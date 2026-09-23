Tras ser interrumpidos por la policía, Banda El Recodo vuelve a tocar cerca del Tower Bridge de Londres: “No nos rajamos”

Dos integrantes de la agrupación mexicana Banda El Recodo aparecen en el puente de Westminster, en Londres, Reino Unido, cantando frente a la cámara con la torre del Big Ben de fondo. Los músicos portan anteojos oscuros y ropa casual mientras interpretan un fragmento musical al aire libre durante el día.

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La Banda El Recodo en Londres volvió a dejar una imagen de su paso por la capital británica, luego de que una intervención policial frustrara una actuación improvisada cerca de uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

La agrupación sinaloense compartió una nueva publicación que reavivó las reacciones entre sus seguidores.

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Banda El Recodo compartió una nueva historia desde Londres

La nueva publicación apareció en las historias de la cuenta oficial de Banda El Recodo. En la fotografía se observa a varios integrantes con sus instrumentos mientras interpretan música en un espacio ubicado junto a la estructura del puente londinense.

La escena fue captada con luz de día y muestra una bandera mexicana colocada detrás de los músicos. En las imágenes se distinguen clarinetes y otros instrumentos propios de la banda sinaloense.

Sobre la imagen, la agrupación escribió: “Como buenos mexicanos lo seguimos intentando y no nos rajamos para lograrlo”. El mensaje incluyó las banderas de México y Reino Unido.

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La historia se difundió después de que el grupo compartiera las imágenes de la actuación que las autoridades locales detuvieron.

(Captura de pantalla/Youtube)

La publicación posterior presentó otra faceta de la visita de los músicos a Londres y dejó ver que el intento de tocar fuera de los recintos formales continuó durante su estadía.

La imagen también contrastó con el episodio anterior, ocurrido de noche. En aquella ocasión, el público que caminaba por la zona se acercó a escuchar, grabar y bailar al ritmo de la agrupación.

La banda también compartió un clip de Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón entonando la melodía Dios bendiga nuestro amor y de fondo se observaba el Big Ben.

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Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer y los fans aplaudieron al Recodo.

La policía interrumpió la presentación nocturna cerca del Tower Bridge

La actuación callejera ocurrió después del concierto que Banda El Recodo ofreció en KOKO, un recinto de Camden High Street. El grupo se presentó allí el domingo 20 de septiembre como parte de su gira europea.

Más tarde, los músicos llevaron trompetas, clarinetes, tambora y otros instrumentos hasta la zona del Tower Bridge. La intención era realizar una presentación espontánea ante turistas y habitantes de Londres.

El grupo mexicano regional, El Recodo, intenta tocar música de banda en una calle cercana a Tower Bridge, Londres, Reino Unido, sin embargo, autoridades locales y agentes policiales intervinieron en el lugar para pedir a los músicos que se retiraran del espacio peatonal.

Las imágenes de esa noche mostraron cómo varias personas se detenían para observar a los integrantes. La música regional mexicana transformó durante unos minutos el lugar en un punto de reunión para quienes transitaban por la zona.

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La actuación terminó cuando un elemento de seguridad se acercó al grupo y solicitó que suspendiera la interpretación. Los integrantes acataron la indicación y comenzaron a retirarse del sitio.

El episodio se difundió en las redes sociales de la propia agrupación. La banda explicó que buscaba tocar en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, aunque no pudo completar la presentación como había previsto.

La publicación nocturna generó comentarios entre los seguidores del grupo, que siguieron el paso de los músicos por Reino Unido. La nueva historia diurna retomó ese momento desde un mensaje de persistencia, sin hacer referencia directa a la intervención de las autoridades.

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Fans de Banda El Recodo alarmados por posibles multas en Londrés tras intervención de la policía en su show callejero (rs)

La visita a Londres forma parte de una gira internacional con fechas en varias ciudades europeas. Antes de su llegada a Inglaterra, la agrupación tenía programado un concierto en Dublín, Irlanda.

El itinerario también contempla actuaciones en Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich. La presentación londinense combinó el concierto programado en KOKO con los videos grabados en espacios públicos de la ciudad.

El intento recuerda una experiencia de la banda en Japón

La situación registrada en Londres no fue la primera ocasión en que Banda El Recodo intentó tocar de manera espontánea en un sitio turístico fuera de México. En 2024, la agrupación realizó una acción similar durante una gira en Japón.

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En aquella oportunidad, los músicos buscaron interpretar música en la explanada de Odaiba, Tokio. La policía también les pidió que dejaran de cantar.

Jaime López Salazar, de la Banda El Recodo, anunció que Mariscos El Atlántico reabrirá sus puertas al público el martes 14 de abril al mediodía (IG)

Los dos casos ocurrieron en espacios públicos y terminaron antes de que la banda concluyera sus presentaciones. Aun así, los videos permitieron que las actuaciones circularan en redes sociales entre el público mexicano y los seguidores de la agrupación en otros países.

La banda fue fundada en Sinaloa en 1938 por Cruz Lizárraga y ha mantenido una trayectoria internacional durante décadas. Su paso por Londres sumó un concierto formal y dos momentos difundidos desde las inmediaciones del Tower Bridge.

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La historia publicada durante el día dejó una nueva señal de esa visita: la agrupación volvió a aparecer con sus instrumentos, una bandera mexicana y un mensaje que resumió su decisión de insistir.