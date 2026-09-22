Sheinbaum recibe a Mariana Mazzucato, economista internacional, para hablar del Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió en Palacio Nacional a la economista Mariana Mazzucato, con quien sostuvo una conversación sobre el futuro económico y productivo del país.
Durante el encuentro, ambas abordaron el reciente informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado por Mazzucato junto con Lara Merling.
PUBLICIDAD
El documento plantea propuestas relacionadas con el papel del Estado en el desarrollo nacional, por lo que la reunión permitió revisar algunos de sus principales planteamientos en el marco del Plan México.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mocasines con borlas: el regreso del zapato "de abuelo" que conquista las pasarelas
Las pasarelas de otoño-invierno 2026 muestran el mocasín con pantalón de vestir y calcetín visible para un aire preppy, o con jeans de corte recto y camisa oversize para un resultado más informal
Mes del testamento: cuánto cuesta realizar el trámite en el Testamóvil y dónde puedes encontrarlas
En estas unidades el trámite incluye asesoría legal completamente gratuita al momento de elaborar el documento
Partido Verde recomienda al PT medir las consecuencias si no respeta las encuestas de Morena para designar a “corcholatas”
El legislador Manuel Velasco recomendó a sus aliados del PT que midan las consecuencias de un eventual rompimiento con el partido oficial
Así trabaja la red ASA para cargar de combustible los aviones que operan en México
El organismo de la SICT explica la operación que ocurre lejos de la sala de espera y permite que los aviones reciban combustible antes de iniciar su viaje
Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano y otros exponentes de corridos tumbados
Un video en redes sociales muestra a Javiercito, operador de Los Williams en Iztapalapa, exhibiendo mensajes de exponentes del género bélico
MÁS NOTICIAS