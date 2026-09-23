Hija de Marco Antonio Solís reconoce privilegios de nepobaby, pero defiende su arte: “Sin mi papá no hubiera podido”

En entrevista con Infobae México, la cantante contestó a los señalamientos de ser llamada "nepobaby" en redes sociales. (Infobae México)

Guardar

Mar Solís reconoce que el apellido de Marco Antonio Solís le abre escenarios desde el inicio de su carrera, pero sostiene que debe respaldar esas oportunidades con trabajo, disciplina y constancia.

En entrevista con Infobae México, la cantante admite que sin su padre no habría podido presentarse en estadios ni abrir conciertos en recintos como un GNP, aunque afirma que crecer bajo el escrutinio público también representa una “arma de doble filo”.

PUBLICIDAD

La intérprete, hija de Marco Antonio Solís, habla sobre los señalamientos de nepotismo que suelen rodear a los descendientes de figuras públicas. Mar Solís no evade la discusión y acepta que su entorno familiar le permitió iniciar en foros de gran capacidad, una experiencia que, dice, influyó en su crecimiento como artista.

A la par de la promoción de su versión de “Invéntame”, canción en la que su padre participa con una segunda voz, Mar Solís prepara su primer álbum y anuncia una gira por Estados Unidos. Su primera fecha como parte de un tour propio será este 3 de octubre en Los Ángeles, seguida de presentaciones en Dallas, McAllen, Chicago y San Diego.

PUBLICIDAD

Mar Solís acepta que Marco Antonio Solís le abrió puertas en los escenarios

La cantante responde de forma directa cuando Infobae México le pregunta si cargar con el apellido Solís ha sido una ventaja o una dificultad. Para ella, ambas cosas ocurren al mismo tiempo.

“Yo tengo que reconocer que sin mi papá yo no hubiera podido tocar”, dice Mar Solís durante la conversación. La artista explica que Marco Antonio Solís le permitió tener acceso a escenarios que difícilmente habría pisado al comenzar una carrera desde cero.

Mar Solís recuerda que sus primeras presentaciones ocurrieron en recintos de gran capacidad. Entre ellos menciona estadios y conciertos en un GNP, donde tuvo la posibilidad de abrir shows frente a públicos numerosos.

PUBLICIDAD

Hija de Marco Antonio Solís reconoce privilegios de nepobaby, pero defiende su arte: “Sin mi papá no hubiera podido” (RS)

“Por un tiempo estuve en estadios y así empecé mi carrera, como que empecé en lugares muy grandes”, señala la cantante a Infobae México. La artista sostiene que esa experiencia marcó una parte de su formación personal y profesional.

El reconocimiento de ese privilegio aparece en un momento en que el debate sobre los llamados “nepobabies” se mantiene presente en la industria musical, televisiva y cinematográfica. Mar Solís considera que tener una familia conocida puede generar oportunidades, pero no sustituye el trabajo que exige mantenerse en el medio.

“No voy a negar que eso fue una parte muy grande en mi crecimiento personal”, afirma. La cantante añade que cada oportunidad requiere respaldo para poder sostenerse frente al público.

PUBLICIDAD

El apellido Solís también coloca a la cantante bajo comparaciones

Mar Solís plantea que el vínculo con Marco Antonio Solís no sólo le permite acceder a escenarios de mayor alcance. También implica enfrentar expectativas, comparaciones y opiniones inmediatas sobre su trabajo.

La artista explica que el público suele emitir un juicio antes de que exista un espacio suficiente para que un músico joven encuentre su propia identidad. Esa presión, sostiene, forma parte de crecer frente a una audiencia que conoce desde hace décadas la trayectoria de su padre.

“Las oportunidades no sirven si no hay trabajo, disciplina, perseverancia y resiliencia por detrás”, sostiene Mar Solís. La intérprete aclara que su carrera no se construye únicamente a partir de las puertas que se abren por su apellido.

PUBLICIDAD

La cantante dice que hay sacrificio y preparación detrás de los lanzamientos, las presentaciones y las decisiones que toma dentro de su proyecto. También reconoce que las críticas pueden aumentar cuando una persona pertenece a una familia con presencia en la música.

“Hay mucho trabajo detrás de las escenas, hay mucho sacrificio, hay muchos desafíos y hay muchos obstáculos”, explica. Para Mar Solís, la exigencia no desaparece cuando existe una conexión familiar con una figura reconocida.

La artista considera que los descendientes de músicos conocidos enfrentan una evaluación distinta. El público puede comparar sus voces, repertorios, estilos y decisiones artísticas con las de sus padres o abuelos, incluso en las primeras etapas de sus carreras.

PUBLICIDAD

Mar Solís afirma que esa dinámica puede dificultar la construcción de un espacio propio. “No tienes necesariamente un espacio para crecer. De inmediato es: ‘Voy a juzgar’”, comenta entre risas durante la entrevista con Infobae México.

“Invéntame” reúne a Mar Solís y Marco Antonio Solís en una nueva versión

“Invéntame” reúne a Mar Solís y Marco Antonio Solís en una nueva versión (RS)

La conversación ocurre durante la promoción de “Invéntame”, una canción que Mar Solís retoma en una versión propia. El tema cuenta con la participación de Marco Antonio Solís, quien se suma con una segunda voz después de escuchar la grabación terminada.

La cantante explica que no le pidió inicialmente a su padre que apareciera en el proyecto. Mar Solís ya tenía lista la canción y se la mostró junto con otros materiales que prepara para su primer álbum.

PUBLICIDAD

“Yo le enseñé la canción ya cuando estaba lista”, relata. La intérprete señala que se sentía nerviosa antes de compartirle la versión, debido al peso que tiene el tema dentro de la trayectoria de su padre.

Marco Antonio Solís escuchó la canción con los ojos cerrados, según cuenta su hija. Mar Solís recuerda que su padre puso atención al arreglo, que mezcla elementos de mariachi y cumbia.

Cuando terminó la reproducción, el cantante le propuso participar en el tema. “Hija, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer la segunda voz. Te quiero hacer la segunda voz en esta canción. Me encantó la versión”, le dijo, de acuerdo con el testimonio de la artista.

PUBLICIDAD

Para Mar Solís, la participación de su padre convierte la canción en un recuerdo personal. La cantante asegura que escuchar su voz dentro de la grabación le da un valor distinto a esta nueva lectura de “Invéntame”.

“Para mí este momento está trascendiendo y siempre va a ser una parte súper importante y especial de mi vida”, expresa. La artista señala que la música puede conservar no sólo una composición, sino también el momento y la historia que rodean una colaboración.

La versión forma parte de una etapa en la que Mar Solís busca presentar una propuesta propia, sin dejar de reconocer la influencia de su familia. La cantante confía en que su música pueda establecer una relación directa con las personas que la escuchan.

Mar Solís prepara su primer álbum tras el lanzamiento de “Invéntame”

Además de la colaboración con Marco Antonio Solís, Mar Solís trabaja en su primer álbum. La intérprete dice que ya comparte algunas canciones con su padre mientras avanza en la construcción del material.

El disco llega después de una etapa en la que ha publicado sencillos y ha comenzado a encontrar oyentes en México y Estados Unidos. La cantante cuenta que todavía le resulta difícil dimensionar la respuesta que recibe en plataformas y en presentaciones en vivo.

Mar Solís dice que ha leído mensajes de personas que escucharon sus canciones en radio antes de identificar quién las interpretaba. Después, según relata, algunos de esos oyentes buscaron sus videos y comenzaron a conocer otros temas de su repertorio.

La artista describe ese proceso como un efecto que se construye poco a poco. Primero una persona encuentra una canción, después escucha otras y empieza a seguir el desarrollo del proyecto musical.

Mar Solís prepara su primer álbum tras el lanzamiento de “Invéntame” REUTERS/Ronda Churchill

“Yo llego sin expectativas, yo doy lo que soy, entrego mi corazón”, dice Mar Solís. La cantante agradece a las personas que se acercan a su música y afirma que todavía se sorprende cuando escucha al público cantar sus temas durante una presentación.

Para la intérprete, la respuesta del público se vuelve más visible cuando ocurre cara a cara. Mar Solís señala que las reproducciones y los mensajes en internet adquieren otra dimensión cuando puede observar la reacción de quienes acuden a escucharla.

La cantante sostiene que intenta enfrentar esta etapa sin calcular un resultado previo. Su prioridad, dice, es compartir canciones y permitir que cada lanzamiento encuentre a su público.

La gira de Mar Solís inicia este 3 de octubre en Los Ángeles

Mar Solís anuncia que realizará su primera gira propia por Estados Unidos. La primera fecha está programada para este 3 de octubre en Los Ángeles, donde se presentará en el Pacific Electric.

La artista explica que el tour tendrá una escala más íntima que los escenarios masivos donde comenzó a cantar como invitada o telonera. La ruta contempla teatros y espacios como House of Blues, recintos que, afirma, tienen una historia especial.

“Va a ser mi primera vez presentándome en mi propia gira”, comenta Mar Solís. La cantante define esta serie de conciertos como un paso en el desarrollo de su carrera fuera de los espectáculos encabezados por su padre.

Después de Los Ángeles, Mar Solís prevé actuar en Dallas, McAllen, Chicago y San Diego. La artista no detalló durante la entrevista las fechas específicas de cada una de esas presentaciones.

La gira llega mientras continúa el trabajo de su primer disco y la promoción de “Invéntame”. Mar Solís afirma que atraviesa una etapa de gratitud por la recepción que ha tenido el sencillo y por la posibilidad de compartir escenario con Marco Antonio Solís.

Mar Solís contempla colaborar con otros hijos de artistas mexicanos

Durante la charla con Infobae México, Mar Solís también se muestra abierta a realizar una colaboración con otros jóvenes que provienen de familias conocidas dentro del entretenimiento mexicano.

La cantante menciona que le parecería atractivo trabajar con artistas que enfrentan presiones parecidas por ser hijos o nietos de figuras reconocidas. En la conversación surgen referencias a descendientes de Erik Rubín, Susana Zabaleta y la dinastía Fernández.

Mar Solís señala que una colaboración de ese tipo tendría que partir de una conexión personal, además de una coincidencia musical. Para ella, la relación entre intérpretes debe sostenerse fuera del estudio antes de trasladarse a una canción.

Mar Solís contempla colaborar con otros hijos de artistas mexicanos REUTERS/Ronda Churchill

“Tenemos mucho en común, no solamente musicalmente hablando, pero en cosas personales”, señala. La artista considera que un encuentro entre jóvenes músicos de distintas dinastías podría interesar al público y abrir una conversación sobre los legados familiares.

La cantante plantea que seguir los pasos de padres o abuelos no significa repetir sus trayectorias. Mar Solís busca que su trabajo sea evaluado por las canciones que publica y por el vínculo que consiga construir con sus oyentes.

“La música habla por sí misma”, afirma. “Lo que uno hace es la huella que uno deja”.

La artista continuará con la promoción de “Invéntame”, el desarrollo de su primer álbum y las fechas de su gira por Estados Unidos, que inicia este 3 de octubre en Los Ángeles.