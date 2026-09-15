El secreto para que la horchata no quede aguada

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El agua de horchata queda más cremosa cuando el arroz se remoja el tiempo suficiente y el agua se agrega poco a poco.

Esta bebida tradicional de México se prepara con arroz, canela, leche evaporada y azúcar, y se enfría antes de servir. Así, es posible ajustar la cantidad de agua según la textura obtenida y evitar que la bebida quede aguada.

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El método requiere planificación por el remojo y el enfriado, aunque la intervención directa en la cocina es breve.

El arroz remojado durante seis a ocho horas evita una horchata demasiado líquida

El arroz necesita hidratarse antes de pasar por la licuadora. Esa etapa permite obtener una base con cuerpo, que después se combina con el resto de los ingredientes.

La preparación comienza con el lavado del arroz bajo agua fría. El objetivo es enjuagarlo hasta que el líquido salga más claro, antes de colocarlo en un recipiente con la canela.

El reposo se realiza con una parte del agua total. El recipiente debe quedar tapado entre seis y ocho horas para que el arroz y la canela formen la base de la bebida.

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Cuando la temperatura ambiental es elevada, el remojo debe hacerse dentro del refrigerador. Esa indicación forma parte del procedimiento antes de licuar.

Luego, el arroz, la canela y el agua del remojo se procesan hasta obtener una mezcla blanca y uniforme. La textura todavía no está definida por completo, pero ya concentra los ingredientes que darán cuerpo a la horchata.

La leche evaporada se incorpora más adelante, una vez que la mezcla está colada. Su función es aportar una consistencia cremosa y un sabor suave, sin que la preparación pierda el perfil tradicional del arroz y la canela.

Es importante no excederse con el agua desde el inicio. Esa precaución permite ajustar la bebida sin convertirla en una mezcla demasiado diluida.

El agua de horchata queda más cremosa cuando el arroz se remoja el tiempo suficiente y el agua se agrega poco a poco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos 250 ml de agua se agregan poco a poco para controlar la consistencia

El paso decisivo llega después del licuado y el colado. La receta pide usar un colador fino cubierto con una manta de cielo, una tela limpia o una bolsa para leches vegetales.

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Durante ese filtrado, se debe presionar bien el arroz para extraer la mayor cantidad posible de líquido. Así se aprovecha la mezcla obtenida tras el remojo y la licuación.

La horchata no recibe toda el agua restante de una sola vez. Los últimos 250 ml se añaden de forma gradual para observar cómo responde la preparación.

Ese margen permite corregir la densidad sin perder cremosidad. Si la bebida ya tiene el cuerpo buscado, no resulta necesario forzar una incorporación mayor de líquido.

La receta propone sumar agua de a 50 ml por vez cuando hace falta aligerar la horchata. El método ayuda a conservar el equilibrio entre el arroz, la leche evaporada, el azúcar, la vainilla y la canela.

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La cantidad de hielo también merece atención. La bebida se sirve fría, pero una porción excesiva puede derretirse y modificar la textura lograda durante la preparación.

El resultado esperado es una horchata blanca, fresca y cremosa. El sabor debe mantener una presencia clara de arroz y canela, sin que el agua opaque esos ingredientes.

Receta de horchata mexicana de arroz

Una buena agua de horchata debe ser blanca, fresca y cremosa, con un sabor marcado a canela y arroz.

En México, la horchata de arroz es una de las aguas frescas más populares. Se sirve bien fría en las taquerías, fondas y reuniones familiares, casi siempre como acompañamiento de tacos, enchiladas, carnitas, arroz rojo o antojitos mexicanos.

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Esta versión incluye leche evaporada para conseguir una textura más cremosa y un sabor suave, sin que la preparación quede aguada.

Una buena agua de horchata debe ser blanca, fresca y cremosa, con un sabor marcado a canela y arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de arroz blanco, aproximadamente 200 gr.

1,5 l de agua para remojar, licuar y ajustar la preparación.

1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 360 ml.

100 gr de azúcar, o la cantidad necesaria según el gusto.

1 rama de canela.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 pizca de sal.

Hielo, cantidad necesaria, para servir.

Canela molida, cantidad necesaria, para decorar.

Cómo hacer horchata mexicana de arroz, paso a paso

Enjuaga el arroz con agua fría hasta que el agua salga más clara. Colócalo en un recipiente junto con la rama de canela. Agrega 750 ml de agua, tapa el recipiente y deja reposar el arroz entre 6 y 8 horas. Si la temperatura ambiente es elevada, realiza el remojo dentro del refrigerador. Coloca en la licuadora el arroz, la canela y el agua del remojo. Licúa durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla blanca y uniforme. Incorpora otros 500 ml de agua y licúa durante 30 segundos. Cuela la preparación con un colador fino cubierto con una manta de cielo, una tela limpia o una bolsa para leches vegetales. Presiona bien el arroz para extraer todo el líquido posible. Añade los últimos 250 ml de agua poco a poco. No incorpores toda el agua de una sola vez, porque así podrás controlar mejor la consistencia. Agrega la leche evaporada, el azúcar, el extracto de vainilla y la pizca de sal. Mezcla hasta integrar. Prueba la horchata y ajusta el dulzor. Si necesitas aligerarla, agrega agua de a 50 ml por vez. Retira la rama de canela y refrigera la bebida durante al menos 2 horas. Sirve la horchata mexicana con hielo y un poco de canela molida. Evita colocar demasiado hielo, ya que al derretirse puede diluir la bebida.

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de 300 ml cada una.

Cada porción aporta aproximadamente 215 kcal, con 4 gr de grasas, 40 gr de carbohidratos y 5 gr de proteínas. Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de cada porción.

La horchata se conserva en el refrigerador durante un máximo de 3 días, dentro de una jarra o botella limpia y bien tapada.

En México, la horchata de arroz es una de las aguas frescas más populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Antes de servir, mezcla bien la bebida, ya que parte del arroz puede asentarse en el fondo.

No dejes la horchata a temperatura ambiente durante más de 2 horas. También puedes congelarla durante aproximadamente 1 mes, aunque la textura puede modificarse después de descongelarla.

Para recuperarla, descongélala dentro del refrigerador y licúala durante unos segundos antes de servir.

La leche evaporada se incorpora después del colado del arroz

El orden de los ingredientes es parte del secreto. La leche evaporada, el azúcar, el extracto de vainilla y la sal se añaden cuando el arroz ya fue licuado y colado.

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Ese momento permite integrar los sabores sobre una base sin partículas gruesas. También facilita probar la horchata antes de decidir si requiere más azúcar o un poco más de agua.

La rama de canela se retira antes de refrigerar la bebida. Luego, la preparación debe permanecer fría durante al menos dos horas antes de llegar a la mesa.

El tiempo de enfriado forma parte de la receta, aunque no exige trabajo activo. La horchata puede quedar lista para una comida, una reunión familiar o un acompañamiento de antojitos si se organiza con anticipación.

El método no requiere cocción. La textura se construye con el remojo, la licuadora, el colado y el ajuste gradual del líquido.

El agua de horchata se sirve bien fría en las taquerías, fondas y reuniones familiares, casi siempre como acompañamiento de tacos, enchiladas, carnitas, arroz rojo o antojitos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hielo y la conservación también pueden modificar la textura de la horchata

La horchata se sirve con hielo y canela molida. El hielo refresca la bebida, pero debe agregarse sin exceso para evitar que altere el resultado cuando se derrita.

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La canela molida funciona como decoración al final. El ingrediente acompaña el aroma que ya aportó la rama utilizada durante el remojo y el licuado.

Si la preparación se guarda, puede aparecer una separación natural en el fondo de la jarra o botella. Parte del arroz se asienta durante la refrigeración.

Antes de servirla nuevamente, conviene mezclar bien la bebida. Ese paso permite recuperar una apariencia y una textura más uniformes.

La horchata conserva su consistencia cuando cada etapa se respeta: el arroz se lava, se remoja, se licúa, se cuela y recibe el agua final en pequeñas cantidades. Ese procedimiento evita que una de las aguas frescas más conocidas de México pierda la cremosidad que la caracteriza.

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