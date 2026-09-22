México

Mocasines con borlas: el regreso del zapato "de abuelo" que conquista las pasarelas

Las pasarelas de otoño-invierno 2026 muestran el mocasín con pantalón de vestir y calcetín visible para un aire preppy, o con jeans de corte recto y camisa oversize para un resultado más informal

Una mujer con saco gris, falda negra, medias grises, calcetines blancos y mocasines negros camina por una acera junto a un edificio.
Los mocasines con borlas regresan como una de las tendencias de calzado más fuertes del otoño-invierno 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los mocasines con borlas regresan a las pasarelas de otoño-invierno 2026 y desplazan a las siluetas minimalistas que dominaron las últimas temporadas.

El calzado que antes se asociaba al vestir formal masculino se reinterpreta ahora en versiones femeninas, con tacón y detalles ornamentales.

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La tendencia surgió primero como fenómeno de calle y después escaló a las pasarelas internacionales. Ya no se trata únicamente del mocasín tradicional en piel lisa: aparecen versiones con borlas, flecos, siluetas fruncidas y materiales suaves que reemplazan la formalidad del diseño clásico.

Mujer de pie con abrigo gris sobre los hombros, jersey crema, pantalón gris holgado, mocasines negros y bolso de mano en una calle.
El "zapato de abuelo" se consolida como una de las piezas clave de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “zapato de abuelo” se consolida como estética de temporada

El fenómeno se conoce popularmente como “grandpa shoes” (zapatos de abuelo) y agrupa mocasines, zapatos náuticos y modelos de cordón que comparten un aire práctico y desenfadado.

La categoría avanzó durante las últimas temporadas hasta consolidarse en las colecciones de otoño-invierno 2026.

Zapatos mocasines en blanco y negro, moda clásica, estilos de calzado elegantes para diferentes ocasiones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calzado de inspiración masculina gana terreno frente a las siluetas minimalistas.

Los diseñadores retoman formas inspiradas en el vestir masculino pero las llevan a un terreno casual: suelas más gruesas, cortes menos rígidos y combinaciones con prendas informales como jeans, faldas cortas o vestidos.

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Los zapatos de cordón cerrado y los de cordón abierto, dos variantes clásicas del calzado masculino, también ganaron presencia en la temporada. Una versión del zapato náutico forrada en piel de borrego apareció entre las propuestas más comentadas.

Mujer con suéter celeste, falda beige, medias altas tejidas y mocasines náuticos de gamuza sobre un suelo de adoquines.
El estilo retoma formas del vestir masculino con un enfoque casual y contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mocasín se reinventa con tacón y detalles ornamentales

El mocasín, un básico permanente del otoño, se transforma esta temporada con la incorporación de tacón.

Según Elle, varias colecciones mostraron pares con un aire casi barroco, alejados de la sobriedad tradicional del modelo plano.

Una mujer con saco negro, falda, medias oscuras, calcetines blancos y mocasines de cuero camina por una acera de adoquines.
Los "grandpa shoes" agrupan mocasines, zapatos náuticos y modelos de cordón en una misma estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación sugerida para esta variante incluye calcetines fruncidos o medias de color, una fórmula que busca acercar el zapato a un uso cotidiano sin perder el efecto de vestir.

También se documentaron mocasines combinados con pantalones de piel, faldas y vestidos, lo que confirma la versatilidad del modelo esta temporada.

Las borlas, un detalle que en décadas anteriores se asociaba al vestir formal masculino, regresan como elemento decorativo en versiones pensadas para el uso diario. El color marrón y el ante se mantienen como los materiales dominantes de la temporada.

Piernas y pies de una mujer con mocasines de piel de color vino con borlas sobre un suelo de madera.
Las borlas, un detalle histórico del vestir formal, regresan como elemento decorativo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zapato derby completa el regreso del calzado clásico masculino

La tendencia del mocasín convive con el regreso de otro calzado de raíz masculina: el derby, antes asociado al vestir de oficina y ahora reposicionado como una de las piezas más buscadas del otoño, de acuerdo con Grazia.

Las pasarelas de otoño-invierno 2026 confirmaron lo que ya se veía en la calle. Aparecieron brogues de cuero de corte clásico junto con derbies desgastados y agujetas de colores contrastantes, un detalle que le da a la pieza un registro más irreverente.

Una mujer con abrigo negro, jersey crema, falda midi negra y zapatos de cuero camina por una acera empedrada.
El derby, antes asociado al vestir de oficina, se reposiciona como una de las piezas más buscadas del otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras propuestas optaron por una lectura más ornamental, con modelos de cordón que incorporan bordados delicados y transforman la pieza utilitaria en un objeto casi decorativo.

Cómo combinar el mocasín con borlas en looks de temporada

El mocasín con borlas funciona como pieza de transición entre el look formal y el casual. Con pantalón de vestir y calcetín visible aporta un aire preppy sin caer en lo excesivamente clásico.

Combinado con jeans de corte recto y una camisa oversize, el zapato equilibra la silueta y suma un toque de sastrería a un outfit informal.

Una mujer camina por una acera con camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, mocasines negros y un bolso de cuero marrón.
La combinación con jeans y camisa oversize suma un toque de sastrería al look informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión en ante marrón funciona bien con tonos tierra, mientras que el modelo en piel negra combina con prendas de vestir en gris o azul marino.

Con falda midi o vestido, el mocasín reemplaza a la bailarina como opción de calzado plano y aporta un giro más estructurado al conjunto.

El mocasín se posiciona como alternativa a la bota en climas templados

Los calcetines gruesos o las medias de color son el complemento habitual para llevarlo en temporada de frío, tanto en propuestas de pasarela como en el uso cotidiano.

La combinación de este calzado con abrigos largos y pantalones de pinza también gana terreno como alternativa a la bota, sobre todo en climas templados donde no se necesita un zapato cerrado hasta el tobillo.

Interior de una zapatería. Múltiples estantes blancos con filas de zapatos y botas de diversos estilos. Varias personas, sillones grises y mesas pequeñas.
El mocasín funciona como pieza de transición entre lo formal y lo casual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciudades como la Ciudad de México, donde las temperaturas de otoño-invierno rara vez bajan a extremos, el mocasín funciona como opción de calzado que no sacrifica el abrigo del look.

La convivencia de estas propuestas confirma que no existe una única forma de llevar el calzado esta temporada.

El mocasín también reemplaza a la bailarina como opción de calzado plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mocasín también reemplaza a la bailarina como opción de calzado plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mocasín, el derby y el zapato de cordón comparten protagonismo con siluetas que van de lo minimalista a lo ornamentado, en una temporada donde el calzado clásico se impone sobre las tendencias más experimentales de años anteriores.

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