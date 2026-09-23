Mayoría de congresos estatales en México reprueban evaluación de transparencia: dos están en situación crítica, según ranking

Pablo Vázquez compareció ante el Congreso local. Foto: (Congreso CDMX)

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De los 32 congresos locales en México, 20 tienen niveles bajos o críticos en transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con la una evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).

El ranking, elaborado con información disponible en los portales de los congresos locales y/o en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), asignó un promedio nacional de 43.4%, considerado bajo.

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De acuerdo con el documento, 18 obtuvieron resultados de entre 21% y 40% de promedio en transparencia, considerados un nivel bajo, mientras que dos quedaron en nivel crítico, con menos de 20%. Otros cuatro alcanzaron un nivel medio, cinco un nivel alto y dos un nivel muy alto.

¿Cuáles son los congresos estatales con mejor y peor calificación?

El Congreso de Chihuahua ocupó el primer lugar nacional con 93.8%, seguido por Guanajuato, con 86.8%; ambos se clasificaron en nivel muy alto.

En contraste, los congresos de Querétaro, con 18.7%, y Baja California Sur, con 16.8%, fueron los únicos ubicados en nivel crítico.

La evaluación fue presentada el 21 de septiembre de 2026 y corresponde a la tercera revisión conjunta y simultánea que CIMTRA realiza a los congresos locales, después de las efectuadas en 2020 y 2022.

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La organización indicó que el contexto cambió tras la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a inicios de 2025.

Chihuahua y Guanajuato, a la cabeza; Querétaro y Baja California Sur, al final

El ranking nacional fue encabezado por Chihuahua, con 93.8%, y Guanajuato, con 86.8%, ambos con un nivel muy alto de transparencia. Les siguieron Jalisco, con 76.7%; Baja California, con 75.6%; Sinaloa, también con 75.6%; Estado de México, con 70.9%; y Oaxaca, con 66.2%. Estas cinco últimas entidades se ubicaron en nivel alto.

En el nivel medio quedaron Yucatán, con 58.7%; Sonora, con 53.9%; Durango, con 51.4%; Zacatecas, con 46.4%; y Ciudad de México, con 43.0%.

El nivel bajo concentró a Quintana Roo, con 38.9%; Michoacán, 35.9%; Nayarit, 35.3%; Hidalgo, 34.8%; Aguascalientes, 34.2%; Colima, 33.8%; Coahuila, 32.8%; Tlaxcala, 31.6%; Nuevo León, 30.0%; Tabasco, 29.4%; Chiapas, 28.8%; San Luis Potosí, 28.8%; Campeche, 28.7%; Veracruz, 27.2%; Morelos, 26.3%; Puebla, 25.7%; Tamaulipas, 25.3%; y Guerrero, 25.3%.

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Los dos últimos lugares fueron para Querétaro, con 18.7%, y Baja California Sur, con 16.8%, ambos en nivel crítico. La escala de CIMTRA considera crítico el rango de 0% a 20%; bajo, de 21% a 40%; medio, de 41% a 60%; alto, de 61% a 80%; y muy alto, de 81% a 100%.

El promedio nacional bajó frente a 2022

La calificación promedio nacional registró una disminución respecto de la evaluación anterior. En 2020 fue de 40.9%; en 2022 subió a 46.5%, y en 2026 se ubicó en 43.4%. Aunque el resultado de 2026 es mayor al de 2020, se encuentra por debajo del dato de 2022.

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Entre los congresos que en 2026 superaron 60%, Chihuahua pasó de 83.4% en 2020 a 86.2% en 2022 y 93.8% en 2026. Guanajuato avanzó de 56.0% a 84.7% y 86.8%, respectivamente. Jalisco registró 88.2% en 2020, 86.2% en 2022 y 76.7% en la revisión más reciente.

Baja California pasó de 32.8% en 2020 a 29.6% en 2022 y 75.6% en 2026. Sinaloa avanzó de 37.2% a 55.9% y 75.6%; Estado de México, de 50.4% a 68.3% y 70.9%; mientras Oaxaca pasó de 21.0% a 54.7% y 66.2%.

> “No limitar difusión de información; más transparencia proactiva”, planteó CIMTRA en sus conclusiones.

Gastos y administración, los bloques con mayor caída frente a 2022

La herramienta CIMTRA-Legislativo revisó 237 indicadores organizados en 45 aspectos, ocho bloques temáticos y dos campos: información a la ciudadanía y comunicación Legislatura-Sociedad. Del total de indicadores, 45% corresponde a transparencia proactiva definida por CIMTRA y 55% a obligaciones de transparencia establecidas en el marco legal.

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El bloque con mejor resultado en 2026 fue Integración y Estructura, con 61.7%, aunque presentó una variación de -6.2% frente al 65.8% registrado en 2022. Le siguieron Documentación Legislativa, con 57.2%; Desempeño Legislativo, con 49.4%; Acceso a la Información, con 43.1%; Administración, con 38.2%; Gastos, con 33.8%; Vinculación Ciudadana, con 33.4%; y Control Interno, con 30.0%.

Los mayores descensos entre 2022 y 2026 se reportaron en Gastos, con una variación de -24.6%, y Administración, con -21.9%. En cambio, Control Interno presentó una variación de 9.5%; Vinculación Ciudadana, de 8.4%; y Documentación Legislativa, de 2.5%.

Los resultados por bloque fueron los siguientes: Integración y Estructura obtuvo 65.8% en 2020, 65.8% en 2022 y 61.7% en 2026; Desempeño Legislativo pasó de 47.3% a 49.8% y 49.4%; Documentación Legislativa, de 52.1% a 55.8% y 57.2%; Gastos, de 32.6% a 44.8% y 33.8%; Administración, de 36.7% a 48.9% y 38.2%; Control Interno, de 21.1% a 27.4% y 30.0%; Vinculación Ciudadana, de 29.3% a 30.8% y 33.4%; y Acceso a la Información, de 42.4% a 47.1% y 43.1%.

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Congresos con mayor avance

CIMTRA identificó a Oaxaca, Durango, Ciudad de México, Baja California y Sinaloa como los cinco congresos con mayor avance entre la primera evaluación, de 2020, y la más reciente, de 2026.

Oaxaca pasó de 21.0% en 2020 a 54.7% en 2022 y 66.2% en 2026. Durango avanzó de 21.7% a 19.2% y 51.4%. Ciudad de México pasó de 18.6% a 51.3% y 43.0%. Baja California registró 32.8%, 29.6% y 75.6% en las tres mediciones. Sinaloa, por su parte, pasó de 37.2% en 2020 a 55.9% en 2022 y 75.6% en 2026.

En sentido contrario, Puebla, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León fueron señalados como los cinco congresos con mayor retroceso entre 2020 y 2026. Puebla pasó de 67.9% en 2020 a 82.2% en 2022 y 25.7% en 2026. Campeche bajó de 69.4% a 53.8% y 28.7%; Querétaro, de 34.1% a 18.5% y 18.7%; San Luis Potosí, de 51.3% a 24.9% y 28.8%; y Nuevo León, de 48.0% a 62.1% y 30.0%.

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El reporte también destacó como casos críticos a Puebla, Tamaulipas, Guerrero, Querétaro y Baja California Sur. Puebla pasó de 67.9% en 2020 a 82.8% en 2022 y 25.7% en 2026. Tamaulipas registró 29.2%, 37.8% y 25.3%; Guerrero, 14.4%, 26.5% y 25.3%; Querétaro, 34.1%, 18.5% y 18.7%; y Baja California Sur, 12.0%, 37.1% y 16.8%.

CIMTRA explicó que su herramienta no es una encuesta aplicada a servidores públicos ni a ciudadanos, sino una comprobación de hechos sobre la información disponible para la población en los portales legislativos y/o en la PNT.

Señaló que la recolección se realizó entre abril y julio de 2026, con corte al 31 de marzo del mismo año.

El proceso incluyó la verificación de la existencia de información, la retroalimentación a los congresos locales para resolver dudas, la corrección de calificaciones cuando fue procedente con base en información enviada por los propios congresos, la elaboración del reporte y la difusión de los resultados junto con recomendaciones.

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CIMTRA pide políticas transversales y más trazabilidad del gasto

Entre sus recomendaciones, CIMTRA planteó institucionalizar una política transversal de transparencia legislativa y estandarizar la arquitectura y navegabilidad de los portales de los congresos.

También propuso fortalecer la transparencia del control interno, profundizar la trazabilidad del gasto y de la administración parlamentaria, y construir expedientes legislativos digitales integrales.

El colectivo recomendó además adoptar criterios de accesibilidad, lenguaje claro y reutilización de la información; realizar autoevaluaciones periódicas con organizaciones externas; incrementar e institucionalizar mecanismos efectivos de participación ciudadana; vincular los resultados de transparencia con responsabilidades directivas y procesos de mejora continua, así como “operar con el ejemplo”.