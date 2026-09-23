México

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

Azalia dio una cachetada a Kevyn “El Bicolor” y el público exige su salida a la producción del reality de TV Azteca

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2
Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2
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Azalia Ojeda, mejor conocida como “La Negra”, se volvió tendencia este miércoles 23 de septiembre, luego de que protagonizara un momento de tensión dentro del encierro de La Granja VIP 2026, tras darle una cachetada a Kevyn Contreras, el comediante “Bicolor”.

El momento fue presenciado por las cámaras del 24/7, y rápidamente provocó la reacción del público, quienes exigieron a la producción que tomara cartas en el asunto, y expulsara a Azalia por esta acción violenta.

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En cuestión de minutos, el “FUERA AZALIA” se convirtió en tendencia en redes sociales, por todos aquellos que exigen la salida de la participante del reality de TV Azteca.

¿Qué pasó con Azalia y Kevyn Contreras? El momento de la agresión

Azalia cachetea a Kevyn Bicolor (Captura de pantalla)
Azalia cachetea a Kevyn Bicolor (Captura de pantalla)

Azalia Ojeda se ha caracterizado por su carácter fuerte y la manera explosiva en la que reacciona ante cualquier situación, esto quedó demostrado desde que se dio a conocer en la primera edición de Big Brother México en el 2002.

Ahora en La Granja VIP 2 esto no ha cambiado, y hoy reaccionó de una manera inadecuada dentro de la convivencia con el comediante regiomontano. Ambos se encontraban organizando ropa, cuando Azalia le dio una ligera cachetada a Kevyn Contreras, aparentemente sin ninguna razón.

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Aunque el golpe no fue fuerte, y ambos siguieron con sus actividades, en redes sociales el público desaprueba totalmente lo ocurrido, y exigen que la producción no pase por alto esta acción, sin importar que la intensidad del golpe no representó un daño físico para el “Comediante Bicolor”.

Azalia duda de que Kevyn Bicolor sea auténtico en el reality

Azalia lleva un chaleco rojo en un set con un gráfico en pantalla que señala a las nominadas Manelyk y Azalia
Azalia permanece en el set de La Granja VIP tras convertirse en la segunda nominada del programa frente a Rafa Mercadante. (YouTube: La Granja VIP México)

En una plática antes de dormir, Azalia y el Mono Osuna coincidieron en que Kevyn Contreras, “El Bicolor”, no se comporta de manera genuina dentro de La Granja VIP. Ambos consideraron que, en la vida real, el comediante “es un desastre” y que su actitud dentro del programa responde a una estrategia de show.

La desconfianza hacia Kevyn no es exclusiva de Azalia. En una dinámica de banderas rojas y verdes frente a Pablo Montero, el comediante se definió como irreverente, divertido y sincero, pero recibió opiniones divididas entre sus compañeros.

Pascal, otro de los granjeros, cuestionó directamente su autenticidad: “Dices que eres tú, pero eres bicolor”. La misma dinámica reveló que Azalia también recibió banderas encontradas, luego de que Mónica Escobedo la calificara de “muy lleva y trae”.

Kevyn rompe reglas del reality tras ser nombrado Peón por segunda vez

kevyn contreras -México- 13 agosto
(Instagram)

Kevyn Contreras rompió las reglas de La Granja VIP como respuesta a su nombramiento repetido como Peón. El comediante interpretó la decisión como una jugada en su contra y decidió actuar en consecuencia dentro de la competencia.

La falta detonó una pelea entre los granjeros. Natalia Alcocer acusó a Mónica Escobedo de haber orquestado la jugada que llevó a Kevyn a ser Peón por segunda ocasión, lo que escaló el conflicto grupal.

El Mono Osuna, ya consolidado como Capataz, intervino directamente para reclamarle a Kevyn su comportamiento, al que calificó de inmaduro. Como sanción, Osuna decidió enviar al comediante a dormir al Granero.

Azalia ha sostenido confrontaciones con otros participantes

Azalia confronta a Carlos Trejo en La Granja VIP (Captura)
Azalia confronta a Carlos Trejo en La Granja VIP (Captura)

Azalia también dirigió sus críticas hacia Carlos Trejo, luego de enterarse, a través del relato de Natalia Alcocer, de que el “cazafantasmas” tuvo una actitud pesada con miembros del staff durante la noche. El conflicto surgió cuando Trejo exigió con mal humor que le apagaran la luz.

“Eso no está padre, a mí eso no me da risa. Porque la gente que está detrás de esto solo está cumpliendo con un trabajo y nadie les puede hablar así”, declaró Azalia en el reality.

La granjera fue más allá y cuestionó la permanencia de Trejo en la competencia: “Ya está sacando esa parte suya que no está chida. Yo sí creo que ya no tiene nada que hacer aquí”, sostuvo, tras remarcar que el comportamiento se repite después de tres semanas dentro del programa.

Pide al Capataz que no elimine a Niurka pese a su rivalidad

Azalia La Negra en La Granja VIP
Azalia La Negra en La Granja VIP

Pese al enfrentamiento sostenido con Niurka Marcos desde el inicio del programa, Azalia adoptó una postura distinta cuando el Mono Osuna ocupó la suite del Capataz. La granjera le advirtió que no quiere que la vedette sea eliminada de la competencia.

Azalia argumentó que, más allá de los roces personales entre ambas, Niurka aporta dinamismo al reality. La describió como “la sal y la pimienta” del programa y destacó que nunca se rinde ni se dobla ante las exigencias de la competencia.

Estas tensiones se dieron en el marco de la segunda gala de eliminación, donde Azalia compartió placa de nominación con Manelyk González, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y el propio Kevyn Contreras. La eliminada de esa gala fue María Karunna, mientras Azalia y Kevyn continúan activos dentro de La Granja VIP 2.

De momento, la producción del reality de TV Azteca no se ha pronunciado al respecto de la cachetada de Azalia a Kevyn Contreras, y se desconoce si el tema se tratará en la noche durante La Asamblea.

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