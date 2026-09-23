Fuerzas federales y estatales blindan carreteras de Sonora para prevenir retenes ilegales

Luego de denuncias por presuntos abusos por parte de elementos de la FGR, las autoridades reforzaron la vigilancia en las carreteras. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora

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Fuerzas federales y estatales blindaron este miércoles 23 de septiembre las carreteras de Sonora con operativos de vigilancia y verificación, después de que el fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, advirtiera que ningún punto de revisión podía operar de manera unilateral.

El despliegue respondió a reportes sobre la instalación de presuntos retenes ilegales en tramos carreteros del estado y un caso de presunto robo por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) contra ciudadanos.

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Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), informó que la dependencia mantenía un despliegue operativo y de investigación para localizar e identificar a las personas relacionadas con estos puntos de revisión apócrifos. El fiscal explicó que las acciones se activaron desde que la FGR y la propia FGJES tuvieron conocimiento de los hechos, con base en información proporcionada por la autoridad federal y una orden de investigación emitida por el Ministerio Público del Fuero Común.

El operativo de este miércoles se concentró en la carretera Federal 15 sin hallazgos

Como parte de las acciones coordinadas de la Mesa Estatal de Seguridad, las autoridades reforzaron este miércoles la vigilancia en retenes y distintos puntos carreteros de la entidad, con el objetivo de prevenir y detectar la instalación de falsos puntos de revisión. El operativo conjunto se concentró en la carretera Federal 15, luego de que se recibiera el reporte de un presunto falso retén vinculado a una investigación por robo.

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Integrantes del despliegue contra retenes ilegales en Sonora. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora

En el sitio, elementos de distintas corporaciones realizaron labores de inspección y verificación de personas y unidades vehiculares. Durante la revisión no se localizaron retenes falsos ni vehículos utilizados como “madrinas”, de acuerdo con el reporte de las autoridades. La ausencia de hallazgos no implicó el cierre de la investigación, que permaneció activa conforme a lo señalado un día antes por el fiscal general.

En las acciones de este miércoles participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El operativo se realizó en la carretera Federal 15, también conocida como Carretera México-Nogales, que recorre 697 kilómetros dentro del territorio de Sonora, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La vía forma parte de la red federal libre de la entidad y conecta, entre otros tramos, Guaymas-Hermosillo y Magdalena de Kino-Nogales.

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El fiscal fijó condiciones para que un punto de revisión sea legal

El pasado martes 22 de septiembre, en conferencia de prensa, Salas Chávez había dejado claro que las revisiones a los usuarios de las carreteras no podían realizarse de forma improvisada, clandestina o al margen de los mecanismos de identificación y supervisión establecidos. El fiscal recordó que, tras un episodio similar registrado con anterioridad, se fijaron condiciones específicas para estos puntos.

“Tienen que estar plenamente identificados, tienen que aplicar un procedimiento sistemático de operación a quien les haga las revisiones y deben de tener lonas con los QR que permitan establecer a qué se debe esa revisión”, explicó el fiscal. El objetivo de estos mecanismos, dijo, era que las personas pudieran conocer qué autoridad realizaba la revisión y cuál era el motivo de la misma.

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El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez compartió detalles sobre los acuerdos para realizar retenes en las carreteras del estado. Crédito: FGJES

Salas Chávez advirtió también que ninguna autoridad podía operar de manera unilateral en los puntos de revisión legales. “Tiene que estar además otra autoridad, no de manera unilateral, sino otra autoridad presente, federal o estatal; esos puntos de revisión son ilegales”, declaró el fiscal general el 22 de septiembre.

Esa condición formó parte de los criterios que las corporaciones aplicaron durante las inspecciones de este miércoles, en las que se buscó distinguir entre los operativos legítimos, con presencia de más de una institución, y los posibles montajes irregulares reportados por la ciudadanía.

Autoridades solicitaron reportar retenes sospechosos al 911 o a las fiscalías

Salas Chávez exhortó previamente a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante la instalación de puntos de revisión que carecieran de identificación oficial, protocolos visibles o presencia de las autoridades correspondientes. El fiscal pidió reportar cualquier situación sospechosa al 911, a la Fiscalía estatal o a la FGR.

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“En cuanto tengan esta información pueden hacerlo del conocimiento del 911 o directamente a la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, que es quien nos dio vista para que podamos de inmediato llegar al sitio”, había señalado el fiscal general un día antes del operativo en la Federal 15.

Salas Chávez calificó el trabajo de campo como un “despliegue táctico de diversas instituciones” que se mantenía activo desde los primeros reportes sobre los retenes apócrifos, en coordinación directa con el Gabinete de Seguridad. La FGJES reiteró que la investigación permanecía activa y que las instituciones participantes mantenían presencia en campo para atender los reportes e identificar a los responsables.

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Con el operativo de este miércoles, las corporaciones federales y estatales reforzaron la presencia en los tramos carreteros de Sonora, en línea con la investigación abierta por la FGJES y la FGR desde los días previos, sin que se registraran nuevos hallazgos de retenes falsos en la jornada.