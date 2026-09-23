Una bacteria podría ser la pista en la muerte de cinco bebés en el hospital de Durango

Ante la gravedad, el caso fue atraído hasta las Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS)

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El IMSS investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital General de Zona número 1 de Durango, donde los recién nacidos fallecieron entre el 15 y el 19 de septiembre mientras permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

En este sentido, los primeros reportes de la investigación confirmaron que la vigilancia epidemiológica detectó una misma bacteria sensible a antibióticos de uso habitual en todos los bebés que fallecieron en las instalaciones.

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A pesar de la confirmación del hallazgo, el instituto señala que la presencia de esta bacteria no explica por sí solo los decesos y hasta el momento no han dado a conocer el nombre del organismo que se identificó en los recién nacidos.

Ante la gravedad, el caso fue atraído hasta las Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en conjunto con la participación de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología, el CENAPRECE, Cofepris y Coprised.

Al momento, este equipo revisa los expedientes clínicos, los protocolos de atención, la vigilancia epidemiológica y las medidas para prevenir y controlar infecciones.

Mientras tanto la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos mientras se realizan muestreos y cultivos para establecer si existe un factor común entre las muertes. El IMSS informó que, después de aplicar medidas preventivas, no identifica nuevos casos de exposición en la unidad.

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Los pies de un recién nacido llevan una pulsera de identificación en un centro hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, está en Durango para reunirse con autoridades estatales y con el equipo del instituto.

El gobernador Esteban Villegas señaló que se aplican medidas de contención y vigilancia en hospitales con unidades de cuidados intensivos y atención a menores.

Padres entrevistados por El Financiero afirmaron que varios bebés presentaron un deterioro rápido y cuestionaron la falta de resultados de laboratorio y de una explicación sobre las muertes.

También señalaron presuntas irregularidades en las condiciones de higiene y atención de la UCIN.

La doctora Adriana Toriz Saldaña ofrece un mensaje en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social para informar sobre los avances e investigaciones en colaboración con CENAPRECE y COFEPRIS. (IMSS)

Principales bacterias que suelen ser resistentes a antibióticos y que pueden afectar a recién nacidos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales

En las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), las bacterias resistentes son uno de los organismos que más preocupan por el inminente riesgo que representan para los recién nacidos.

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De acuerdo con un estudio sobre bacterias en unidades neonatales, publicado en la revista científica PubMed, en el cual se señala que uno de los grupos de mayor preocupación suelen ser los llamados bacilos gramnegativos.

Los recién nacidos prematuros, con bajo peso, catéteres, ventilación mecánica, cirugías o estancias prolongadas tienen mayor riesgo de colonización e infección.

Las principales bacterias de cuidado que se han identificado en estas zonas de hospital son las siguientes:

Klebsiella pneumoniae: es una de las bacterias más frecuentes en sepsis neonatal de inicio tardío. Preocupan las cepas productoras de BLEE —resistentes a varias cefalosporinas— y las resistentes a carbapenémicos. Puede provocar bacteriemia, neumonía, meningitis e infecciones urinarias.

Escherichia coli: puede causar sepsis y meningitis neonatal. Algunas cepas producen BLEE o tienen resistencia a aminoglucósidos y cefalosporinas de tercera generación.

Acinetobacter baumannii: se asocia con brotes intrahospitalarios en UCIN. Las variantes multirresistentes o resistentes a carbapenémicos pueden ocasionar bacteriemia, neumonía asociada a ventilación y meningitis. Es una de las bacterias con menos opciones terapéuticas cuando presenta resistencia extensa.

Pseudomonas aeruginosa: puede afectar a recién nacidos con ventilación mecánica, accesos venosos centrales, heridas o quemaduras. Las cepas multirresistentes y resistentes a carbapenémicos son especialmente complejas de tratar.

Enterobacter spp., Serratia marcescens y Citrobacter spp.: son enterobacterales asociados con infecciones hospitalarias y brotes en unidades neonatales. Pueden tener resistencia inducible o adquirida frente a cefalosporinas y otros antibióticos. Serratia y Citrobacter requieren atención especial si hay sospecha de meningitis o abscesos cerebrales.

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM/MRSA): puede producir sepsis, neumonía, infecciones de piel, heridas quirúrgicas y las relacionadas con catéteres.

Estafilococos coagulasa negativos , como Staphylococcus epidermidis : son causa común de bacteriemia asociada a catéter en prematuros. No todos son multirresistentes, pero en UCIN son frecuentes los aislados resistentes a meticilina y a múltiples antibióticos.

Enterococcus faecium o Enterococcus faecalis resistentes a vancomicina (ERV/VRE): no son los más comunes en todas las UCIN, pero pueden causar infecciones de torrente sanguíneo y colonización intestinal, con posibilidad de transmisión dentro de la unidad.

Escherichia coli: puede causar sepsis y meningitis neonatal. Algunas cepas producen BLEE o tienen resistencia a aminoglucósidos y cefalosporinas de tercera generación. (INTA)

La prioridad en una UCIN depende del hospital. El perfil microbiológico puede cambiar entre ciudades, instituciones e incluso entre periodos del año.

Por eso, las decisiones de antibiótico empírico deben basarse en hemocultivos, pruebas de sensibilidad y el antibiograma específico de la unidad; una lista general no sustituye la valoración de Neonatología e Infectología Pediátrica.

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