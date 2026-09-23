¿Cuánto costarán los boletos para ver a Joy sin Jesse en su concierto del Auditorio Nacional de diciembre?

Jesse & Joy - (Instagram)

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El próximo 6 de diciembre, Jesse & Joy tiene programada una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con su espectáculo “The Christmas Edition - ¿Con quién se queda el reno?”. La fecha cobra especial relevancia después de que Jesse Huerta anunciara una pausa personal y confirmara que no participará en este concierto.

Aunque el nombre del proyecto continúa siendo Jesse & Joy, Joy Huerta será quien se presente frente al público en esta etapa. La cantante explicó que las fechas anunciadas continuarán, mientras que Jesse señaló que cumplirá los compromisos que tiene programados hasta el 5 de diciembre.

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La situación convirtió el concierto del 6 de diciembre en una fecha particularmente significativa para los seguidores. La presentación mantiene su oferta de localidades, con precios que van desde $235.50 hasta $2,232, dependiendo de la zona elegida dentro del recinto.

Estos son los precios para el concierto de Jesse & Joy

Joy recibió el premio Espíritu de Cambio en Billboard Mujeres Latinas, resaltando su impacto y liderazgo en la industria musical latina. - (Instagram/@joy)

Las localidades para “The Christmas Edition - ¿Con quién se queda el reno?” tienen diferentes costos de acuerdo con la zona del Auditorio Nacional. Los precios proporcionados son los siguientes:

Preferente A: $2,232

Preferente B: $2,232

Preferente C: $1,612

Preferente D: $1,612

Luneta A, B y C: $1,364

Primer piso A: $1,240

Primer piso B: $1,116

Primer piso C: $744

Primer piso D: $620

Balcón A: $1,178

Balcón B: $1,116

Balcón C: $620

Segundo piso A: $744

Segundo piso B y C: $620

Segundo piso D: $235.50

Así, la diferencia entre la localidad más costosa y la de menor precio es considerable, por lo que los seguidores tienen distintas opciones para acudir a la presentación.

El concierto también llega en un momento particular para el dúo.

Joy habló entre lágrimas sobre el futuro del dúo

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Durante la conferencia de prensa del 22 de septiembre, Joy tuvo que responder sola ante los medios sobre la situación de su hermano. La cantante reconoció que la decisión de Jesse representa un cambio importante y admitió que le da miedo continuar sin él.

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Joy dejó claro, sin embargo, que Jesse & Joy continuará. También insistió en que seguir adelante no significa borrar a su hermano de la historia que ambos construyeron. En uno de los momentos más emotivos, expresó: “Jesse es irremplazable”.

La cantante también recordó una promesa hecha durante una presentación: “El escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”. Con ello, dejó abierta la posibilidad de que la presencia de Jesse siga formando parte del significado del proyecto, aunque actualmente sea ella quien enfrente al público.

Jesse responde y Mónica León publica un contundente mensaje

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

Después de la polémica generada por su ausencia en la conferencia, Jesse reapareció para aclarar que no pretendía desairar a los medios ni a su hermana. Explicó que su equipo había informado previamente que no asistiría y confirmó que su decisión responde a la necesidad de cuidar su bienestar personal.

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El músico también rechazó las versiones de una ruptura con Joy y aseguró: “Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo”. Al mismo tiempo, reconoció el dolor que representa alejarse temporalmente de un proyecto al que ha dedicado gran parte de su vida.

Horas después, su esposa, Mónica León, publicó una reflexión que generó nuevas especulaciones. “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”, escribió, antes de agregar: “Y AMOR no significa permitirlo todo”. Su mensaje continuó con una frase que llamó especialmente la atención: “Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA”.

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Por ahora, lo confirmado es que la presentación del 6 de diciembre mantiene su fecha y que Joy continuará con los compromisos del proyecto. Los boletos tienen precios desde $235.50 hasta $2,232, mientras la gran incógnita para los seguidores es cómo será vivir una presentación de Jesse & Joy con Joy Huerta sola sobre el escenario.