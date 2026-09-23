Madres buscadoras destapan el horror que las autoridades no encontraron en Ensenada

Los colectivos de búsqueda han jugado un papel fundamental en la localización de personas desaparecidas. (CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

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Colectivos de búsqueda y autoridades de Baja California localizaron restos humanos en al menos 12 puntos de Ensenada entre junio y septiembre de 2026. Las diligencias ocurrieron en los sectores de El Roble y Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, con apoyo de oficiales federales, estatales y un equipo canino especializado.

Las jornadas se intensificaron después de que el colectivo Rastreadores del Silencio recibiera información sobre posibles fosas. Especialistas de la Comisión Estatal de Búsqueda participaron en la remoción de tierra y escombro para confirmar la existencia de material óseo fragmentado y cuerpos completos.

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El hallazgo se produce en una ciudad donde distintas organizaciones criminales disputan el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos, según reportó Infobae. Esa disputa, documentada por autoridades estatales, atraviesa buena parte del contexto en el que los colectivos realizan sus recorridos.

El Roble y Rancho Santa Anita concentran los hallazgos en Ensenada

El fraccionamiento El Roble, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera a Ojos Negros, acumuló siete hallazgos entre julio y agosto de 2026. Se trata de un área suburbana donde ya existían antecedentes de restos humanos localizados en años anteriores, según documentó Zeta.

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, sumó cinco hallazgos adicionales durante el mismo periodo. El sitio se ubica cerca del fraccionamiento Cibolas del Mar y de la caseta de cobro de San Miguel, dos referencias que los colectivos usan para delimitar la zona de búsqueda.

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Los integrantes de los colectivos trabajaron sobre caminos vecinales y cerros con apoyo de oficiales federales y estatales. El equipo K9 participó en la localización de los puntos exactos donde después se realizaron las excavaciones.

En el camino vecinal entre las calles Isla Azteca e Isla Ángel de la Guarda, dentro de El Roble, los buscadores hallaron una excavación de aproximadamente 60 centímetros de profundidad. Ahí recuperaron dos osamentas fragmentadas, una con características preliminares masculinas y otra aparentemente femenina.

Junto a las osamentas, los colectivos encontraron cinchos y abrazaderas de plástico de colores negro y blanco. Ese hallazgo llevó a suponer que los cuerpos habían sido sometidos con esos materiales antes de su disposición final.

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Colectivos de búsqueda se han dado a la tarea de explorar las fosas clandestinas en Baja California con la esperanza de encontrar a sus familiares. (Especial)

La cronología de los restos localizados entre junio y septiembre de 2026

El primer hallazgo relevante del periodo ocurrió el 20 de julio, cuando integrantes de los colectivos se movilizaron hacia El Roble tras un reporte. Ese día localizaron restos humanos esparcidos que, según las diligencias, corresponden a una sola persona.

El 7 y el 11 de agosto, los buscadores hallaron dos cuerpos en estado de descomposición cerca de un basurero contiguo a un rancho turístico. Los reportes de las diligencias señalan que en ese punto se recuperó material óseo con indicios de tres cadáveres distintos.

En Rancho Santa Anita, el 28 de junio, los colectivos localizaron restos humanos enterrados durante una jornada de búsqueda. Veinte metros más adelante encontraron otros restos semienterrados, en un hallazgo que las diligencias atribuyeron a dos personas.

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El 14 de agosto, nuevamente en el camino vecinal de Rancho Santa Anita, los buscadores localizaron restos a una profundidad aproximada de medio metro. Otro punto del mismo sector arrojó restos a una profundidad similar, de hasta 60 centímetros, según los reportes oficiales.

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo más reciente ocurrió el 7 de septiembre en El Sauzal, durante una jornada con tres puntos identificados previamente por los colectivos. Los buscadores habían señalado esos sitios por la alta probabilidad de que contuvieran más cadáveres.

Karina Méndez, líder del colectivo Rastreadores del Silencio, pidió centrar la atención en las cifras de personas desaparecidas en Ensenada, según declaró a Zeta. “Estamos hablando de personas que tienen una familia detrás, de madres que esperan a sus hijos, de esposas, hijos, hermanos y hermanas que todos los días se levantan con la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido”, mencionó la activista.

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Méndez cuestionó ante el medio por qué son las familias y no las autoridades quienes salen al campo a buscar. “Nosotras no somos investigadoras, no somos peritos, no somos policías. Somos madres, hermanas y familiares buscando a quienes amamos”, indicó.

La líder del colectivo amplió ante la publicación que gran parte del trabajo termina recayendo sobre las madres buscadoras. “Somos nosotras quienes recibimos información anónima, quienes caminamos entre cerros, removemos tierra, soportamos el sol, el cansancio y el miedo”, reiteró.

(Foto: Facebook/HastaEncontrarteGto)

Rastreadores del Silencio pidió acompañamiento, atención y mayor compromiso de las autoridades de Baja California. “No queremos hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Queremos que las autoridades hagan su trabajo y que nosotras podamos ser acompañadas, escuchadas y protegidas mientras buscamos”, comentó Méndez a Zeta.

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La activista aclaró que el colectivo no busca culpables sino traer de vuelta a sus desaparecidos. “En Rastreadores del Silencio tenemos algo muy claro, no buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos y queremos traerlos a casa”, afirmó.

El Cártel de Sinaloa y Los Rusos disputan el control de Ensenada

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, identificó a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, como la organización con mayor control en Ensenada. El funcionario declaró a Infobae que ese grupo mantiene la plaza pese a la presión de otras células criminales.

Carrillo Rodríguez señaló que el grupo conocido como Los Rusos intenta ingresar por el Valle de la Trinidad como ruta estratégica hacia el norte del estado. El funcionario vinculó ese intento con cuatro homicidios registrados semanas antes en la zona, de acuerdo con su declaración al medio.

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Crédito: Cuartoscuro

El funcionario añadió que en Ensenada también se disputan territorio una fracción de Los Mayos y otra de Los Chapitos. Esa disputa responde al valor de la ruta por donde circula cocaína proveniente de Baja California Sur, transportada por ferri y lancha hacia el norte del estado.

El Cártel Arellano Félix, también conocido como Cártel de Tijuana, mantiene presencia documentada en Ensenada según el análisis publicado por Infobae con base en un perfil de InSight Crime. Esa organización cobra piso a otros grupos que trasladan droga por su zona de influencia en Baja California.

Baja California figura entre las entidades con mayor número de multihomicidios del país, con Tijuana y Ensenada como los municipios que concentran la mayoría de esos casos, según un reporte de Infobae. La disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células regionales explica parte de esa violencia.

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Los liderazgos criminales en Baja California permanecen en un proceso de definición, de acuerdo con las autoridades estatales citadas por Infobae. Las alianzas entre células delictivas continúan modificándose en distintos puntos de la frontera norte, un factor que las autoridades vinculan con la aparición de nuevos puntos de disposición de cuerpos como los detectados en Ensenada.