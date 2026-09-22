México

Marcha Zombie 2026: fecha, hora y ruta para unirse al desfile que tomará las calles del Centro Histórico de CDMX

Zombies, brujas y vampiros se reunirán en la Marcha Zombie 2026, que incluirá batallas de aura monstruosa

La Marcha Zombie 2026 volverá a reunir a seguidores del terror, el cosplay y Halloween el domingo 18 de octubre. REUTERS/Toya Sarno Jordan
La Marcha Zombie 2026 volverá a reunir a seguidores del terror, el cosplay y Halloween el domingo 18 de octubre. REUTERS/Toya Sarno Jordan
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La Marcha Zombie 2026 recorrerá el Centro Histórico de la Ciudad de México el domingo 18 de octubre.

La invitación está abierta a cosplayers, maquillistas y público general que quiera sumarse con una caracterización propia o disfrutar de las propuestas visuales inspiradas en el cine de terror y las criaturas de Halloween.

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Además, la edición tendrá un fin solidario. Los organizadores invitan a los asistentes a donar un kilo de arroz, frijol u otro alimento no perecedero para Alimento Para Todos México, organización que se encarga de recolectar, clasificar y distribuir productos entre poblaciones que los necesitan.

Zombie Walk México convocó al desfile del 18 de octubre

La Marcha Zombie celebrará su 19° aniversario con una jornada que integrará personajes del cine de terror, criaturas tradicionales y propuestas de maquillaje y cosplay.

La organización difundió la invitación a través de Zombie Walk México. El evento recibirá desde caracterizaciones de infectados hasta brujas, fantasmas, demonios, vampiros y hombres lobo.

La convocatoria plantea que la marcha es una forma de romper con la rutina mediante la creatividad, el altruismo y la tolerancia. Los asistentes podrán sumarse con disfraces propios o acudir como espectadores.

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La propuesta de este año tendrá como eje la convivencia entre la cultura zombie y el terror clásico. La organización anticipó que la edición buscará ir más allá de las caracterizaciones centradas en el gore.

También habrá espacio para diseños originales inspirados en monstruos y criaturas nocturnas.

La participación no exigirá un disfraz específico. La invitación incluye tanto a quienes elaboran vestuarios y maquillajes como a quienes quieran observar las actividades programadas antes del inicio del recorrido.

La Marcha Zombie celebrará su 19° aniversario con una jornada que integrará personajes del cine de terror, criaturas tradicionales y propuestas de maquillaje y cosplay. REUTERS/Toya Sarno Jordan
La Marcha Zombie celebrará su 19° aniversario con una jornada que integrará personajes del cine de terror, criaturas tradicionales y propuestas de maquillaje y cosplay. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Ruta y horarios de la Marcha Zombie 2026

La Marcha Zombie 2026 se realizará el domingo 18 de octubre. La concentración comenzará a las 10:00 horas en la avenida de la República, junto al Monumento a la Revolución, donde habrá actividades previas para los asistentes.

El contingente iniciará el recorrido a las 16:00 y avanzará hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La ruta tendrá una distancia aproximada de 2,5 kilómetros por calles del Centro Histórico.

La participación será gratuita, tanto para quienes se integren con disfraz como para el público que quiera acompañar y observar el desfile. La recomendación es llegar con tiempo, ya que la salida está prevista para comenzar puntualmente.

Las batallas de aura monstruosa y las bodas zombie serán parte del programa

La programación incluye una pasarela de monstruos para que cosplayers y diseñadores exhiban sus vestuarios, accesorios y técnicas de caracterización.

También se instalarán carpas de maquillaje para las personas que no sepan cómo transformarse en zombies. Los profesionales a cargo cobrarán una cuota de recuperación destinada a cubrir los materiales empleados.

Una de las actividades anunciadas son las “batallas de aura monstruosa”. La organización las definió como un espectáculo coreográfico y de confrontación escénica entre criaturas tradicionales y hordas de infectados.

Las parejas que deseen participar tendrán la posibilidad de celebrar bodas zombie durante la jornada. La propuesta incorpora un momento temático para quienes busquen una ceremonia vinculada con el ambiente del desfile.

La edición de este año ampliará el foco habitual de la Marcha Zombie al incluir monstruos de distintas tradiciones. La convocatoria mantiene abierta la participación para cualquier criatura asociada con el terror.

Las parejas que deseen participar tendrán la posibilidad de celebrar bodas zombie durante la jornada. REUTERS/Toya Sarno Jordan
Las parejas que deseen participar tendrán la posibilidad de celebrar bodas zombie durante la jornada. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Alimento Para Todos México recibirá las donaciones de los asistentes

Aunque el acceso al desfile será gratuito, los organizadores solicitaron a los asistentes llevar un kilo de arroz, frijol u otro alimento no perecedero. La entrega será voluntaria.

Los productos recolectados se destinarán a Alimento Para Todos México, organización dedicada al acopio, clasificación y distribución de alimentos entre poblaciones que los requieren.

La institución apoyó a más de 200 mil personas en 2025 mediante el rescate de más de 22 mil toneladas de alimentos.

La marcha se realiza desde 2007. Desde la edición de 2010, la organización reportó una recaudación acumulada de 29 toneladas en especie para instituciones y proyectos altruistas.

Para la convocatoria de 2026, el objetivo es superar el registro de donaciones alcanzado en años anteriores. La colecta acompañará el desfile desde la concentración inicial hasta el cierre de las actividades.

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