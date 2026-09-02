México

México se prepara para recibir el otoño: esta es la fecha y hora del equinoccio

Este fenómeno astronómico destaca porque el día y la noche duran casi el mismo tiempo

Vista aérea de un parque con árboles de follaje anaranjado y amarillo, caminos curvos y rascacielos al fondo bajo un cielo despejado.
El Bosque de Chapultepec muestra tonos otoñales en sus árboles con los rascacielos de la Ciudad de México al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México se prepara para dejar atrás los días caluros de verano y darle la bienvenida a una época de temperaturas más frescas, hojas secas y paisajes teñidos de colores cálidos.

El cambio de estación trae consigo el equinoccio de otoño, un fenómeno astronómico en el que el Sol se alinea exactamente sobre el ecuador de la Tierra, dando como resultado que el día y la noche duren casi lo mismo.

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Equinoccio de otoño en México

De acuerdo con los reportes astrofísicos oficiales, principalmente de instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el equinoccio en el hemisferio norte se registrará a nivel global el próximo 23 de septiembre a las 00:06 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Pese a ello, con el ajuste del huso horario al centro del país (UTC-6), la transición estacional se realizará el martes 22 de septiembre a las 18:05 horas, dándole paso al otoño en tierras mexicanas.

¿Cuánto durará el otoño en México en 2026?

El otoño comenzará oficialmente a las 18:05 horas del 22 de septiembre de 2026, momento en que ocurrirá el equinoccio. A partir de entonces, los días comenzarán a reducir gradualmente su duración, mientras las noches se extenderán conforme la Tierra continúe su movimiento alrededor del Sol.

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En total, el otoño de 2026 tendrá una duración de 89 días y 20 horas. La estación llegará a su fin el 21 de diciembre de 2026, cuando el solsticio de invierno marque el inicio de la siguiente estación y dé paso al día más corto del año en el hemisferio norte.

Sendero de tierra cubierto de hojas secas doradas entre árboles de follaje otoñal iluminados por luz solar entre la niebla.
Un sendero de tierra atraviesa un bosque de la Ciudad de México cubierto de hojas secas bajo la luz matutina de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para observar el cielo durante el otoño

Esta época del año puede ofrecer buenas condiciones para disfrutar de la observación astronómica, especialmente en aquellas regiones del país donde las condiciones atmosféricas favorecen una mayor visibilidad del cielo nocturno.

  • Identificación de planetas: De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), durante las primeras semanas de esta estación será posible distinguir a simple vista algunos cuerpos celestes, entre ellos Júpiter y Saturno, debido a la posición que ocupan en el firmamento durante la noche.
  • Adaptación de la vista: El Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda alejarse de las zonas con alta contaminación lumínica para mejorar la visibilidad. También aconseja permanecer al menos 20 minutos en la oscuridad antes de iniciar la observación, de modo que las pupilas puedan adaptarse gradualmente a la poca luz.

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