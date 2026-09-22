Sheinbaum recibe a Mariana Mazzucato, economista internacional, para hablar del Plan México

Sheinbaum se reúne con Mariana Mazzucato, economista y experta en innovación, en Palacio Nacional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió en Palacio Nacional a la economista Mariana Mazzucato, con quien sostuvo una conversación sobre el futuro económico y productivo del país.

Durante el encuentro, ambas abordaron el reciente informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado por Mazzucato junto con Lara Merling.

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El documento plantea propuestas relacionadas con el papel del Estado en el desarrollo nacional, por lo que la reunión permitió revisar algunos de sus principales planteamientos en el marco del Plan México.

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