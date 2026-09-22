Karina Torres abandonaría La Casa de los Famosos México por una emergencia familiar

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Karina Torres podría abandonar La Casa de los Famosos México 2026 de manera prematura, luego de que el pasado lunes se le informara sobre el delicado estado de salud de su sobrino Emiliano, quien se encuentra hospitalizado mientras ella se mantiene en el encierro.

La creadora de contenido habló frente a las cámaras del 24/7 sobre el tema, y no pudo evitar romper en llanto por la preocupación de estar lejos de su familia en estos momentos.

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La “Licenciada” podría tomar la determinante decisión de abandonar la competencia en las próximas horas para estar con su sobrino, especulación que circula en redes luego de que Karina mencionara que se deben “tomar decisiones”.

Karina Torres pide una oración por la salud de su sobrino Emiliano

Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)

Frente a las cámaras, Karina Torres reveló el nombre del menor y pidió apoyo espiritual a sus seguidoras. “Les pido una oración, les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto”, expresó.

La influencer aclaró que decidió compartir la noticia “por respeto” a la audiencia que sigue su participación en el reality. “Pero sí está muy delicado mi sobrino. Quería contárselos por respeto a ustedes y porque sé que qué onda”, señaló entre lágrimas.

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La decisión de permanecer en el reality dependerá de la salud del menor

Karina Torres explicó que su continuidad en el programa está condicionada a la evolución médica de Emiliano. “Todo depende de cómo se encuentre él de salud. Todo depende de cómo él esté”, afirmó frente a las cámaras del 24/7.

La habitante reconoció que aún no tiene una postura definida sobre abandonar la competencia. “No quiero adelantarme a nada. Igual, a ver qué show”, dijo, en referencia a las horas siguientes dentro de la casa.

Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)

Karina Torres insistió en que, pese a la angustia, permanece enfocada en la dinámica del reality. “Yo estoy aquí, hermanas, independientemente de todo. No hay algo que me detenga”, sostuvo ante la audiencia.

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La familia de Emiliano lo acompaña en el hospital

La influencer detalló que su círculo cercano ya se trasladó para atender la emergencia médica de su sobrino. “Ahí está mi familia con él, está mi hermano, mi cuñada, mis papás, mis hermanos. Ahí están con él”, relató.

Karina Torres agradeció el respaldo recibido tanto dentro como fuera de la competencia. “Hay mucha gente que le está apoyando”, mencionó, sin precisar el diagnóstico ni el hospital donde permanece internado el menor.

Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros dentro de la casa (Captura de pantalla )

Karina Torres pide calma pese a la incertidumbre

La creadora de contenido cerró su mensaje con un llamado a la tranquilidad, tanto para ella como para sus seguidoras. “A tener calma y tranquilidad, hermanas. Mente tranquila, mente tranquila”, repitió en varias ocasiones durante la transmisión.

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Karina Torres adelantó que ofrecerá más detalles conforme avance la situación médica de su sobrino. “Al ratito les platico más a detalle qué show”, indicó, antes de retomar su rutina dentro de la casa. “Ahorita hacemos ejercicio, nos distraemos un rato, todo está en buenas manos”, agregó.

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido comunicado oficial sobre una posible salida de Karina Torres del reality.

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karina Torres sería la quinta salida fuera del esquema regular

Si Karina Torres decide dejar La Casa de los Famosos México por la salud de su sobrino Emiliano, se sumaría a la lista de participantes que salieron sin pasar por el voto del público en gala dominical, ocupando el quinto lugar en esa categoría, después de Fede Vigevani, Yanet García, Aldo Rendón y Gala Montes.

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Y en el número total, sería la salida número 12 de la temporada, contando desde el arranque del programa el 26 de julio. Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo dejaron la competencia tras perder la votación del público en la gala de eliminación de cada domingo.

"¿Estuve siendo tibia? sí, hay que tratar a algunos con pinzas aquí", dijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani se retiró al cumplir su función como habitante infiltrado, el 11 de agosto. Yanet García dejó la competencia el 25 de agosto tras ser señalada por sus propios compañeros como la participante “más mueble”. Aldo Rendón anunció su salida voluntaria el 1 de septiembre por un problema de salud que requería tratamiento inmediato. Gala Montes, quien ingresó para ocupar el lugar de Rendón, abandonó por decisión propia pocos días después de su reingreso.

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Hasta el momento, la producción no ha confirmado si Torres tomará esa decisión ni ha fijado una fecha límite para que la anuncie.