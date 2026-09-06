México

Sombreros vaqueros y botas: la tendencia de moda que conquistó el concierto de Yuridia en el Estadio GNP

Sombreros norteños y botas tejanas se apoderaron del Estadio GNP durante la gira de Yuridia, un fenómeno de moda urbana que acompañó sus llenos históricos en la Ciudad de México

Sombreros norteños y prendas tejanas dominaron entre las decenas de miles de asistentes durante el arranque de la gira
Sombreros norteños y prendas tejanas dominaron entre las decenas de miles de asistentes durante el arranque de la gira de Yuridia. (Captura de pantalla )
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La moda vaquera se adueñó del recinto durante las presentaciones de Yuridia en el Estadio GNP Seguros. Miles de asistentes impusieron una estética caracterizada por sombreros con aplicaciones brillantes, botas de cuero y prendas de mezclilla en las primeras fechas de la gira Las Cartas Sobre La Mesa Tour en la Ciudad de México.

El público tapizó las gradas y la cancha con sombreros norteños que acompañaron el repertorio de 23 canciones. La tendencia de vestuario refleja la adopción de la cultura grupera por parte de audiencias urbanas en la capital del país.

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Las prendas vaqueras que dominaron el vestuario del público

Los seguidores de la cantante adaptaron el estilo tradicional del norte de México con prendas contemporáneas.Las botas tejanas con bordados, los chalecos de piel y las prendas con aplicaciones metálicas destacaron entre las elecciones de los asistentes en la colonia Granjas México.

Los comerciantes instalados en las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco registraron ventas de sombreros de ala ancha en tonalidades rosa, café y negro.

Varios fanáticos personalizaron las piezas con plumas y pedrería para combinarlas con sacos de lentejuelas antes del inicio del espectáculo.

El fenómeno estético responde a la transición musical de la artista hacia la música ranchera y de banda.

Tras consolidar su carrera en el pop, la cantante atrajo a un público que asume el código de vestimenta norteño como parte de la experiencia en vivo en los shows de Yuridia.

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Más de 54 mil personas llenaron el recinto
Más de 54 mil personas llenaron el recinto capitalino adoptando el código de vestimenta de la música regional mexicana. (X: ahe_world)

Cuatro cambios de ropa y un recorrido por el regional mexicano

El vestuario de la cantante sobre el escenario durante las primeras fechas de su tour acompaña la progresión temática del concierto y de su estilo.

La intérprete inicia su velada al rededor las 21:30 horas y ha lucido un blusón con flequillos en los brazos y un pantalón negro para interpretar temas como “Tu pasado y tú”.

Para el segundo bloque de canciones, la artista ha utilizado un vestido en tonos grises y plateados con el cabello peinado en trenzas largas.

Mientras que en la tercera etapa del espectáculo, ha aparecido con un body negro de transparencias florales para cantar temas como “Mírame”.

La cantante ha utilizado un cuarto atuendo compuesto por un vestido rojo con flecos brillantes durante la interpretación del repertorio rítmico.

Mientras que para el cierre de la jornada, la cantante ha utilizado un vestido azul rey al interpretar éxitos como “Amigos no” y “Qué agonía”.

Estos fueron atuendos utilizados durante las dos primeras fechas de su tour y se espera que mantenga la línea para el siguiente.

Durante el show, la sonorense bromea con el público mientras solicita tequila entre canciones.

“Estoy intentando con todo mi ser no llorar, hay que cantar, pasarla bien, si lloro paramos, pero si me pasan unos tequilas... móchense”, declaró la cantante durante su primera fecha el día 3 de septiembre.

Yuridia en el estadio GNP
Yuridia presentó cuatro cambios de vestuario en cada una de las presentaciones en la capital. (Selene Miranda/Infobae México)

El hito comercial de las mujeres en recintos masivos

La respuesta en taquilla marca un precedente para las intérpretes femeninas dentro del género regional mexicano. La artista llega al escenario de tras llenar en abril de 2025 la Plaza de Toros La México o también conocida como La Monumental Plaza de Toros México, con capacidad para 40,000 espectadores.

En entrevista, la cantante abordó el impacto de la venta de boletos en sus presentaciones. “Las mujeres también vendemos”, afirmó la artista al referirse al récord de asistencia en el recinto capitalino.

Yuridia hizo historia al convertirse en la primera solista mexicana en agotar dos fechas seguidas en el Estadio GNP
Yuridia hizo historia al convertirse en la primera solista mexicana en agotar dos fechas seguidas en el Estadio GNP Seguros. (X: ahe_world)

La gira contempla 19 fechas confirmadas en diferentes entidades de la República Mexicana.

El recorrido finalizará el 5 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, tras presentar el catálogo de sus álbumes Pa’ Luego Es Tarde y Sin Llorar.

La promotora Ocesa reportó un lleno total de 54,000 personas en la fecha inaugural. El resultado consolida a la intérprete sonorense como la primera solista mexicana de música regional en agotar las entradas de este inmueble de forma consecutiva.

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