Aleks Syntek publica una imagen en la que aparece sin peluquín y la elimina a los pocos segundos

Aleks Syntek publica una imagen en la que aparece sin peluquín (Captura de pantalla )

Guardar

El cantautor mexicano Aleks Syntek publicó en sus plataformas oficiales una fotografía en la que aparece sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostiene una prótesis capilar frente a la cámara.

La imagen estuvo disponible apenas unos instantes en la cuenta oficial del artista antes de ser eliminada por el propio usuario.

PUBLICIDAD

Acompañó la fotografía con el mensaje: “aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi ricanrol en paz y ya ok? GRACIAS”.

La rápida eliminación del contenido desató cuestionamientos en redes sociales sobre si la captura es auténtica o si fue elaborada con herramientas de inteligencia artificial.

Hasta el momento el músico no emitió declaraciones para confirmar la autenticidad de la imagen o explicar el motivo.

El cantautor mexicano publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece sin cabello, imagen que eliminó segundos después. (Captura de pantalla )

El tratamiento capilar del cantautor generó atención pública desde el año 2014

Las discusiones sobre el aspecto físico del intérprete han sido recurrentes en México durante la última década.

En el año 2014, el propio músico confirmó ante medios de comunicación que se sometió a una cirugía de injerto capilar en la parte frontal.

PUBLICIDAD

El cantante explicó en ese momento que el tratamiento médico respondió a un problema de alopecia que enfrentó desde sus primeros años en la industria musical.

Reportes de la prensa de espectáculos señalaron que antes del procedimiento el artista utilizaba cosméticos capilares para disimular la escasez de cabello.

El tema reapareció en años posteriores debido a declaraciones del compositor en las que cuestionó las intervenciones quirúrgicas de carácter estético.

El cantautor mexicano ha abordado públicamente en diversas ocasiones su tratamiento contra la calvicie y sus posturas respecto a los procedimientos estéticos. Foto: Getty Images

Las teorías en redes sociales se dividen entre una edición digital y el uso de inteligencia artificial

A pesar de la rápida eliminación del contenido, diversos usuarios lograron realizar capturas de pantalla de la publicación original en la cuenta syntekoficial.

En las imágenes compartidas en plataformas digitales se observa al músico junto a un cuadro de San Miguel Arcángel mientras sostiene una prótesis capilar frente al lente.

PUBLICIDAD

En redes como X e Instagram, usuarios dedicados al análisis de contenido digital comenzaron a revisar los bordes de la toma y la iluminación de la escena.

Un sector de los internautas sostiene que la captura pudo ser elaborada mediante un programa de inteligencia artificial para simular la calvicie del compositor.

Otra hipótesis señala que el cantante pudo emplear una edición de imagen y publicar el resultado en sus redes oficiales por un descuido.

La imagen publicada en la cuenta oficial del músico generó dudas sobre si se trata de una fotografía real o de un montaje elaborado con inteligencia artificial. (Aleks Syntek)

Las transmisiones en vivo y declaraciones recientes del cantautor

La difusión de la imagen ocurrió en medio de una serie de apariciones digitales en las que el músico reaccionó contra las críticas recibidas por sus actuaciones en vivo.

PUBLICIDAD

El 15 de septiembre, durante su presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el intérprete detuvo el concierto para encarar a asistentes que abucheaban y pedían canciones de otros artistas.

Posteriormente, el 18 de septiembre, el cantautor publicó un mensaje en Instagram en el que anunció su intención de abandonar el país de manera temporal como una medida de “salvación mental y espiritual”.

Días después, el artista realizó una transmisión en vivo en sin el conocimiento de su equipo de representación ni de su sello discográfico Sony Music.

PUBLICIDAD

En esa transmisión, el compositor expresó en tono irónico: “Sí, soy desequilibrado mental, estoy loco”, mientras comparó su figura con personajes como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico y Benito Juárez.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Durante la emisión, el cantante afirmó que prevé trasladarse a Inglaterra al asegurar que en ese país su trabajo musical recibe un mayor reconocimiento.

El músico también arremetió contra la industria del reguetón y cuestionó la falta de apoyo presupuestario y logístico para las expresiones culturales independientes en México.

Las declaraciones generaron reacciones encontradas en plataformas como X, donde usuarios debatieron sobre el estado emocional del compositor y la autenticidad de sus intervenciones recientes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento el equipo de Aleks Syntek no emitió un comunicado oficial sobre la publicación de la fotografía, mientras que ni el cantante ni sus familiares han ofrecido declaraciones al respecto.