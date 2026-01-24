Estados Unidos

La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

Permanece protegida en una pared, marcando una diferencia motivada por sus valores personales y religiosos

Guardar
En el Paseo de la
En el Paseo de la Fama de Hollywood existe una estrella que no se puede pisar (REUTERS/Daniel Cole)

El Paseo de la Fama de Hollywood es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Los Ángeles. Se extiende desde la calle Gower hasta la avenida La Brea, y de norte a sur en la calle Vin, entre Yucca Street y Sunset Boulevard. Miles de visitantes recorren diariamente este emblemático bulevar, deteniéndose a fotografiarse junto a las estrellas que honran a figuras destacadas del cine, la música, la televisión y el deporte.

No solo celebra a los ídolos del entretenimiento, sino que también se ha convertido en un símbolo de reconocimiento internacional. Cada estrella representa un capítulo en la historia cultural del siglo XX y XXI, sumando cada año nuevos nombres.

Personalidades como Michael Jackson, Scarlett Johansson y Alfred Hitchcock, entre tantas, forman parte de este selecto grupo, cuyo legado queda inmortalizado en placas de terrazo y bronce incrustadas en el suelo. No obstante, entre las cientos de estrellas que adornan el paseo, existe una que destaca no solo por el nombre que ostenta, sino por su inusual ubicación.

Mientras que todas permanecen embelleciendo el suelo y siendo parte del recorrido de los peatones, una sola estrella rompe la norma establecida.

La única estrella que no se puede pisar

En el corazón del Paseo de la Fama, todas las estrellas comparten un destino común: ser admiradas y, en muchos casos, pisadas por los millones de turistas que recorren el boulevard. Sin embargo, existe una excepción que intriga y fascina a quienes descubren su historia.

La única estrella del Paseo de la Fama que no se puede pisar pertenece a Muhammad Ali y se encuentra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, colocada de forma vertical en la pared, en lugar de estar en el suelo como el resto.

Ali recibió este homenaje en el año 2002. Sin embargo, aceptó el reconocimiento con una condición especial: su estrella no debía estar en el piso. La razón de este pedido es profundamente significativa.

Nacido como Cassius Marcellus Clay, adoptó el islam y cambió su nombre en honor al profeta Mahoma. Para él, que el nombre de Muhammad pudiera ser pisoteado por cualquier transeúnte representaba una falta de respeto hacia su fe. “Debido a su religión, que alguien pisara la estrella con su nombre sería un insulto, por eso hizo una petición que le fue concedida”, señaló MARCA USA.

Dicha solicitud fue aceptada por los organizadores del Paseo de la Fama, convirtiendo a la estrella de Ali en la única que ocupa una posición vertical y que permanece inalcanzable para los pies de los visitantes.

La estrella de Muhammad Ali
La estrella de Muhammad Ali está ubicada verticalmente en el Dolby Theatre tras pedir que no fuera colocada en el suelo para respetar su fe y el nombre del profeta Mahoma (Facebook)

Leyenda dentro y fuera del ring

Para comprender la trascendencia de este homenaje, es fundamental recordar la figura de Muhammad Ali. Considerado uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, Ali fue campeón de peso completo y se destacó no solo por su destreza en el ring, sino también por su activismo y su firmeza en defender sus principios.

Finalizó su carrera profesional con un récord de 56 victorias y cinco derrotas, logrando 37 triunfos por nocaut. Su legado deportivo, sin embargo, va más allá de los números. Fue un personaje que desafió convenciones, enfrentó a las autoridades y abogó por los derechos civiles, convirtiéndose en un símbolo mundial de lucha y dignidad.

Además de ser campeón mundial
Además de ser campeón mundial de peso completo, Muhammad Ali es recordado por su activismo y la defensa de sus principios civiles y religiosos (REUTERS/Jorge Nunez)

Muhammad Ali murió el 3 de junio del 2016, a los 74 años. Su partida física dejó un vacío en el mundo del deporte y en la cultura estadounidense. No obstante, su influencia persiste en generaciones posteriores, tanto por sus logros boxísticos como por su ejemplo de integridad y coraje.

El hecho de que su estrella en el Paseo de la Fama sea la única que no se puede pisar constituye un reflejo de la profundidad de sus convicciones.

Temas Relacionados

Paseo de la Fama de HollywoodMuhammad AliDolby TheatreFe islámicaBoxeo profesionalLos ÁngelesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Pentágono anunció la nueva doctrina de defensa de Estados Unidos y colocó en el eje central a América Latina

La nueva directriz militar establece un enfoque principal en la protección interna y en la disuasión frente a China, mientras deja en manos de socios internacionales una mayor responsabilidad sobre sus propias garantías de seguridad

El Pentágono anunció la nueva

Estados Unidos reforzó su presencia militar en Medio Oriente frente a las tensiones con el régimen iraní

Un contingente compuesto por un portaaviones y tres destructores navegó recientemente hacia el oeste, mientras un portavoz militar indicó que la flota ya se ubica actualmente en aguas del océano Índico

Estados Unidos reforzó su presencia

Los adultos mayores ya superan a los menores de 18 años en once estados de Estados Unidos

El aumento de la longevidad y el descenso de la natalidad modifica las estrategias económicas y sociales en sectores públicos y privados

Los adultos mayores ya superan

Donald Trump anunció una coordinación federal ante la “histórica tormenta invernal” que azotará Estados Unidos

La administración del presidente estadounidense mantiene contacto con gobiernos estatales frente a los pronósticos meteorológicos para los próximos días, mientras se garantiza que los recursos de emergencia estén listos para cualquier eventualidad

Donald Trump anunció una coordinación

Estados Unidos atacó una nueva lancha en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente

Es la primera operación de este tipo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero

Estados Unidos atacó una nueva
DEPORTES
Sueltan amarras los grandes veleros

Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

10 frases de Riquelme en la previa del debut de Boca en el torneo: del refuerzo que está cerca al mensaje para los jugadores

TELESHOW
Cómo hizo Maga Seggio para

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Homero Pettinato, en Mar del Plata tras su ruptura con Sofía Gonet: “Se cierran etapas y se abren nuevas”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

La travesura de un participante de MasterChef que descubrió Evangelina Anderson: “¡Te agarré!"

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Steven Adler, uno

Quién es Steven Adler, uno de los fundadores de Guns N’ Roses que fue expulsado de la banda y terminó en un reality sobre adicciones

Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

Itzaé y la lucha por una familia: el caso que provocó cuestionamientos sobre el sistema de protección infantil en Uruguay

La memoria nos alerta sobre el presente

Tute contra la “subestimación del público infantil”: “La infancia es una etapa muy potente y muy delicada a la vez”