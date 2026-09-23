México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 23 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 23 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 23 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,5 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,22% en comparación con el precio de cierre anterior de 17,29 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,49%, aunque en términos interanuales presenta una baja del -4,86%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 8,26%, superando la volatilidad de referencia del 7,34%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”

El dictamen obtiene el respaldo de 25 legisladores, frente a 11 sufragios opositores y dos abstenciones

EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”

Clima en México EN VIVO: Huracán Polo se mantiene en categoría 4 y se localiza a 240 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

El SMN prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Clima en México EN VIVO: Huracán Polo se mantiene en categoría 4 y se localiza a 240 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

Azalia dio una cachetada a Kevyn “El Bicolor” y el público exige su salida a la producción del reality de TV Azteca

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

El jugador de 17 años llevará en su dorsal la camiseta más emblemática del futbol en el inicio de la era de Rafa Márquez como DT del Tri

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 23 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Persecución termina con decomiso de 25 toneladas de cerveza robada en Guanajuato

Salomón Jara advierte que en Oaxaca “nadie estará por encima de la ley” tras detención del alcalde de Juchitán por vínculos con el CJNG

Alcalde de Juchitán operaba para Los Cromos, brazo del CJNG en Oaxaca: controlaba el cobro de piso, casas de seguridad y encubría sus delitos

Madres buscadoras destapan el horror que las autoridades no encontraron en Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

La música de Hans Zimmer llega a la UNAM: fecha y horario para escuchar los temas de Gladiador e Interstellar

Taylor Swift anuncia versión extendida de su álbum ‘The Life of a Showgirl‘ con cuatro nuevas canciones: cuándo será el lanzamiento en México

Jorge Losa reta a una pelea a Christian Estrada por una millonaria suma: “Anímate”

DEPORTES

El Piojo Alvarado se conmueve al recordar a la afición mexicana durante el Mundial: “Me daban ganas de llorar”

El Piojo Alvarado se conmueve al recordar a la afición mexicana durante el Mundial: “Me daban ganas de llorar”

Ventilan que Edson Álvarez deseaba grabar al Tri en su documental pero Javier Aguirre le puso un alto

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

Así es trabajar al lado de Canelo Álvarez según el Divino Espinoza

Rafa Márquez entrega la emblemática camiseta ’10′ a Gilberto Mora en su nueva faceta como entrenador del Tri