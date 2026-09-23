Tras el mensaje de Trump en la ONU, Ricardo Anaya arremete contra la 4T: tienen una adicción por los narcopactos

El senador del PAN Ricardo Anaya estuvo de acuerdo con los dichos de Donald Trump sobre la violencia y los cárteles. Crédito: PAN

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El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se lanzó contra el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que “tienen una adicción por los narcopactos”.

La reacción del líder panista se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga.

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“Miren, no hace falta que alguien fuera de México venga a decir que no se está haciendo lo suficiente, eso es algo que nosotros sabemos. Es verdad. No porque lo diga alguien fuera de México.

“Sabemos que este gobierno tiene una adicción por los narcopactos. En el caso del sexenio anterior fue explícito. El eslogan era ‘abrazos, no balazos’”, dijo el excandidato presidencial ante medios de comunicación.

Ricardo Anaya arremete contra la 4T por mantener “narcopactos”

Desde el punto de vista de Anaya Cortés, un “narcopacto es abrazar a los delincuentes”, algo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mantenía en Sinaloa hasta que el líder del Cártel del Pacífico, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue secuestrado y detenido en 2024.

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“Narcopacto es abrazar a los delincuentes. Pero este gobierno también ha dicho que el gran problema en Sinaloa, fíjense nada más, fue haber detenido al Mayo Zambada.

“Entonces ahora resulta que están explícitamente manifestándose a favor de los narcopactos, de la pax narca, de ‘mientras no nos metamos con ellos, ellos no van a hacer nada’, lo cual es absolutamente falso”, agregó.

La retórica de guerra del mandatario, respaldada en ataques que han dejado más de treinta muertos, tensiona el marco legal de las intervenciones y cuestiona los límites del uso de la fuerza en el hemisferio

Gobierno de Sheinbaum no hace suficiente para detener al crimen organizado

Asimismo, Ricardo Anaya consideró que el gobierno que encabeza la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, no está haciendo lo suficiente, ya que, según él, no basta con descabezar a las organizaciones criminales, sino que hay que desmantelarlas.

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“Entonces, no es porque lo diga alguien desde el exterior, es porque es una realidad, el gobierno no está haciendo suficiente y no vamos a recuperar la paz y la tranquilidad sino hasta que Morena y este gobierno rompan sus pactos y sus vínculos con el crimen organizado”, expresó el panista.

Lilly Téllez respalda dichos del presidente de Estados Unidos

Durante la sesión de hoy en el Pleno del Senado, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, estuvo de acuerdo con los dichos de Trump en la ONU, en el sentido de que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y agregó que la Cámara Alta es el epicentro de la impunidad de los “narcopolíticos”.

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Téllez señaló al senador de Morena, Adán Augusto López, y al independiente, Enrique Inzunza, quien es acusado por el gobierno de la Unión Americano de tener vínculos con el crimen organizado.

“Mientras en la ONU se dijo hoy que México es el centro, el epicentro de la violencia de los cárteles, aquí en el Senado lo confirma el narcopartido, porque el Senado es el epicentro de la impunidad de los narcopolíticos.

La senadora del PAN Lilly Téllez estuvo de acuerdo con Donald Trump sobre la violencia que originan los cárteles de las droga.

“Mientras eso se dice en la ONU, aquí estaba sentado Inzunza, que en cuanto me ve que pasó a tribuna, sale corriendo. Lo mismo el narcosenador Adán Augusto López, en cuanto me ve que subo a tribuna, sale corriendo, porque no sólo son narco senadores, no sólo son criminales, son también unos cobardes”, enfantizó.

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Trump carga contra México por ser epicentro de la violencia

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a las autoridades mexicanas de no poder tener bajo control todo su territorio, esto, durante su participación en la 81 Asamblea General de las ONU, en Nueva York.

“Lamentablemente, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos”, afirmó Trump durante su discurso.

“México debe recuperar el control de su suelo de manos de los enemigos de la humanidad”, añadió.

En su intervención, el republicano comparó a los cárteles del narcotráfico con el “Ejército Islámico del hemisferio occidental” y consideró que deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas” por las Fuerzas Armadas Estadounidenses.

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Reconoce buena relación con Claudia Sheinbaum

A pesar del tono de sus críticas, el mandatario definió como “muy buena” la relación entre su gobierno y el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el mismo discurso, también mencionó a Cuba, cuya delegación se retiró de la sala mientras hablaba, y a Groenlandia, horas después de que Estados Unidos firmara con Dinamarca un acuerdo de seguridad por el territorio ártico.

US President Donald Trump addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR

Además, reveló que la relación bilateral “ha avanzado mucho”. Afirmó que México “no quiere a los cárteles” en su territorio y auguró que, “cuando llegue ese día”, la región “será la más segura” y “un lugar más hermoso donde se puede vivir y prosperar”.

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Mientras Donald Trump criticó a México por la violencia de los cárteles, el panista Ricardo Anaya aprovechó la oportunidad para recordar los supuestos “narcopactos” del gobierno de Claudia Sheinbaum.