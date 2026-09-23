México

Alcalde de Juchitán operaba para Los Cromos, brazo del CJNG en Oaxaca: controlaba el cobro de piso, casas de seguridad y encubría sus delitos

Miguel Sánchez Altamirano fue arrestado al contar con una orden de aprehensión por delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
El alcalde de Juchitán de Zaragoza tenía un cuadro de AMLO y fotografías con él en su oficina. Foto: Facebook / Miguel Sánchez
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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de seguridad federal en el marco del Operativo Enjambre.

Las investigaciones refieren que el edil está ligado a la célula delictiva de Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual está relacionada con extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

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Su captura se llevó a cabo junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, al contar con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con el grupo criminal.

Alcalde controlaba casas de seguridad para el tráfico de migrantes y daba acceso a cámaras a Los Cromos

Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

Trabajos de inteligencia permitieron identificar que Miguel Sánchez, conocido como “Quetu”, participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec debido a la estrecha relación y nexos que mantenían.

Dentro de la infraestructura del municipio, el alcalde brindaba cobertura política y económica al grupo de Los Cromos al facilitar su acceso a las cámaras del C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

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Además, Sánchez Altamirano controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes con operaciones en el municipio.

Sus actividades delictivas también incluían la compra de armas para el grupo criminal, así como el control de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Foto: SSPC

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Luego buscó la reelección con respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Fuerza por México, con quienes logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

En tanto, Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, estaba encargado del control del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, así como el traslado y extorsión de migrantes mediante el uso de mototaxis. Además, el sujeto llevaba a cabo acciones de presión social para la liberación de integrantes de Los Cromos detenidos.

Las autoridades informaron que las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección en la región.

Policías municipales y mototaxistas bloquean carreteras de Juchitán por la detención del alcalde

(X @OaxacaCapital)
(X @OaxacaCapital)

Luego de la detención del alcalde de Juchitán y de “La Parca”, se registraron bloqueos en diversos puntos carreteros del municipio que pretendían la liberación de Miguel Sánchez.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que se trataba de elementos de la Policía Municipal que bloquearon las entradas y salidas de Juchitán para evitar el traslado de Sánchez Altamirano, luego de que lo trasladaron a Ciudad Ixtepec para su posterior puesta a disposición.

Actualmente los bloqueos se mantienen activos, aunque no se conoce con certeza cuáles son las carreteras afectadas; sin embargo, se reporta que a los despliegues se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio oaxaqueño.

Autoridades apuntan a Los Cromos desde finales de 2025

Desde noviembre de 2025 se informó la implementación del Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para disminuir la comisión de delitos, con especial foco en la principal célula criminal que mantiene este sitio como su zona de operaciones: Los Cromos.

En ese mes, fueron detenidos 53 integrantes de la célula criminal, por lo que se implementó el despliegue en la región, encabezado por la Secretaría de Marina, con el objetivo de frenar su expansión.

El tramo más importante del Corredor interoceánico se entregará en agosto de 2023 (Foto: Cortesía / Semar)
El tramo más importante del Corredor interoceánico se entregará en agosto de 2023 (Foto: Cortesía / Semar)

De acuerdo con un informe revelado por El Universal, el líder de la célula es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” y/o “Comandante Renco”, quien dirige a subalternos identificados como Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo; Yesenia Sánchez Santiago, hermana de Cromo; y José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”, entre otros.

Una de las últimas acciones en contra de este grupo criminal ocurrió en febrero de 2026, cuando elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, presunto jefe de plaza de Los Cromos.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que el sujeto estaba encargado de distribuir armamento, se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de autoridades federales en contra del grupo criminal.

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