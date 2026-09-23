Rafa Márquez ya tendría al nombre para cubrir la baja de Pol Lorente, pero dependería de un acuerdo con Pep Guardiola

Lorenzo Buenaventura, colaborador de Pep Guardiola durante más de 15 años, aparece como opción, aunque su llegada dependerá del próximo destino del técnico español. Reuters: Jason Cairnduff/Daniel Becerril

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El arranque de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana está marcado por la incertidumbre y la necesidad de respuestas rápidas.

La inesperada salida de Pol Lorente, preparador físico que seguía siendo considerado pieza clave, dejó un vacío en el cuerpo técnico justo cuando el nuevo entrenador comenzaba a definir su metodología y preparar sus primeros compromisos internacionales.

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Rafael Márquez inicia su etapa al frente de la Selección Mexicana en medio de una reestructuración de cara al Mundial 2030. (Alexander Ortiz | Infobae México)

En ese contexto surge la posibilidad de que Lorenzo Buenaventura, histórico colaborador de Pep Guardiola, se convierta en el nuevo responsable del área física.

El reportero especializado David Medrano reveló que la Federación Mexicana de Futbol tendría sobre la mesa su incorporación, aunque todo dependerá de lo que decida Guardiola sobre su futuro inmediato.

La salida de Pol Lorente y el vacío que deja en el Tri

La partida de Lorente fue un golpe inesperado para el Tricolor. No se trataba únicamente de un especialista en preparación física, sino de un líder cercano a los capitanes y un enlace fundamental en la dinámica interna del vestidor.

Su decisión de acompañar a Javier Aguirre en el Valencia respondió a una relación profesional que mantienen desde 2018, lo que terminó por inclinar la balanza hacia España.

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Su capacidad de mantener al grupo en condiciones óptimas se pierde justo cuando Márquez comenzaba a preparar sus primeros amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Pol Lorente dejó su cargo como preparador físico de la Selección Mexicana para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valencia. (X/ @miseleccionmx)

La FMF quedó sorprendida por la salida, aunque algunos sectores sabían que la posibilidad existía por la cercanía de Pol con el Vasco.

En este sentido, la ausencia de Lorente no será sólo administrativa: significa perder a un referente interno en plena transición. La Federación ahora debe garantizar continuidad en un área vital para sostener el rendimiento del plantel, consciente de que el nuevo ciclo no puede arrancar debilitado.

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Lorenzo Buenaventura en el radar del Tri, pero con futuro atado a Guardiola

Tras haber sumado a Juan Manuel Lillo, el nombre de Lorenzo Buenaventura reflejaría la ambición del “Káiser” por rodearse de especialistas de élite. Su trayectoria junto a Guardiola lo convierte en candidato ideal, pero su llegada no estaría asegurada.

Experiencia internacional: Ha trabajado más de 15 años con Guardiola en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

Perfil de élite: Conocimiento profundo de metodologías modernas de preparación física y experiencia en proyectos de máxima exigencia.

Condición clave: Si Guardiola toma un nuevo club, Buenaventura podría acompañarlo, lo que complicaría su incorporación al Tricolor.

La expectativa: Medrano reveló que la FMF lo tiene en la mira, aunque con reservas por la posibilidad de repetir el caso Lorente.

Paralelismo evidente: Ambos condicionados por la lealtad a un entrenador principal, lo que genera incertidumbre en la Selección Mexicana.

Lorenzo Buenaventura cuenta con una trayectoria de más de 15 años junto a Pep Guardiola en el futbol de Europa. Reuters/Jason Cairnduff

Así, la opción de Buenaventura es atractiva, pero también frágil. Depender de técnicos con proyectos internacionales expone al Tri a escenarios de inestabilidad.

Márquez inicia condicionado su ciclo

El debut de Rafael como entrenador también vendrá marcado por limitaciones en su convocatoria. Aunque llamó a 30 jugadores, sólo podrá contar con 25 para enfrentar a Colombia en Baltimore.

Ausencias por clubes: Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos (Chivas) no estarán disponibles.

Baja por lesión: Alan Cervantes (América) quedó fuera, lo que adelantó la llegada de Isaías Violante.

Plantel disponible: Entre los nombres destacan Raúl Rangel, César Montes, Johán Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Hirving Lozano, Santiago Giménez y Germán Berterame.

Equipo completo: Márquez tendrá plantel completo hasta el segundo partido, frente a Perú en Nueva Jersey.

El káiser contará únicamente con 25 futbolistas disponibles para el encuentro ante Colombia en Baltimore. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, el debut del Káiser llegará en medio de la incertidumbre, ya que no sólo estará condicionado por la ausencia de Lorente, sino también por un plantel incompleto. Es un examen que pondrá a prueba su capacidad de adaptación pese a las adversidades.

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