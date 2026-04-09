Elle Fanning sorprende con su giro de estilo: del glamour clásico a la moda experimental

El reciente cambio de estilo de Elle Fanning ha captado la atención de la moda internacional. La actriz, reconocida por su afinidad con el glamour clásico de Hollywood, sorprendió al público y a la crítica con una propuesta mucho más experimental durante la gira de prensa de la serie Margo’s Got Money Troubles.
Este giro se evidenció en un conjunto inesperado: una camisa polo en tono amarillo mantequilla combinada con una falda tutú, elección que desafía las expectativas y marca una nueva etapa en su imagen pública.
Durante la promoción de la serie, Elle Fanning eligió prendas de August Barron, diseñador presente en la Semana de la Moda de París. La actriz apareció con una camisa polo de manga corta en amarillo claro, con líneas horizontales blancas y cuello camisero clásico, que evocaba un estilo preppy y relajado.
La prenda se combinó con una falda amplia de tul translúcido en color marfil, rematada en la cintura por un lazo azul pastel de satén y una cinta blanca que descendía hasta el borde inferior. Esta combinación, lejos del glamour rígido de otras épocas, refleja el nuevo enfoque experimental y lúdico de Fanning.
La transformación de la actriz no se limitó a un cambio superficial de vestuario, sino que evidenció una decisión consciente de alejarse de la estética retro que predominaba en sus elecciones anteriores para alfombras rojas.
En lugar de vestidos entallados y referencias directas a divas del cine clásico, optó por piezas frescas y juveniles, alineadas con las tendencias actuales de la pasarela. El resultado es una imagen renovada que muestra la versatilidad de Fanning y su disposición a explorar nuevas vías de expresión a través de la moda, según medios especializados como Vogue.
El volumen estructurado definió el vestido negro con lazo
En otra ocasión, la silueta del vestido negro de Elle Fanning se construyó a partir de líneas rígidas y un lazo de gran tamaño situado en la cadera. Esta prenda contrastó la textura satinada de la tela con la estructura firme del corsé sin tirantes, generando una presencia poderosa y sofisticada en la alfombra roja.
Los apliques brillantes destacaron en el vestido blanco de gala
El vestido blanco de corte princesa se caracterizó por incorporar bordados y apliques brillantes tanto en el corsé como en la falda. Estas aplicaciones metálicas acompañaron la amplitud de la falda de tul, provocando reflejos y destellos con el movimiento y otorgando un aire festivo al conjunto.
El diseño tipo esmoquin renovó el clásico negro
En un giro inesperado al clásico esmoquin, Elle Fanning eligió un conjunto negro largo con solapa pronunciada. La prenda se distinguió por una doble capa de volantes asimétricos, actualizando el tradicional conjunto masculino y rematándolo con tacones a juego y un broche especial.
Los botones y escote marcaron un aire relajado en el conjunto claro
Un conjunto relajado surgió a partir de una blusa color crema con escote caído y botones de madera. Esta prenda se combinó con pantalones de tiro alto en tono claro y zapatos en punta metalizados, logrando un efecto desenfadado y cómodo sin perder elegancia.
La textura tridimensional definió el vestido azul en los Golden Globes
La elección para los Golden Globes fue un vestido largo en tonos azulados, distinguido por su textura tridimensional. Pequeños apliques cubrieron toda la tela, aportando profundidad visual y una sensación táctil llamativa que destacó sobre la alfombra.
El brillo metálico envolvió el vestido dorado
Un vestido dorado en corte al bies y escote drapeado mostró una tela con efecto de brillo metálico. Esta característica acompañó el movimiento natural de la prenda, que caía hasta el suelo, envolviendo a la actriz en un resplandor luminoso.
El satén azul celeste protagonizó el look de alfombra roja
En una de sus apariciones más comentadas, un vestido de satén azul celeste con escote estructurado y cinturón a juego definió su look de alfombra roja. El acabado luminoso y la silueta clásica de la falda amplia resaltaron la elegancia atemporal de la actriz.
La capa y el escote corazón renovaron el vestido negro
Un vestido negro con escote corazón se transformó gracias a la incorporación de una capa larga. Esta pieza añadió dinamismo y volumen, acompañando la línea ajustada del vestido y los accesorios plateados elegidos para complementar el conjunto.