México

Jorge Losa reta a una pelea a Christian Estrada por una millonaria suma: “Anímate”

El actor no descartó enfrentarse en un espectáculo de boxeo y hasta habló de los famosos con quienes aceptaría compartir el ring, mientras el nombre del ex de Ferka volvió a la conversación

El actor lidió con esta enfermedad cuando era adolescente, etapa en la vida de un hombre en la que se puede detectar a tiempo. (Ig jorgelosaactor).
El actor lidió con esta enfermedad cuando era adolescente, etapa en la vida de un hombre en la que se puede detectar a tiempo. (Ig jorgelosaactor).
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Jorge Losa fue cuestionado sobre la posibilidad de protagonizar una pelea contra otro famoso y, lejos de esquivar la pregunta, dejó claro que estaría dispuesto a subir al ring. El actor incluso puso sobre la mesa un nombre que inevitablemente conecta la conversación con una etapa de su vida sentimental: Christian Estrada, expareja de Ferka y padre de su hijo.

La propuesta surgió durante una conversación con medios de comunicación, donde Losa explicó que aceptaría participar en un espectáculo de este tipo a cambio de una buena suma de dinero. Su principal condición sería que el enfrentamiento no interfiriera con algún proyecto de actuación que estuviera realizando.

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“Ya saben que sí, yo estoy preparado para hacerlo en el mejor momento”, aseguró. Sin embargo, aclaró: “Que no me agarre en proyecto”, pues una lesión podría complicar sus grabaciones. La posibilidad de una pelea con Christian tomó fuerza cuando el propio Jorge decidió responder directamente al planteamiento.

Jorge Losa dice estar listo para cualquier rival

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Losa explicó que no necesita tener un contrincante específico para aceptar el reto. “Me gustaría subirme con el que sea que tenga las ganas y que se atreva a decir: ‘¿Sabes qué? Yo me lanzo contra ti’”, afirmó.

Para el actor, aceptar una pelea implica mucho más que simplemente subir al cuadrilátero. “Deja tú a subir conmigo, que se atreva a hacer una preparación tan disciplinada y tan difícil y tan extrema como es prepararte para eso”, señaló al hablar del esfuerzo que requiere una competencia de este tipo.

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Incluso mencionó a Chuy Almada como una persona contra quien estaría dispuesto a enfrentarse. “Con Chuy también, y sobre todo con Chuy”, dijo. Losa explicó que lo admira y que ambos han trabajado juntos: “Somos amigos, somos compañeros de proyecto. Sé que es un tipo disciplinado como yo”. Para él, cualquier persona que acepte el desafío merece respeto y la oportunidad de “dar un buen show”.

Christian Estrada aparece como posible contrincante

christian estrada hijo ferka
El participante de La Casa de los Famosos habló sobre su hijo CRÉDITO: (Instagram/@estradac11)

La conversación cambió cuando le plantearon la posibilidad de que Christian Estrada fuera su rival. El nombre no es casual, pues Estrada es el padre del hijo de Ferka, quien mantuvo una relación sentimental con Jorge Losa después de su historia con Christian.

Ante la posibilidad, Losa no se mostró incómodo ni rechazó la idea. Por el contrario, lanzó una invitación directa al actor: “Christian, no, anímate”. Además, pidió al conductor que hiciera el contacto: “Llama a Christian y si te lo acepta, yo estoy”.

Jorge fue todavía más contundente al asegurar que no necesitaría una segunda invitación para aceptar. “A mí no me tienes ni que llamar”, comentó. Y agregó: “Tú sabes que el mío lo tienes ya”. Finalmente, remató con una frase que elevó el tono de la propuesta: “Vamos a hacer una buena batalla”.

Una pelea que por ahora solo está sobre la mesa

(Programa Hoy)
(Programa Hoy)

Losa incluso utilizó el posible atractivo económico del enfrentamiento para convencer a Estrada. “Si en el peor de los casos te vas a llevar un varote, así que, ¿qué? No hay rollo, ¿no? No se pierde nada”, expresó ante las cámaras.

Aunque las declaraciones tienen un evidente tono de reto, no se confirmó que exista una pelea pactada entre Jorge Losa y Christian Estrada. Hasta lo expuesto en esta conversación, se trata de una posibilidad planteada públicamente por el actor y de una invitación para que Christian acepte participar.

La historia entre ambos también explica por qué el nombre de Estrada genera interés dentro de esta propuesta. Christian es el padre del hijo de Ferka, mientras que Jorge tuvo posteriormente una relación con la actriz. Durante esa etapa, Losa convivió con el menor, por lo que cualquier eventual encuentro entre los dos actores tendría un contexto previo conocido por el público.

Por ahora, el reto quedó lanzado. Jorge Losa aseguró estar dispuesto, habló de dinero, preparación y espectáculo, y terminó dirigiéndose directamente a Christian Estrada: “Anímate”.

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