México

PT advierte a Morena que podría hacerle perder entre 7 y 12 estados: “Tenemos los votos”

Reginaldo Sandoval aseguró que, aunque el PT no gane una gubernatura por sí solo, sí tiene fuerza electoral para afectar a la coalición si no se respetan los acuerdos rumbo a 2027

El PT reclama a Morena mayor reconocimiento a su peso electoral rumbo a 2027.
El PT reclama a Morena mayor reconocimiento a su peso electoral rumbo a 2027.
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El Partido del Trabajo (PT) elevó la presión sobre Morena rumbo a las elecciones de 2027. Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, advirtió que aunque su partido no tenga por sí solo los votos suficientes para ganar una gubernatura, sí cuenta con fuerza electoral para afectar los resultados de la coalición en entre siete y 12 entidades.

El señalamiento ocurre en medio de las diferencias entre ambos partidos por el proceso para definir a los coordinadores estatales de la llamada Cuarta Transformación.

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El PT sostiene que Morena no ha cumplido los acuerdos establecidos para realizar una segunda encuesta conjunta con las propuestas de las tres fuerzas políticas.

“Cediendo sin conceder” que el PT no pueda ganar una gubernatura por sí mismo, Sandoval sostuvo que el partido puede modificar el resultado en distintos estados.

“Sí nos da para hacer perder hasta siete u ocho, hasta doce”, afirmó al ser cuestionado sobre los señalamientos de sectores de Morena respecto a que el PT debería limitarse a negociar espacios legislativos.

Morena sostiene que las propuestas del PT y PVEM ya fueron incluidas en las mediciones. EFE/ Mario Guzmán
Morena sostiene que las propuestas del PT y PVEM ya fueron incluidas en las mediciones. EFE/ Mario Guzmán

Reginaldo Sandoval reclama reconocimiento al peso del PT

El coordinador de los diputados del PT señaló que su partido considera que Morena no ha reconocido suficientemente la aportación de los petistas dentro de la coalición.

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Sandoval planteó que la fuerza del PT también debe analizarse desde su capacidad para aportar votos en procesos electorales y en el Congreso.

Como ejemplo, mencionó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sostuvo que sin los legisladores petistas no se alcanzan las dos terceras partes necesarias para determinados procedimientos.

Su advertencia se suma a los reclamos que la dirigencia petista ha expresado durante los últimos días sobre la forma en que Morena ha conducido la selección de perfiles para las elecciones estatales de 2027.

Reginaldo Sandoval reclama reconocimiento al peso del PT. (Infobae-Itzallana)
Reginaldo Sandoval reclama reconocimiento al peso del PT. (Infobae-Itzallana)

El PT ha cuestionado particularmente las mediciones realizadas para definir a los coordinadores estatales, al considerar que todavía falta un ejercicio en el que participen formalmente las propuestas de sus aliados.

PT exige una segunda encuesta para definir candidaturas

La dirigencia del PT sostiene que Morena realizó hasta ahora un primer ejercicio interno y que quedó pendiente una segunda medición acordada entre las tres fuerzas de la coalición.

De acuerdo con la postura expresada por el partido, el procedimiento contemplaba una primera encuesta de Morena para seleccionar cuatro finalistas y posteriormente una segunda medición en la que se incorporaran esos perfiles junto con las propuestas del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El partido también reclama que el segundo ejercicio tenga una metodología previamente acordada, casas encuestadoras consensuadas y encuestas espejo de cada fuerza política.

Primer plano de un hombre con anteojos, bigote y traje oscuro que habla frente a una cámara
El PT pide repetir la medición con participación de sus propios perfiles.(@ReginaldoSF_PT)

Entre los puntos señalados por el PT se encuentran:

  • Una segunda encuesta con participación de los partidos aliados.
  • La inclusión de los perfiles propuestos por PT y PVEM.
  • Una metodología científica previamente acordada.
  • La participación de casas encuestadoras consensuadas.
  • Encuestas espejo para los partidos que integran la coalición.

El partido afirma que estos acuerdos no se han cumplido y ha solicitado que se retome la ruta pactada para la definición de los coordinadores estatales.

Morena sostiene que las propuestas del PT sí fueron medidas

La versión del PT contrasta con la posición de la dirigencia nacional de Morena. Ariadna Montiel aseguró que las propuestas entregadas por el PT y el PVEM sí fueron incluidas en las encuestas utilizadas para definir a los coordinadores estatales.

Ariadna Montiel habla frente a dos micrófonos ante un fondo de color guinda con el logotipo impreso de Morena
Morena asegura que los perfiles propuestos por el PT sí fueron incluidos en las encuestas.(imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

La dirigente morenista también informó que los ejercicios demoscópicos serán publicados una vez que concluya la selección de los 17 coordinadores estatales rumbo a 2027.

El desacuerdo, por tanto, no sólo se encuentra en los resultados de las mediciones, sino también en la interpretación que cada partido hace del procedimiento acordado.

Mientras el PT sostiene que falta una segunda encuesta con metodología y casas encuestadoras previamente consensuadas, Morena afirma que las propuestas de sus aliados ya fueron consideradas dentro de las mediciones realizadas.

¿En qué estados hay diferencias entre Morena, PT y Verde?

Las diferencias sobre la selección de candidaturas se han manifestado en distintas entidades que tendrán elecciones para renovar gubernaturas en 2027.

Reportes recientes ubican inconformidades entre los integrantes de la coalición en estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro y Campeche.

La senadora es la virtual candidata de Morena al estado
Beatriz Mojica fue designada como coordinadora de la 4T en Guerrero. Crédito: X/@PartidoMorenaMx

En Guerrero, el PT cuestionó la designación de Beatriz Mojica como coordinadora estatal. En Zacatecas, la selección de Verónica Díaz Robles también generó diferencias con los petistas. En Michoacán, la definición de Carlos Torres Piña dejó inconforme a sectores vinculados con el PT y al senador con licencia Raúl Morón.

En Baja California, la designación de Julieta Ramírez también generó diferencias con el partido aliado, mientras que en Chihuahua existen posiciones distintas en torno a los perfiles que podrían encabezar el proyecto de la coalición.

El conflicto tampoco se limita al PT. El PVEM mantiene diferencias con Morena en algunas entidades, entre ellas San Luis Potosí y Nayarit, donde tiene aspirantes propios para la gubernatura.

PT mantiene llamado a la unidad rumbo a las elecciones de 2027

Comunicado del Partido del Trabajo con texto informativo, logotipos en las esquinas superiores y la fotografía de una mujer en la parte inferior
Un comunicado de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo en México señala que Morena incumplió los acuerdos establecidos para definir las coordinaciones estatales. (@AlbertoAnayaGt)

Pese a sus advertencias, el PT no ha planteado formalmente en su comunicado una ruptura definitiva de la coalición. Por el contrario, ha llamado a cumplir los acuerdos establecidos y mantener la unidad entre las fuerzas que integran el bloque.

La dirigencia petista también ha reiterado su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y ha señalado que busca que se respeten los mecanismos que, según su versión, fueron pactados para definir a los perfiles que competirán en 2027.

La advertencia de Reginaldo Sandoval coloca nuevamente el peso electoral del PT como uno de los puntos de negociación entre los aliados.

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