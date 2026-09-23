Salomón Jara advierte que en Oaxaca “nadie estará por encima de la ley” tras detención del alcalde de Juchitán por vínculos con el CJNG

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, afirmó que “nadie estará por encima de la ley” tras la detención del alcalde de Juchitán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

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El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

(X @salomonj)

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.

FGEO vincula al alcalde con “Los Cromos”

La reacción del gobernador ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmara el operativo mediante el cual fue detenido el presidente municipal.

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De acuerdo con la Fiscalía, elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal participaron en el despliegue realizado este 23 de septiembre.

La dependencia identificó al edil mediante las iniciales M.S.A. y el alias “Quetu”, y señaló que los trabajos de inteligencia establecieron un probable vínculo con la célula denominada “Los Cromos”.

Según la FGEO, el alcalde habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, debido a sus presuntos nexos con dicha organización.

Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, fue detenido este 23 de septiembre durante un operativo de fuerzas estatales y federales. Crédito: Especial

La Fiscalía precisó que la detención se realizó para cumplir una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

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Durante el mismo operativo también fue detenido C.A.P.L., alias “La Parka”, cuya situación jurídica deberá determinarse conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía sostuvo que “Los Cromos” funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca y que la célula estaría relacionada con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

Tras su captura, “Quetu” fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a Ciudad Ixtepec, donde abordó una aeronave oficial con destino a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca, según la información difundida por la FGEO.

De acuerdo con datos proporcionados por fuentes consultadas por Infobae México, las investigaciones apuntan a que Miguel Sánchez Altamirano habría utilizado parte de la infraestructura del municipio de Juchitán para favorecer las actividades de “Los Cromos”.

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Jara agradeció a Harfuch. EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Las fuentes señalan que el edil presuntamente habría facilitado información de las cámaras del sistema C2 y alertado sobre la presencia de corporaciones estatales y federales.

También, según estas fuentes, habría participado en esquemas relacionados con el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y comerciantes, además de que se habría identificado la presunta compra de armas destinadas al grupo criminal.

Las mismas fuentes señalan una posible red de protección para el tráfico de migrantes, mediante casas de seguridad vinculadas con organizaciones criminales.

En el caso de Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, las fuentes consultadas por Infobae México lo ubican presuntamente dentro de una estructura relacionada con una red de mototaxis mediante la cual se controlarían actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios.

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También lo señalan por el supuesto uso de estos vehículos para el traslado y extorsión de migrantes, así como por realizar actos de presión social para exigir la liberación de personas detenidas y presuntamente vinculadas con “Los Cromos”.

Estas acusaciones corresponden a líneas de investigación atribuidas a fuentes cercanas al caso y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. La FGEO, por ahora, ha confirmado oficialmente la detención del alcalde y la existencia de la orden de aprehensión por los delitos señalados.

La detención ocurre mientras continúan los operativos de seguridad en el Istmo de Tehuantepec contra estructuras criminales que, de acuerdo con las autoridades, mantienen presencia en la región.

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