La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

En el Paseo de la Fama de Hollywood existe una estrella que no se puede pisar (REUTERS/Daniel Cole)

El Paseo de la Fama de Hollywood es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Los Ángeles. Se extiende desde la calle Gower hasta la avenida La Brea, y de norte a sur en la calle Vin, entre Yucca Street y Sunset Boulevard. Miles de visitantes recorren diariamente este emblemático bulevar, deteniéndose a fotografiarse junto a las estrellas que honran a figuras destacadas del cine, la música, la televisión y el deporte.

No solo celebra a los ídolos del entretenimiento, sino que también se ha convertido en un símbolo de reconocimiento internacional. Cada estrella representa un capítulo en la historia cultural del siglo XX y XXI, sumando cada año nuevos nombres.

Personalidades como Michael Jackson, Scarlett Johansson y Alfred Hitchcock, entre tantas, forman parte de este selecto grupo, cuyo legado queda inmortalizado en placas de terrazo y bronce incrustadas en el suelo. No obstante, entre las cientos de estrellas que adornan el paseo, existe una que destaca no solo por el nombre que ostenta, sino por su inusual ubicación.

Mientras que todas permanecen embelleciendo el suelo y siendo parte del recorrido de los peatones, una sola estrella rompe la norma establecida.

La única estrella que no se puede pisar

En el corazón del Paseo de la Fama, todas las estrellas comparten un destino común: ser admiradas y, en muchos casos, pisadas por los millones de turistas que recorren el boulevard. Sin embargo, existe una excepción que intriga y fascina a quienes descubren su historia.

La única estrella del Paseo de la Fama que no se puede pisar pertenece a Muhammad Ali y se encuentra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, colocada de forma vertical en la pared, en lugar de estar en el suelo como el resto.

Ali recibió este homenaje en el año 2002. Sin embargo, aceptó el reconocimiento con una condición especial: su estrella no debía estar en el piso. La razón de este pedido es profundamente significativa.

Nacido como Cassius Marcellus Clay, adoptó el islam y cambió su nombre en honor al profeta Mahoma. Para él, que el nombre de Muhammad pudiera ser pisoteado por cualquier transeúnte representaba una falta de respeto hacia su fe. “Debido a su religión, que alguien pisara la estrella con su nombre sería un insulto, por eso hizo una petición que le fue concedida”, señaló MARCA USA.

Dicha solicitud fue aceptada por los organizadores del Paseo de la Fama, convirtiendo a la estrella de Ali en la única que ocupa una posición vertical y que permanece inalcanzable para los pies de los visitantes.

La estrella de Muhammad Ali está ubicada verticalmente en el Dolby Theatre tras pedir que no fuera colocada en el suelo para respetar su fe y el nombre del profeta Mahoma (Facebook)

Leyenda dentro y fuera del ring

Para comprender la trascendencia de este homenaje, es fundamental recordar la figura de Muhammad Ali. Considerado uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, Ali fue campeón de peso completo y se destacó no solo por su destreza en el ring, sino también por su activismo y su firmeza en defender sus principios.

Finalizó su carrera profesional con un récord de 56 victorias y cinco derrotas, logrando 37 triunfos por nocaut. Su legado deportivo, sin embargo, va más allá de los números. Fue un personaje que desafió convenciones, enfrentó a las autoridades y abogó por los derechos civiles, convirtiéndose en un símbolo mundial de lucha y dignidad.

Además de ser campeón mundial de peso completo, Muhammad Ali es recordado por su activismo y la defensa de sus principios civiles y religiosos (REUTERS/Jorge Nunez)

Muhammad Ali murió el 3 de junio del 2016, a los 74 años. Su partida física dejó un vacío en el mundo del deporte y en la cultura estadounidense. No obstante, su influencia persiste en generaciones posteriores, tanto por sus logros boxísticos como por su ejemplo de integridad y coraje.

El hecho de que su estrella en el Paseo de la Fama sea la única que no se puede pisar constituye un reflejo de la profundidad de sus convicciones.