Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

La presentación con la Orquesta Sinfónica de Minería se llevó a cabo el pasado martes 24 de febrero en este recinto de la Ciudad de México

Los amantes y fans de Demon Slayer, así como del anime en general, tuvieron una cita importante para reunirse el pasado martes 24 de febrero por motivo de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Alrededor de las 19:00 horas comenzaron a llegar los asistentes de este evento musical, algunos de ellos disfrazados de su personaje favorito, para disfrutar de una noche del manga con el arte.

De acuerdo a los organizadores del evento, la Orquesta Sinfónica de Minería fue la que tocó la banda sonora de la animación.

Cabe destacar que Demon Slayer es una serie de anime japonés, que ha sido llevada a largometrajes. En esta ocasión, “DemonSlayer: Kimetsu no Yaiba En Concierto” fue la propuesta en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El evento musical forma parte de este concierto sinfónico único en la Ciudad de México. El segundo será en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, Jalisco el sábado 1 de marzo.

¿Qué es Demon Slayer?

Demon Slayer, cuyo título original es Kimetsu no Yaiba, es una serie de manga y anime creada por Koyoharu Gotouge. La historia se centra en Tanjiro Kamado, un joven que vive en el Japón Taisho y cuya familia es asesinada por demonios.

La única sobreviviente, su hermana Nezuko, queda transformada en demonio. Tanjiro se une a una organización de cazadores de demonios con el objetivo de encontrar una cura para Nezuko y vengar a su familia.

La trama combina acción, drama y elementos sobrenaturales, mostrando combates intensos y el desarrollo emocional de los personajes.

El anime, producido por el estudio Ufotable, ha recibido elogios por su animación y música, ganando gran popularidad a nivel mundial.

Demon Slayer destaca por su calidad visual, su narrativa emocionante y su exploración de valores como la familia, el sacrificio y la esperanza frente a la adversidad.

Importancia que tiene Demon Slayer en México

Demon Slayer ha tenido un impacto notable en México, consolidándose como uno de los animes más populares entre jóvenes y adultos.

Su llegada a plataformas de streaming y cines atrajo a una audiencia masiva, generando un fenómeno cultural y comercial en el país.

Entre los aspectos que explican su importancia destacan:

Éxito en taquilla: Las películas de Demon Slayer, especialmente Mugen Train, han registrado cifras récord en los cines mexicanos, superando a varias producciones internacionales.

Presencia en medios y eventos: La serie es protagonista en convenciones de anime, ferias de cómics y tiendas especializadas, donde productos y mercancía oficial se venden de forma constante.

Influencia en la cultura juvenil: Demon Slayer impulsó el interés por la animación japonesa, motivando a nuevas generaciones a explorar otras obras del género y a participar en comunidades de fans.

Traducción y doblaje: El doblaje al español latino facilitó su acceso a un público más amplio, favoreciendo la identificación con los personajes.

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de

Realza la mirada: los colores

Banco de piel del INR

¿Cómo saber si necesitas más

Senado aprueba reforma que busca
