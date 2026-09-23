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Ventilan que Edson Álvarez deseaba grabar al Tri en su documental pero Javier Aguirre le puso un alto

El mediocampista, que ahora enfrenta la denuncias, pretendía llevar camarógrafos dentro de la intimidad del combinado nacional en la Copa del Mundo

La respuesta atribuida al Vasco establecía una separación entre los deseos del Machín y las áreas compartidas por los jugadores mientras preparaban sus encuentros mundialistas. (Fotos: Daniel Jefferson/Imagn Images - REUTERS/Eloisa Sanchez)
La respuesta atribuida al Vasco establecía una separación entre los deseos del Machín y las áreas compartidas por los jugadores mientras preparaban sus encuentros mundialistas. (Fotos: Daniel Jefferson/Imagn Images - REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Copa del Mundo suele dejar imágenes de goles, festejos y derrotas. Edson Álvarez habría querido guardar también lo que ocurre lejos de la cancha, dentro de la concentración de la Selección Mexicana, para un documental sobre su experiencia con el Tri.

La idea, según la versión relatada por el periodista Andrés Vaca, incluía el ingreso de camarógrafos y filmógrafos al entorno del plantel.

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Edson Álvarez pretendía grabar un documental sobre su participación con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. REUTERS/Arafat Barbakh
Edson Álvarez pretendía grabar un documental sobre su participación con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. REUTERS/Arafat Barbakh

Javier Aguirre, entonces técnico nacional, habría frenado el plan al considerar que había espacios que debían permanecer en la intimidad del grupo durante el Mundial 2026.

La idea de Edson Álvarez a la que el Vasco se negó

La versión no apunta a que el Vasco se opusiera a un documental de Edson, que actualmente se encuentra en el ojó del huracán por una denuncia de fraude y acoso.

El límite habría aparecido cuando el proyecto implicaba que un equipo externo acompañara al mediocampista en los espacios donde el grupo se preparaba para sus partidos.

  • Edson Álvarez habría buscado documentar su participación con el Tri desde una perspectiva más cercana. Para ello, pretendía incorporar a camarógrafos durante la concentración mundialista.
  • La respuesta atribuida a Javier Aguirre habría sido tajante: “Aquí no, hasta acá”. El entonces entrenador le habría permitido grabar contenidos personales, aunque sin abrir las puertas del grupo a una producción externa.
  • La decisión buscaba establecer que el trabajo de una Selección tiene momentos que no pueden convertirse en contenido audiovisual.
  • La regla también habría alcanzado a cualquier integrante del plantel. Aguirre no habría querido que la concentración se adaptara a solicitudes personales mientras México disputaba el torneo.
La decisión del Vasco buscaría priorizar el trabajo del equipo sobre las pretensiones individuales de los jugadores. REUTERS/Henry Romero
La decisión del Vasco buscaría priorizar el trabajo del equipo sobre las pretensiones individuales de los jugadores. REUTERS/Henry Romero

El técnico habría trazado una línea entre la exposición que acompaña a una Copa Mundial y los momentos que los jugadores comparten lejos de los reflectores. Dentro del Tri, la prioridad era el equipo antes que cualquier deseo individual.

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Las cámaras pretendían cruzar la intimidad del Tri

David Faitelson, durante el mismo espacio en TUDN, explicó que la inquietud no se reducía a la presencia de una cámara. El punto era hasta dónde podía llegar un equipo de producción si recibía autorización para seguir a uno de los capitanes de la Selección.

  • La entrada de filmógrafos podía acercarlos al vestidor, al hotel de concentración o a las comidas del plantel, espacios donde los jugadores descansan, conversan y se alejan de la exposición habitual.
  • Las charlas tácticas también aparecieron en la discusión como un posible límite. Ahí se revisan rivales, movimientos, alineaciones y decisiones que forman parte de trabajo que no debe ser divulgado.
  • Faitelson planteó que permitir ese acceso podía cambiar la convivencia del grupo. La presencia de personal externo habría alterado rutinas diseñadas para mantener a los futbolistas concentrados.
  • México disputó cuatro partidos durante el Mundial 2026. Con poco margen para corregir errores o distraerse, cada entrenamiento y cada reunión adquirían un peso mayor para el cuerpo técnico.
El proyecto audiovisual buscaba registrar espacios como el vestidor, el hotel de concentración y las charlas tácticas del plantel. REUTERS/Henry Romero
El proyecto audiovisual buscaba registrar espacios como el vestidor, el hotel de concentración y las charlas tácticas del plantel. REUTERS/Henry Romero

Así, esos ejemplos fueron usados para explicar por qué Aguirre habría considerado que el acceso de cámaras podía rebasar los límites de una concentración.

Una autorización para Edson Álvarez podía generar más peticiones

Vaca sostuvo además que el permiso para el mediocampista podía abrir una puerta difícil de cerrar. Si el cuerpo técnico aceptaba un proyecto personal, otros jugadores podían exigir condiciones similares para sus propios contenidos.

  • La excepción para Edson Álvarez podía derivar en una malinterpretación de libertades y solicitudes de otros futbolistas del Tri.
  • El cuerpo técnico tendría que determinar qué espacios podían grabarse, en qué horarios y bajo qué reglas. Esa operación podía interferir con los tiempos establecidos para entrenar, descansar o trasladarse.
  • Faitelson consideró que una petición similar quizá habría tenido otra respuesta fuera de una Copa Mundial.
  • El periodista también afirmó que el jugador “perdió un poco la brújula”.
Los periodistas Andrés Vaca y David Faitelson explicaron los riesgos de permitir la entrada de filmógrafos durante la competencia, sentenciando que Edson "perdió la brújula" REUTERS/Eloisa Sanchez
Los periodistas Andrés Vaca y David Faitelson explicaron los riesgos de permitir la entrada de filmógrafos durante la competencia, sentenciando que Edson "perdió la brújula" REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, hasta este 23 de septiembre de 2026, Álvarez, Aguirre y la FMF no han difundido una postura pública sobre el episodio.

El episodio deja una postal del Mundial 2026 que no apareció en la cancha. Mientras el “Machín” buscaba llevar una cámara a su experiencia con el Tri, el Vasco habría optado por cerrar la puerta y resguardar lo que ocurre cuando el vestidor queda lejos del ruido y los reflectores.

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