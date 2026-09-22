Mes del testamento: cuánto cuesta realizar el trámite en el Testamóvil y dónde puedes encontrarlas

El Testamóvil es una unidad itinerante de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT)

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En septiembre, la Segob y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ofrecen grandes descuentos en honorarios notariales para tramitar un testamento público abierto en las 32 entidades del país.

La campaña, vigente desde 2003 y en su edición 24 durante 2026, busca evitar que la sucesión de bienes quede en manos de un juicio que puede extenderse durante años.

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Durante 2025 se otorgaron 145,461 testamentos en México, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. El documento permite establecer quién recibirá los bienes, nombrar a la persona que administrará la herencia y prever la tutela de hijos menores de edad.

En un año regular, un testamento público abierto ante notario cuesta entre 5,000 y 10,000 pesos; sin embargo, durante estos meses puede conseguirse con descuento en diferentes lugares del país y la capital.

Tal es el caso de las unidades móviles Testamóvil donde el trámite puede realizarse desde los 700 pesos con asesoría gratuita incluida, tal como te contamos aquí.

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Un conjunto de documentos sobre testamentos, afores y herencias se encuentra sobre un escritorio junto a billetes de pesos mexicanos y una calculadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Testamóvil y qué servicios ofrece en la Ciudad de México

El Testamóvil es una unidad itinerante de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) de la Ciudad de México. Recorre las 16 alcaldías para acercar atención y orientación jurídica a la población, sobre todo en trámites patrimoniales.

Ofrece principalmente:

Orientación para elaborar testamentos y explicación de requisitos, costos y modalidades.

Información sobre escrituras , propiedad y regularización de inmuebles.

Asesoría sobre sucesiones y procesos relacionados con herencias.

Atención jurídica gratuita para resolver dudas sobre la situación legal de una vivienda o terreno.

Canalización para trámites de regularización territorial ante la DGRT.

Durante el Mes del Testamento suele difundir tarifas preferenciales. Para iniciar el trámite de testamento, normalmente se solicita identificación oficial con domicilio en la CDMX y dos números telefónicos de contacto. Las sedes y horarios cambian conforme al recorrido de la unidad.

Una mano con arrugas recoge un testamento de 8 millones de euros de una mesa en un despacho de abogados, junto a unas gafas y una lámpara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuesta realizar tu testamento en la unidad móvil Testamóvil

Durante el Mes del Testamento:

Personas de 16 a 64 años, básico con un legado: 2,199.56 pesos

Personas de 16 a 64 años, con dos o más legados: 3,187.31 pesos

Personas de 65 años o más, básico con un legado: 733.19 pesos

Personas de 65 años o más, con dos o más legados: 2,199.56 pesos

Cabe mencionar que en estas unidades el trámite incluye asesoría legal completamente gratuita al momento de realizar tu trámite.

Para tramitar un testamento en el Testamóvil de la CDMX se requiere:

INE vigente con domicilio en la Ciudad de México .

Dos números telefónicos de contacto.

Conviene acudir con tiempo, ya que las ubicaciones y horarios de la unidad cambian según su recorrido por las alcaldías. El personal de la DGRT brinda orientación sobre el tipo de testamento y el costo que corresponde a cada caso.

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(Foto: CDMX)

Dónde encontrar el testamóvil en septiembre

Cabe mencionar que este servicio solo estará disponible el 21 y 22 de septiembre en las siguientes ubicaciones y horarios; sin embargo, se espera que se habrán más fechas durante el mes de octubre por lo que se recomienda estar al pendiente en los canales oficiales.

Explanada del Registro Civil: Av. Arcos de Belén 79, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de 09:00 a 15:00 horas .

Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente s/n, colonia Centro. Horario de 16:00 a 19:00 horas .

Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc: Calle Juan Aldama s/n, colonia Buenavista.

Para tramitar un testamento en el Testamóvil de la CDMX se requiere:

INE vigente con domicilio en la Ciudad de México .

Dos números telefónicos de contacto.