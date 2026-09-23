¿Cómo preparar caldo sonorense? platillo que el ranking global Taste Atlas califica como la mejor sopa de México

Un caldo de queso sonorense servido en un tazón de cerámica incluye cubos de queso fresco, chiles verdes y papas junto a tortillas y rodajas de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El caldo sonorense es una sopa mexicana reconfortante, con un fondo sabroso de tomate, cebolla y chile poblano, además de patatas tiernas y dados de queso Chihuahua.

Es uno de los platos más representativos de Sonora. Se sirve muy caliente y puede acompañarse con tortillas de maíz, tiras de tortilla frita o unas gotas de lima.

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Su delicioso sabor, aroma y textura le ha valido a este platillo reconocimientos internacionales, tal como ubicarse en el listado de las 50 mejores sopas a nivel mundial de un raking global realizado por la prestigiosa revista Taste Atlas.

El caldo de queso sonorense quedó en el undécimo puesto con una calificación de 4.4, igual que otros 13 platillos. Solo fue superado por el vorí vorí de Paraguay —un caldo con bolas de maíz y queso— y la sopa turca Beyran, preparada con carne de cordero.

“El Caldo de queso es una simple sopa mexicana que combina papas, chiles verdes, caldo de pollo y queso, Es muy importante añadir el queso hasta el final para no convertir la sopa en una crema y no producir grandes cantidades de grumos de queso en el líquido. La sopa tradicionalmente se sirve con totopos a un lado”, señala la página de Taste Atlas.

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Es por eso que aquí te contamos cómo elaborar este delicios platillo que nos regala el estado de Sonora.

(Taste Atlas)

Receta de caldo sonorense

El caldo sonorense, también conocido como caldo de queso sonorense, se prepara con verduras sofritas, caldo de pollo y chiles tatemados.

La técnica clave consiste en asar los chiles, cocer las patatas hasta que estén tiernas y añadir el queso al final para que se ablande sin desaparecer por completo.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes

500 g de queso Chihuahua, cortado en dados. 5 chiles poblanos o chiles verdes del norte. 3 tomates maduros, picados. 1 cebolla blanca, cortada en juliana. 3 patatas grandes, peladas y cortadas en dados. 1,5 litros de caldo de pollo o de verduras. 2 cucharadas de aceite vegetal o manteca. 2 ramitas de cilantro fresco, opcionales. Sal al gusto. Tiras de tortilla de maíz frita, opcionales.

Cómo hacer caldo sonorense, paso a paso

Asa los chiles poblanos sobre un comal, una sartén o directamente sobre la llama. Gíralos hasta que la piel quede oscura y tostada por todos los lados. Introduce los chiles en una bolsa o recipiente tapado. Déjalos reposar durante 15 minutos para que suden. Retira la piel, las semillas y las venas. Corta los chiles en tiras y resérvalos. Calienta el aceite o la manteca en una olla grande. Añade la cebolla y las patatas. Sofríe durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente. Incorpora el tomate picado. Cocina a fuego medio-bajo durante 8 minutos. Remueve con frecuencia para evitar que el tomate se pegue o se queme. Añade las tiras de chile poblano y mezcla con el sofrito. Vierte el caldo de pollo o de verduras. Sube el fuego hasta que comience a hervir. Baja la intensidad y cuece durante 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Prueba el caldo y ajusta el punto de sal. Añade el cilantro si deseas un aroma más fresco. Incorpora los dados de queso Chihuahua. Cuece el queso solo durante 5 minutos a fuego bajo. Debe ablandarse y aportar cremosidad, pero conservar parte de su forma. Sirve el caldo inmediatamente, acompañado de tortillas de maíz o tiras de tortilla frita.

Una infografía de Infobae detalla las fases de preparación del caldo sonorense con chiles poblanos, hortalizas y queso Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 680 kcal.

Proteínas: 31 g.

Grasas: 38 g.

Hidratos de carbono: 46 g.

Fibra: 6 g.

Sodio: variable según el caldo y la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Una mujer muestra los pasos para preparar un caldo de queso sonorense en una cocina. A lo largo de las imágenes se observa la adición de ingredientes a una olla hirviendo, entre los que destacan papa picada, chile verde Anaheim asado, leche evaporada y cubos de queso fresco, hasta servir el platillo final. (IG: mieldechocolate)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el caldo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlo, utiliza fuego bajo y remueve con suavidad. Evita que hierva con fuerza, ya que el queso puede separarse y modificar la textura del caldo.

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También puedes congelar la base sin el queso durante un máximo de 2 meses. Añade el queso después de descongelar y calentar la preparación.

Cuál es la historia del origen del caldo sonorense

El caldo sonorense, conocido de forma más extendida como caldo de queso, no tiene un origen documentado con precisión ni un inventor comprobado.

La versión más aceptada lo sitúa en la cocina rural de Sonora, en haciendas y ranchos donde eran comunes el ganado lechero, el queso, la papa y el chile verde.

Su lógica es la de un platillo doméstico y rendidor: se cuecen papas con chile verde, cebolla, tomate —según la variante—, orégano y caldo o leche; al final se añade queso seco, fresco o regional para que se suavice con el calor sin deshacerse por completo. Suele acompañarse con tortillas de harina y chiltepín.

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Hay una leyenda local que ubica su nacimiento en Huásabas, Sonora. Según ese relato, el músico José María Yépiz habría agregado agua a un guiso de chile verde, papa y queso para rendirlo, con lo que habría surgido el caldo.

Esa historia forma parte de la tradición oral, pero no existe evidencia histórica que permita confirmarla como el origen definitivo.

Un plato hondo de caldo de queso sonorense contiene verduras sofritas, chiles tatemados y cubos de queso fresco sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más que una receta creada en una fecha específica, el caldo de queso parece ser resultado de la vida ranchera sonorense y de la disponibilidad de productos lácteos.

Hoy es uno de los platillos más representativos de Hermosillo y otras zonas del estado.