“Nos ofrecieron un trabajo”: localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo en un autobús privado

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

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Un operativo de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes terminó con la detención de un chófer que trasladaba a un grupo de jóvenes hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes aseguraron que viajaban por un supuesto trabajo con un sueldo de 15 mil pesos.

En un contexto de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, presente en gran parte de los estados del país, el hecho provocó alarma a las autoridades tras identificar una actitud sospechosa en el conductor de la unidad, perteneciente a la línea Futura y que no ofrecía un servicio común.

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Así detectaron al chófer y a los jóvenes

De acuerdo con las autoridades, los elementos de la policía estatal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un joven con actitud sospechosa afuera de una tienda Oxxo, por lo que los oficiales se detuvieron para prevenir un posible robo en el establecimiento.

Al cuestionarlo, el joven respondió que solo estaba esperando un camión y que se dirigía a Nuevo Laredo para trabajar. Minutos después llegó al lugar la unidad de Futura para recogerlo.

Foto: Archivo

El chofer se bajó del autobús y le dijo al joven, con un tono de molestia, que subiera de inmediato a la unidad. Esa actitud despertó las sospechas de los oficiales, quienes decidieron interrogar al operador para conocer el servicio que ofrecía.

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Al respecto, el conductor explicó que lo habían contratado para trasladar al joven a Nuevo Laredo, sin dar mayores detalles sobre quién lo había enviado. Los policías optaron entonces por hacer descender a todos los jóvenes que se encontraban dentro del camión para entrevistarlos de manera individual.

El supuesto trabajo por 15 mil pesos

Las autoridades detallaron a Infobae México que entre los pasajeros bajados del autobús fueron ubicados cuatro jóvenes originarios de Pinos, Zacatecas, y a otros originarios de Aguascalientes. Todos tenían entre 20 y 25 años.

Al ser cuestionados sobre su destino, los jóvenes explicaron que iban a trabajar a Nuevo Laredo y que les pagarían 15 mil pesos, por lo que cada uno sabía la razón por la que era trasladado a bordo de esa unidad, así como el objetivo que era trabajar.

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Ninguno mostraba signos de haber sido coaccionado para emprender el viaje. Ninguno iba amenazado, asustado y todos se encontraban tranquilos, por lo que no advirtieron la comisión de un posible delito.

Imagen ilustrativa. (Cortesía)

El chófer, por su parte, fue detenido únicamente por las agresiones que cometió en contra de los oficiales durante el operativo, no por su participación en el traslado de los jóvenes hacia la frontera, ya que no había delito qué perseguir debido a que ninguno contaba con ficha de desaparición.

Reportan posible implicación del Cártel del Noreste en el reclutamiento

El medio JLM Noticias reportó que los policías estatales revisaron mensajes en el teléfono del chófer, quien los enviaba de manera previa a su detención, y descubrieron una conversación con un presunto reclutador del Cártel del Noreste. El medio también afirmó que tres de los jóvenes confesaron haber sido contratados por esa organización criminal.

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Sin embargo, la SSP negó a esta casa editorial que los jóvenes hubieran mencionado haber sido reclutados por el Cártel del Noreste, sino que ellos solo refirieron que les habían ofrecido un trabajo en Nuevo Laredo y por eso iban en el camión.

Siluetas de adultos y niños con armas de fuego sobre un fondo con un mapa abstracto ilustran el reclutamiento de menores por grupos criminales. (Jesús Avilés)

La corporación explicó que no existía ningún indicio de que los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo criminal ni reporte alguno que respaldara esa hipótesis, por lo que se procedió solo con su resguardo.

Los cuatro jóvenes de Pinos, Zacatecas, regresaron a su lugar de origen tras el operativo, así como los originarios de Aguascalientes que fueron trasladados a su domicilio.

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Las autoridades detallaron que por la falta administrativa derivada de las agresiones a los oficiales durante su intervención, el chofer podría ser acreedor a una sanción máxima de 36 horas de arresto.