Elle Fanning sorprende con su giro de estilo: del glamour clásico a la moda experimental

La actriz Elle Fanning deja atrás el glamour clásico y apuesta por combinaciones inesperadas (XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

El reciente cambio de estilo de Elle Fanning ha captado la atención de la moda internacional. La actriz, reconocida por su afinidad con el glamour clásico de Hollywood, sorprendió al público y a la crítica con una propuesta mucho más experimental durante la gira de prensa de la serie Margo’s Got Money Troubles.

Este giro se evidenció en un conjunto inesperado: una camisa polo en tono amarillo mantequilla combinada con una falda tutú, elección que desafía las expectativas y marca una nueva etapa en su imagen pública.

Durante la promoción de la serie, Elle Fanning eligió prendas de August Barron, diseñador presente en la Semana de la Moda de París. La actriz apareció con una camisa polo de manga corta en amarillo claro, con líneas horizontales blancas y cuello camisero clásico, que evocaba un estilo preppy y relajado.

Elle Fanning rompe esquemas al lucir prendas de August Barron y explora propuestas lúdicas (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

La prenda se combinó con una falda amplia de tul translúcido en color marfil, rematada en la cintura por un lazo azul pastel de satén y una cinta blanca que descendía hasta el borde inferior. Esta combinación, lejos del glamour rígido de otras épocas, refleja el nuevo enfoque experimental y lúdico de Fanning.

La transformación de la actriz no se limitó a un cambio superficial de vestuario, sino que evidenció una decisión consciente de alejarse de la estética retro que predominaba en sus elecciones anteriores para alfombras rojas.

En lugar de vestidos entallados y referencias directas a divas del cine clásico, optó por piezas frescas y juveniles, alineadas con las tendencias actuales de la pasarela. El resultado es una imagen renovada que muestra la versatilidad de Fanning y su disposición a explorar nuevas vías de expresión a través de la moda, según medios especializados como Vogue.

El volumen estructurado definió el vestido negro con lazo

El vestido negro con lazo azul resalta la silueta estructurada de Elle Fanning, combinando un corsé sin tirantes y texturas satinadas para lograr una presencia poderosa y sofisticada en la alfombra roja (REUTERS/Danny Moloshok)

En otra ocasión, la silueta del vestido negro de Elle Fanning se construyó a partir de líneas rígidas y un lazo de gran tamaño situado en la cadera. Esta prenda contrastó la textura satinada de la tela con la estructura firme del corsé sin tirantes, generando una presencia poderosa y sofisticada en la alfombra roja.

Los apliques brillantes destacaron en el vestido blanco de gala

Los bordados y apliques metálicos en el vestido blanco de gala de Elle Fanning aportan brillo y movimiento, realzando el corte princesa y ofreciendo un aire festivo con cada paso en eventos especiales (REUTERS/Carlos Barria)

El vestido blanco de corte princesa se caracterizó por incorporar bordados y apliques brillantes tanto en el corsé como en la falda. Estas aplicaciones metálicas acompañaron la amplitud de la falda de tul, provocando reflejos y destellos con el movimiento y otorgando un aire festivo al conjunto.

El diseño tipo esmoquin renovó el clásico negro

El diseño de esmoquin negro con volantes asimétricos demuestra cómo Elle Fanning actualiza clásicos masculinos, añadiendo capas y detalles únicos para imprimir su sello personal en la moda de alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un giro inesperado al clásico esmoquin, Elle Fanning eligió un conjunto negro largo con solapa pronunciada. La prenda se distinguió por una doble capa de volantes asimétricos, actualizando el tradicional conjunto masculino y rematándolo con tacones a juego y un broche especial.

Los botones y escote marcaron un aire relajado en el conjunto claro

La blusa color crema con botones de madera y pantalones claros ilustra el lado más relajado de Elle Fanning, quien fusiona comodidad y elegancia en conjuntos frescos y desenfadados (REUTERS/Daniel Cole)

Un conjunto relajado surgió a partir de una blusa color crema con escote caído y botones de madera. Esta prenda se combinó con pantalones de tiro alto en tono claro y zapatos en punta metalizados, logrando un efecto desenfadado y cómodo sin perder elegancia.

La textura tridimensional definió el vestido azul en los Golden Globes

La textura tridimensional del vestido azul elegido para los Golden Globes aporta profundidad visual y destaca a Elle Fanning por su originalidad y riesgo en la elección de tejidos y detalles (REUTERS/Mike Blake)

La elección para los Golden Globes fue un vestido largo en tonos azulados, distinguido por su textura tridimensional. Pequeños apliques cubrieron toda la tela, aportando profundidad visual y una sensación táctil llamativa que destacó sobre la alfombra.

El brillo metálico envolvió el vestido dorado

El vestido dorado al bies con escote drapeado envuelve a Elle Fanning en un brillo metálico que acompaña cada movimiento, ofreciendo una imagen de glamour moderno y sofisticado (REUTERS/Mike Blake)

Un vestido dorado en corte al bies y escote drapeado mostró una tela con efecto de brillo metálico. Esta característica acompañó el movimiento natural de la prenda, que caía hasta el suelo, envolviendo a la actriz en un resplandor luminoso.

El satén azul celeste protagonizó el look de alfombra roja

El satén azul celeste y el cinturón a juego definen uno de los looks más comentados de Elle Fanning, donde la silueta clásica y el acabado luminoso evocan elegancia atemporal (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más comentadas, un vestido de satén azul celeste con escote estructurado y cinturón a juego definió su look de alfombra roja. El acabado luminoso y la silueta clásica de la falda amplia resaltaron la elegancia atemporal de la actriz.

La capa y el escote corazón renovaron el vestido negro

La capa y el escote corazón renuevan el vestido negro de Elle Fanning, añadiendo dinamismo y volumen a un conjunto que combina líneas ajustadas y accesorios plateados en una propuesta moderna La combinación de prendas firmadas por August Barron muestra la disposición de Elle Fanning para explorar nuevas vías de expresión a través de la moda, consolidando su versatilidad y audacia estilística (REUTERS/Mike Blake)

Un vestido negro con escote corazón se transformó gracias a la incorporación de una capa larga. Esta pieza añadió dinamismo y volumen, acompañando la línea ajustada del vestido y los accesorios plateados elegidos para complementar el conjunto.