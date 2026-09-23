Juez suspende planta de gas en el Golfo de California ante señalamientos de irregularidades en autorización ambiental

La resolución se sumó a los reclamos de más de 100 personas científicas mexicanas e internacionales, quienes rechazaron el desarrollo de terminales de exportación de gas en el Golfo de California por los riesgos que identificaron para especies marinas, comunidades costeras y el clima.

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Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora otorgó una suspensión definitiva que detuvo cualquier avance material de AMIGO GNL, el proyecto de gas natural licuado previsto frente a Guaymas, esto luego de los señalamientos sobre irregularidades en su autorización ambiental y el procedimiento de evaluación.

La medida impidió que la empresa iniciara obras mientras se resolvía el juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. La organización cuestionó la legalidad de los actos vinculados con el proyecto y pidió que no se permitiera la construcción antes de que el tribunal definiera el fondo del caso.

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La resolución se sumó a los reclamos de más de 100 personas científicas mexicanas e internacionales, quienes rechazaron el desarrollo de terminales de exportación de gas en el Golfo de California por los riesgos que identificaron para especies marinas, comunidades costeras y el clima.

El amparo detuvo obras aunque existiera un permiso ambiental

El juez federal ordenó mantener suspendido el avance de AMIGO GNL incluso si la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitía una autorización de impacto ambiental. La decisión no resolvió de forma definitiva si los permisos fueron legales, pero evitó el inicio de las obras durante la revisión judicial.

Nuestro Futuro A.C. sostuvo que el procedimiento de evaluación ambiental tuvo vacíos de información desde sus primeras etapas. La organización también señaló deficiencias en la consulta pública y contradicciones sobre la fecha, la existencia y la difusión de la autorización ambiental dentro del juicio.

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Buques de GNL navegan en el Golfo de California, donde el aumento del tráfico marítimo eleva el riesgo de especies invasoras, según advierte Equal Routes. (Equal Routes y Nuestro Futuro )

Nora Cabrera, abogada y directora ejecutiva de Nuestro Futuro A.C., señaló que la medida judicial impidió que el proyecto avanzara mientras persistían los cuestionamientos sobre su legalidad y los posibles daños al Golfo de California.

“Esta suspensión definitiva puso un límite muy claro: AMIGO GNL no pudo avanzar mientras existieron cuestionamientos serios sobre su legalidad y sobre los daños que pudo provocar en el Golfo de California”, afirmó Cabrera.

La abogada sostuvo que el fallo evitó que la construcción comenzara antes de que un tribunal revisara si el proyecto debió recibir autorización. La suspensión se mantuvo como una medida cautelar y no representó una sentencia sobre el juicio de amparo.

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El proyecto contempló exportar gas de Estados Unidos hacia Asia

AMIGO GNL planteó instalar infraestructura terrestre y marítima frente a Guaymas, Sonora, para recibir gas procedente de Estados Unidos, licuarlo y enviarlo en buques hacia mercados asiáticos.

De acuerdo con la información disponible sobre el plan, su segunda fase pudo alcanzar una capacidad de exportación de 7.8 millones de toneladas de GNL al año. El proyecto también previó el tránsito de hasta 175 buques metaneros anuales por el Golfo de California.

Nora Cabrera señaló para Infobe México que la situación exige medidas contundentes por parte del gobierno federal (Diana Morán / Infobae México)

La construcción de la terminal habría requerido infraestructura en tierra y operaciones marítimas en una zona que concentra rutas de alimentación, reproducción y desplazamiento de especies marinas. Las organizaciones que promovieron el amparo advirtieron que la actividad industrial podía modificar las condiciones de una región de alta diversidad biológica.

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El Golfo de California albergó alrededor de 39% de los mamíferos marinos del mundo y 80% de las especies de estos animales presentes en México, de acuerdo con los datos citados por Nuestro Futuro A.C. En la zona habitaron tortugas marinas, cetáceos residentes y migratorios, además de miles de organismos dependientes de la conectividad entre sus hábitats.

Científicos advirtieron riesgos para cetáceos y hábitats marinos

El fallo coincidió con una carta suscrita por más de 100 especialistas, quienes solicitaron a los gobiernos de México y Estados Unidos rechazar los proyectos de gas natural licuado en el Golfo de California.

Las personas firmantes advirtieron que la producción y el transporte de GNL representaban riesgos para los recursos biológicos de una de las regiones marinas y costeras con mayor biodiversidad del mundo.

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Nora Cabrera señaló para Infobe México que la situación exige medidas contundentes por parte del gobierno federal (Diana Morán / Infobae México)

“La producción y el transporte de GNL representaron un riesgo inaceptable para los recursos biológicos en una región reconocida como una de las áreas de mayor biodiversidad marina y costera del mundo”, señalaron en el pronunciamiento.

Entre los riesgos identificados estuvieron el ruido submarino generado por embarcaciones, las colisiones con cetáceos, el desplazamiento de fauna y la introducción de especies invasoras mediante aguas de lastre y bioincrustación en los cascos de los barcos.

También señalaron posibles alteraciones en sedimentos y calidad del agua, además de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas con la extracción, el transporte, la licuefacción y la exportación del gas.

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Cabrera afirmó que el pronunciamiento científico y la suspensión judicial coincidieron en rechazar la expansión de infraestructura fósil de exportación en el Golfo de California. La organización también vinculó este litigio con la llamada Demanda de las Ballenas, una estrategia legal para ampliar la protección de estos animales y del entorno marino ante proyectos de GNL.