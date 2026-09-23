Les exigían un pago de 100 mil pesos: localizan a tres trabajadores de Conagua tras ser víctimas de secuestro virtual en Oaxaca

Los trabajadores se encontraban en un hotel. Foto: Fiscalía de Oaxaca

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Tres trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron víctimas de secuestro virtual en Oaxaca luego de su jefe inmediato recibió llamadas en las que le exigían un pago de 100 mil pesos para liberarlos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los tres ingenieros fueron localizados con vida y en buen estado de salud en el municipio de Sola de Vega derivado de las investigaciones, las cuales les permitieron determinar que se trataba de un secuestro virtual, es decir, que en realidad no estaban retenidos.

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El hecho ocurrió la mañana del 22 de septiembre, cuando el jefe inmediato de los tres ingenieros recibió llamadas y audios en los que se le exigían la entrega de 100 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de los trabajadores, identificados únicamente con las iniciales Y.C.S., H.D.D. y D.L.A.

Los trabajadores estaban en un hotel

Ante los hechos, el jefe de los ingenieros decidió denunciar, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Como parte de las diligencias, se recabó información relacionada con una de las líneas telefónicas involucradas en las llamadas de exigencia, además de realizarse diversas acciones de investigación y búsqueda en la zona.

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El caso se resolvió en menos de 24 horas: mientras que las amenazas comenzaron el 22 de septiembre, el hallazgo de los tres trabajadores se confirmó al día siguiente en un hotel de Sola de Vega, donde se corroboró que se encontraban a salvo.

Durante la atención del caso, las autoridades brindaron asesoría a la persona que recibía las llamadas de extorsión y le indicaron que no realizara depósitos, esto luego de advertir características propias de un secuestro virtual, una modalidad delictiva en la que los responsables simulan retener a una persona retenida para exigir dinero sin haberla privado realmente de su libertad.

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Luego de los hechos, la Fiscalía del Estado informó que continúa con las investigaciones para identificar y llevar ante la autoridad correspondiente a quien o quienes resulten responsables del intento de extorsión.

Capturan al alcalde de Juchitán de Zaragoza por vínculos con Los Cromos, brazo del CJNG

Foto: X/@OHarfuch

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, fue detenido este miércoles en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y fuerzas de seguridad federal, por sus presuntos nexos con Los Cromos, célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El edil, conocido como “Quetu”, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, y su arresto se realizó junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, probable integrante del mismo grupo.

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Los trabajos de investigación revelaron que Sánchez Altamirano participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec. Desde la estructura municipal, el alcalde facilitaba el acceso del grupo a las cámaras del C2 y alertaba sobre el despliegue de corporaciones estatales y federales.

Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

Además, las autoridades lo señalan por controlar el cobro de piso a comerciantes y cadenas comerciales, además de participar en la compra de armas y en el manejo de casas de seguridad usadas para el tráfico de migrantes.

El funcionario había gobernado el municipio entre 2022 y 2024 y logró la reelección para el período 2025-2027 con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Fuerza por México.

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El alcalde de Juchitán de Zaragoza tenía un cuadro de AMLO y fotografías con él en su oficina. Foto: Facebook / Miguel Sánchez

Tras el arresto del alcalde y de “La Parca”, se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Juchitán que buscaban impedir el traslado de Sánchez Altamirano. Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que se trató de elementos de la Policía Municipal, a quienes luego se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio.