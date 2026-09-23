Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

Logra este hito tras batir récords en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gilberto Rafael Mora Zambrano merecidamente portará la camiseta número ‘10′ en la Selección Mexicana de Futbol, una decisión que lo coloca como uno de los ejes del equipo Tricolor con la mira puesta en la Copa del Mundo que cumplirá su centenario en el año 2030.

La decisión ocurre previo a la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026, en la que Gil Mora logró varios récords y posicionó su identidad como la próxima perla de la Selección Nacional absoluta, con tan sólo 17 años de edad y un camino que se construye con éxito.

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El mediocampista, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin miedo a la grandeza, asumirá la responsabilidad de tener consigo el dorsal heredado por grandes ídolos del futbol de México, entre ellos: Cristóbal Ortega (1956-2025), El Doctor Luis García Postigo, Tomás Boy, Guillermo Franco, Giovani dos Santos y por supuesto Cuauhtémoc Blanco.

Morita será la mano derecha de Rafael Márquez en los cuatro duelos que México sostendrá para las fechas programadas a fines de septiembre e inicios de octubre ante la baja de Alexis Vega, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca FC.

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El ’10′ llega tras batir récords en el Mundial 2026

El jugador de los Xolos de Tijuana se perfila para ser la figura del equipo tricolor. (Selección Mexicana)

Gil Mora se presentó en el Mundial 2026 como el jugador más joven de la convocatoria del exDT Javier Aguirre. En el debut ante Sudáfrica entró de cambio con 17 años y 240 días y superó la marca que Manuel “Chaquetas” Rosas (1912-1989), mantuvo desde Uruguay 1930 como el futbolista mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo.

El mediocampista que milita en los Xolos del Club Tijuana no se quedó como una opción para el Vasco Aguirre, se afianzó la titularidad ante las selecciones de: Chequia en la fase de grupos y ante Ecuador e Inglaterra en las fases de eliminación directa.

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Contra Ecuador inició con 17 años y 259 días, con ello se convirtió en el jugador mexicano más joven en ser titular en un Mundial y en el segundo futbolista más joven en iniciar un partido de eliminación directa en la historia del torneo, sólo detrás de O´Rei Pelé (1940-2022) ante Gales en Suecia 1958.

Aunque Gilberto Mora no marcó goles ni dio asistencias en el Mundial 2026, su aporte estuvo en la movilidad, la capacidad para pedir la pelota y la decisión para intentar jugadas en campo rival. Para el menor, el Mundial de la FIFA le dio una experiencia que pocos jugadores aztecas presumen a esa edad.

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Portará la ‘10′ ante la baja de Alexis Vega en el Tri

El jugador de 17 años llevará la 10 en la espalda. REUTERS/Raquel Cunha

El dorsal ‘10’ que vuelve un prodigio a todo jugador que la trae en la espalda, estuvo vacante debido a la ausencia de Alexis Vega. El cuerpo técnico de Rafa Márquez decidió entregarla a Gilberto Mora para los partidos de esta Fecha FIFA.

El reto no es nuevo para Gil Mora, entiende con claridad lo que es portar la ’10’ en un equipo profesional. Actualmente usa dicho número que lo convierte en el futbolista más destacado de los Xolos del Club Tijuana y recibió ese dorsal antes del Mundial, cuando firmó una extensión de contrato con el club fronterizo.

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El número no garantiza titularidad ni convierte a un jugador en conductor por decreto. En el caso de Gil Morita, resume una apuesta que la Selección Mexicana de Futbol empezó a hacer desde 2025 y que ahora toma otra dimensión tras la salida de Javier Aguirre Onaindia.

El Kaiser, Rafa Márquez, tomará el control de una Selección Azteca eliminada por la Selección de Inglaterra en los 8vos de final de la Copa del Mundo. Su primera convocatoria mantiene a 17 futbolistas que estuvieron en ese campeonato, entre ellos: Santiago Giménez, Johan Vásquez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Luis Romo y, desde luego, Gilberto Mora.

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Partidos de México en la Fecha FIFA

El joven de 17 años será el nuevo 10 del Tricolor. REUTERS/Raquel Cunha

El primer partido de Gilberto Mora como el nuevo heredero de la playera ‘10′ nacional será para este sábado 26 de septiembre contra la Selección Colombia en Baltimore. Para el 29 del mismo mes se medirá a la Selección de Perú que no calificó al último torneo mundialista.

Al empezar el mes de octubre, habrá Clásico de Concacaf frente a la Selección de los Estados Unidos el sábado 3 en Glendale, Arizona y cierra la Fecha FIFA contra la Selección Chilena de Futbol el día 6 de octubre en Los Ángeles, California.

Mora llega con 17 años y con una carrera que avanzó a una velocidad poco común. En la Copa del Mundo 2026 disputó 215 minutos, apareció en cuatro compromisos y fue titular en tres de ellos, ante las selecciones de Chequia, Ecuador e Inglaterra en 8vos de Final.

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El camino de Tuxtla Gutiérrez a Tijuana

El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su padre, Gilberto Mora Olayo, fue futbolista profesional y también trabajó como entrenador. Ahora, es auxiliar de Sebastián Abreu en Tijuana, una cercanía que acompaña a su hijo desde sus primeros pasos en el juego.

Morita ingresó a las Fuerzas Básicas de Xolos cuando tenía 10 años. Disputó torneos en categorías: sub-14, sub-16, sub-18 y sub-19 antes de recibir la oportunidad en el primer equipo rojinegro. El colombiano, Juan Carlos Osorio, que dirigió a México en el Mundial 2018, debutó al joven mediocampista en Primera División el 18 de agosto de 2024, en un partido ante Santos Laguna durante sus 15 primaveras.

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Aquella noche, Mora se convirtió en el futbolista mexicano más joven en debutar con el Club Tijuana. También quedó entre los jugadores de menor edad en aparecer en la Liga MX. Menos de dos semanas después, marcó contra el Club León. Ese gol lo convirtió en el anotador más joven en la historia de la Primera División de México.

En el Apertura 2024 acumuló 532 minutos y anotó en una ocasión. Para el Clausura 2025 sumó 825 minutos en 15 cotejos. Juan Carlos Osorio abrió la puerta y Sebastián Abreu mantuvo el respaldo cuando tomó el cargo para adiestrar a la Jauría.

Vigentemente, en el Torneo Apertura 2026, Gilberto Mora es el tercero más goleador de la fase regular, con cinco tantos e iguala con Ricardo Marín, futbolista del Club Deportivo Guadalajara, aunque está a la mitad del líder venezolano, Salomón Rondón, del Club Pachuca.

La Selección lo llamó antes de cumplir 17 años

El jugador de 17 años aplaude desde la cancha del estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Javier Aguirre llamó a Gil Mora a la Selección Mexicana cuando todavía era un jugador de formación. Su primera aparición llegó en enero de 2025, durante un amistoso ante Internacional de Porto Alegre brasileño.

El partido no tuvo carácter oficial, pero lo convirtió en el futbolista más joven en vestir la playera de México. El mediocampista Gil Mora tenía 16 años, tres meses y nueve días cuando jugó por primera vez en el Tricolor mayor.

Su presentación oficial ocurrió meses después en la Copa de Oro del 2025. El Vasco Aguirre lo utilizó como titular ante Arabia Saudita y repitió en los encuentros contra Honduras y Estados Unidos.

México ganó ese torneo y Morita se convirtió en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un certamen internacional de selecciones mayores, con 16 años y 265 días.

El campeonato también mostró que el joven mediocampista podía dar cátedra fuera de la Liga Mexicana. Aguirre lo llevó después al Mundial Sub-20 y lo mantuvo en el radar para la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Una pubalgia puso en duda su presencia. Gilberto Mora se perdió parte del Clausura 2026 y varios amistosos de la Selección frente a: Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica. El tratamiento evitó una operación y le permitió volver a tiempo para la concentración mundialista y vivir su transformación de ídolo en la Selección Mexicana de Futbol.