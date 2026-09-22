México

Karina Torres abandonaría La Casa de los Famosos México por una emergencia familiar

Karina Torres rompió en llanto al enterarse de la situación delicada de su sobrino y se plantea abandonar el reality de Televisa

Karina Torres abandonaría La Casa de los Famosos México por una emergencia familiar
Karina Torres abandonaría La Casa de los Famosos México por una emergencia familiar
Guardar

Karina Torres podría abandonar La Casa de los Famosos México 2026 de manera prematura, luego de que el pasado lunes se le informara sobre el delicado estado de salud de su sobrino Emiliano, quien se encuentra hospitalizado mientras ella se mantiene en el encierro.

La creadora de contenido habló frente a las cámaras del 24/7 sobre el tema, y no pudo evitar romper en llanto por la preocupación de estar lejos de su familia en estos momentos.

PUBLICIDAD

La “Licenciada” podría tomar la determinante decisión de abandonar la competencia en las próximas horas para estar con su sobrino, especulación que circula en redes luego de que Karina mencionara que se deben “tomar decisiones”.

Karina Torres pide una oración por la salud de su sobrino Emiliano

Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)
Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)

Frente a las cámaras, Karina Torres reveló el nombre del menor y pidió apoyo espiritual a sus seguidoras. “Les pido una oración, les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto”, expresó.

La influencer aclaró que decidió compartir la noticia “por respeto” a la audiencia que sigue su participación en el reality. “Pero sí está muy delicado mi sobrino. Quería contárselos por respeto a ustedes y porque sé que qué onda”, señaló entre lágrimas.

PUBLICIDAD

La decisión de permanecer en el reality dependerá de la salud del menor

Karina Torres explicó que su continuidad en el programa está condicionada a la evolución médica de Emiliano. “Todo depende de cómo se encuentre él de salud. Todo depende de cómo él esté”, afirmó frente a las cámaras del 24/7.

La habitante reconoció que aún no tiene una postura definida sobre abandonar la competencia. “No quiero adelantarme a nada. Igual, a ver qué show”, dijo, en referencia a las horas siguientes dentro de la casa.

Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)
Karina Torres habla en La Casa de los Famosos México, de la situación delicada de su sobrino Emiliano (Captura de pantalla)

Karina Torres insistió en que, pese a la angustia, permanece enfocada en la dinámica del reality. “Yo estoy aquí, hermanas, independientemente de todo. No hay algo que me detenga”, sostuvo ante la audiencia.

La familia de Emiliano lo acompaña en el hospital

La influencer detalló que su círculo cercano ya se trasladó para atender la emergencia médica de su sobrino. “Ahí está mi familia con él, está mi hermano, mi cuñada, mis papás, mis hermanos. Ahí están con él”, relató.

Karina Torres agradeció el respaldo recibido tanto dentro como fuera de la competencia. “Hay mucha gente que le está apoyando”, mencionó, sin precisar el diagnóstico ni el hospital donde permanece internado el menor.

Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros
Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros dentro de la casa (Captura de pantalla )

Karina Torres pide calma pese a la incertidumbre

La creadora de contenido cerró su mensaje con un llamado a la tranquilidad, tanto para ella como para sus seguidoras. “A tener calma y tranquilidad, hermanas. Mente tranquila, mente tranquila”, repitió en varias ocasiones durante la transmisión.

Karina Torres adelantó que ofrecerá más detalles conforme avance la situación médica de su sobrino. “Al ratito les platico más a detalle qué show”, indicó, antes de retomar su rutina dentro de la casa. “Ahorita hacemos ejercicio, nos distraemos un rato, todo está en buenas manos”, agregó.

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido comunicado oficial sobre una posible salida de Karina Torres del reality.

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karina Torres sería la quinta salida fuera del esquema regular

Si Karina Torres decide dejar La Casa de los Famosos México por la salud de su sobrino Emiliano, se sumaría a la lista de participantes que salieron sin pasar por el voto del público en gala dominical, ocupando el quinto lugar en esa categoría, después de Fede Vigevani, Yanet García, Aldo Rendón y Gala Montes.

Y en el número total, sería la salida número 12 de la temporada, contando desde el arranque del programa el 26 de julio. Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo dejaron la competencia tras perder la votación del público en la gala de eliminación de cada domingo.

Un recorte de Karina Torres con vestido rosa al centro, rodeado por escenas de personas usando máquinas de ejercicio en un gimnasio.
"¿Estuve siendo tibia? sí, hay que tratar a algunos con pinzas aquí", dijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani se retiró al cumplir su función como habitante infiltrado, el 11 de agosto. Yanet García dejó la competencia el 25 de agosto tras ser señalada por sus propios compañeros como la participante “más mueble”. Aldo Rendón anunció su salida voluntaria el 1 de septiembre por un problema de salud que requería tratamiento inmediato. Gala Montes, quien ingresó para ocupar el lugar de Rendón, abandonó por decisión propia pocos días después de su reingreso.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado si Torres tomará esa decisión ni ha fijado una fecha límite para que la anuncie.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026realitytelevisaKarina Torres24/7mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 23 de septiembre

Cuáles son los automóviles que no circulan este miércoles en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 23 de septiembre

“Nos ofrecieron un trabajo”: localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo en un autobús privado

Reportes refieren que el Cártel del Noreste podría estar detrás del reclutamiento

“Nos ofrecieron un trabajo”: localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo en un autobús privado

La pelea de Morena por la Cuauhtémoc: Diana Sánchez disputará la alcaldía ante rumores de Citlalli Hernández por candidatura

La funcionaria aseguró que continuará recorriendo la demarcación para conocer las necesidades de sus habitantes y sostuvo que sus propuestas parten de ese contacto

La pelea de Morena por la Cuauhtémoc: Diana Sánchez disputará la alcaldía ante rumores de Citlalli Hernández por candidatura

El cambio climático recae de manera desproporcionada sobre mujeres rurales e indígenas, advierte experta

La falta de agua, las cosechas reducidas y los desplazamientos obligados elevan la carga de cuidados en poblaciones con menor acceso a tierras y decisiones comunitarias

El cambio climático recae de manera desproporcionada sobre mujeres rurales e indígenas, advierte experta

México y Canadá van contra la violencia de género, ONG pide reforzar perspectiva en migración ante agendas antifeministas

La Secretaría de las Mujeres plantea incorporar la perspectiva de género en los cuatro pilares de la Asociación Estratégica Integral

México y Canadá van contra la violencia de género, ONG pide reforzar perspectiva en migración ante agendas antifeministas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: cárteles mexicanos reclutan a colombianos con experiencia en Ucrania

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: cárteles mexicanos reclutan a colombianos con experiencia en Ucrania

“Nos ofrecieron un trabajo”: localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo en un autobús privado

Se hicieron pasar por clientes para secuestrar a médico frente a su familia, su hijo logró que no se llevaran también a su mamá

Capturan en Tijuana a fugitivo de EEUU buscado desde 2021 por tráfico de metanfetamina

Jalisco concentra 37 de los 213 policías asesinados en México durante 2026, seguido de Michoacán y Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 4: cuándo y a qué hora será la gran final

La Casa de los Famosos México 4: cuándo y a qué hora será la gran final

“La isla Olvidada” nueva película de DreamWorks con la voz de Kenia Os en español, debuta con 100% en Rotten Tomatoes

Joy enfrenta sola a los medios tras el desplante de Jesse y rompe en llanto: “No está con quien construí esto”

María José cuenta cómo fue grabar con Gloria Trevi dentro de una cárcel de Chihuahua: “Se me pone la piel de gallina”

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido llega a Edomex; fecha, sede y boletos

DEPORTES

Canelo vs Mbilli: esta podría ser la nueva fecha para la pelea tras problemas en Arabia Saudita

Canelo vs Mbilli: esta podría ser la nueva fecha para la pelea tras problemas en Arabia Saudita

Lista de mexicanos que ya aseguraron su clasificación a los playoffs de la MLB

Huracán “Polo” amenaza con la suspensión del partido Chivas vs Querétaro correspondiente a la Jornada 10

México y las selecciones que estrenarán técnico en la primera Fecha FIFA después del Mundial 2026

WWE y AAA chocan en Chicago: CM Punk, Rey Mysterio y El Grande Americano ya tienen rival para Worlds Collide 2026