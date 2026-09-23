Golpe al Cártel de Sinaloa: capturan a fugitivo en Chicago perteneciente al grupo delictivo

Rogelio Castro fue detenido en Chicago por autoridades estadounidenses; era buscado en Texas por una orden federal relacionada con cocaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos personas señaladas por autoridades como vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron detenidas en operaciones distintas realizadas en Estados Unidos y México.

En Chicago, Illinois, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) reportó la captura de Rogelio Castro, identificado por la agencia como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa y buscado en el Distrito Oeste de Texas por una orden federal relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, autoridades mexicanas detuvieron a Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Junto con él fueron detenidas otras tres personas.

Rogelio Castro era buscado en Texas por cocaína

La detención de Rogelio Castro fue informada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que señaló que el fugitivo fue localizado en Chicago por elementos de la División de Seguridad Nacional de la Fuerza de Tarea de Chicago y de la Great Lakes Regional Fugitive Task Force.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la agencia federal, Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas, donde existía una orden federal de detención en su contra por la presunta distribución de grandes cantidades de cocaína.

Autoridades estadounidenses identificaron a Rogelio Castro como fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USMS identificó públicamente a Castro como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa, aunque la información difundida sobre su captura no detalló cuál habría sido su función específica dentro de la organización ni precisó la cantidad de droga que se le atribuye haber distribuido.

La captura se produjo en Chicago, ciudad en la que operan fuerzas de tarea especializadas en la localización de personas buscadas por autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

La orden federal que originó la búsqueda corresponde al Distrito Oeste de Texas, por lo que el detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente en Estados Unidos.

En Mazatlán cae “El Peli”, presunto operador de Los Chapitos

El mismo 22 de septiembre, pero en México, fuerzas federales realizaron un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa, que terminó con la detención de cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”.

La captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que “El Peli” era identificado por las autoridades como un presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, de la facción Los Chapitos.

PUBLICIDAD

Agentes de fuerzas de seguridad armados y uniformados custodian a una persona detenida durante la noche. El individuo, con el rostro difuminado y vestido de negro, es escoltado desde el interior de un inmueble hacia el exterior por personal táctico equipado con armas de fuego y chalecos. Video: SSPC

Según la información proporcionada por el funcionario, el detenido presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

También se le atribuye, de acuerdo con las autoridades, participación en la privación de la libertad de personas.

La detención fue resultado de una acción coordinada en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Dos operaciones contra estructuras del Cártel de Sinaloa

Las capturas ocurrieron el mismo día, pero corresponden a operativos independientes y en jurisdicciones diferentes.

En Estados Unidos, Rogelio Castro fue detenido a partir de una orden federal relacionada con la presunta distribución de cocaína y señalado por el USMS como fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

“El Peli” fue señalado por autoridades mexicanas como presunto operador relevante de Los Chapitos., una facción del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, “El Peli” fue detenido dentro de un operativo de seguridad desplegado en Mazatlán y señalado por autoridades federales como presunto operador de Los Chapitos.

La captura de “El Peli” se produjo además en un contexto de reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en Mazatlán, donde las autoridades han realizado distintos operativos contra integrantes de facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, las investigaciones continuarán para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a los procesos judiciales de cada país.