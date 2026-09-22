México

Cada vez menos niños nacen en CDMX: Inegi reporta fuerte caída en la tasa de natalidad en el país

El INEGI ubica el total de inscripciones en su nivel más bajo desde 2020, tras una caída de 681,369 casos respecto de los 2,353,596 contabilizados en 2015 en la serie estadística nacional

Guardar

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuentra Intercensal (ESC) 2025, y uno de los datos reveladores de esta encuesta realizada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 es la baja tasa de natalidad. México registró una reducción anual de 8.16%, mientras la Ciudad de México mantiene la menor fecundidad del país, con un promedio de 0.8 hijas e hijos por mujer, de acuerdo con cifras del INEGI.

La Estadística de Nacimientos Registrados reportó que el país sumó un millón 672 mil 227 registros durante 2024. El dato representa el nivel más bajo desde 2020 y mantiene la trayectoria descendente observada durante la última década.

PUBLICIDAD

La cifra contrasta con los dos millones 353 mil 596 nacimientos contabilizados en 2015. En nueve años, el número de registros disminuye en 681,369 casos, según la serie del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El descenso solo tuvo una interrupción en 2021, cuando México registró un millón 912,178 nacimientos, un aumento anual de 17.37%. Después de ese año, la cantidad vuelve a disminuir.

Un bebé recién nacido con ropa blanca toma leche de un biberón sostenido por la mano de un adulto.
En nueve años, el número de registros disminuye en 681,369 casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente oficial es la Estadística de Nacimientos Registrados 2024 del INEGI, que concentra los registros administrativos de nacimientos ocurridos en el país.

La tasa de nacimientos baja a 47.7 por cada mil mujeres

Los resultados de la encuesta indicaron que la tasa de nacimientos registrados por cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años se ubicó en 47.7 durante 2024. El indicador disminuye 4.5 puntos frente al año previo.

PUBLICIDAD

La reducción ocurre en un contexto de menor fecundidad a escala nacional. La Encuesta Intercensal 2025 estima que el promedio de hijas e hijos por mujer baja de 1.9 a 1.2 en cinco años.

El nivel nacional queda por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, fijada en 2.1 hijas e hijos por mujer. Ese umbral representa el promedio necesario para que una población se mantenga estable en ausencia de movimientos migratorios.

La Encuesta Intercensal 2025, cuyos resultados difundió el INEGI este 22 de septiembre, actualizó información sobre la composición y distribución de la población, así como sobre las características de las viviendas en el país. El Instituto había informado que el levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

Ciudad de México registra 0.8 hijas e hijos por mujer, la entidad con menor tasa de natalidad

Un bebé en pañal descansa dentro de una incubadora transparente mientras una mano con guante azul sostiene una jeringa cerca.
Ciudad de México registra 0.8 hijas e hijos por mujer, la entidad con menor tasa de natalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se ubica en el último lugar nacional en la Tasa Global de Fecundidad, con 0.8 hijas e hijos por mujer. La cifra se encuentra por debajo del promedio nacional de 1.2 y a 1.3 puntos del nivel de reemplazo poblacional.

Después de la capital, las tasas más bajas se registran en Baja California, con 1.0, y en Querétaro, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo y Morelos, con 1.1 hijas e hijos por mujer en cada caso. En el extremo opuesto, Chiapas encabeza la lista nacional con 1.8 hijas e hijos por mujer. Le siguen Guerrero, con 1.6, así como Durango y Zacatecas, ambos con 1.5.

Las diferencias estatales muestran una fecundidad menor en entidades con mayor urbanización. La Ciudad de México concentra una población predominantemente urbana y enfrenta condiciones distintas a las de estados con una mayor proporción de localidades rurales.

La capital conserva, pese a su baja fecundidad, el segundo lugar nacional por población. La Encuesta Intercensal 2025 estima que suma 9.1 millones de habitantes, solo detrás del Estado de México, que alcanza 17.5 millones.

México llega a 130.9 millones de habitantes

La Encuesta Intercensal 2025 estima que México alcanza 130.9 millones de habitantes. La edad mediana de la población se ubica en 32 años, un dato que acompaña el descenso de la fecundidad y el aumento de los grupos de mayor edad.

Los resultados también identifican un aumento de la migración internacional. Este componente adquiere mayor peso en la dinámica demográfica conforme se reduce el número de nacimientos.

La baja en la fecundidad de la Ciudad de México coincide con factores como el costo de la vivienda, la ampliación de la escolaridad, el acceso a métodos anticonceptivos y la decisión de postergar o no tener hijas e hijos. Esos elementos modifican la estructura de los hogares y reducen el tamaño promedio de las familias.

El menor número de nacimientos anticipa una transformación en la composición por edades de la población capitalina. La reducción de niñas y niños y el crecimiento de los grupos adultos y mayores plantean cambios para el mercado laboral, los sistemas de cuidados y los servicios de salud.

Temas Relacionados

CDMXnatalidadInegitasa de natalidadbebésmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diputados aprueban reforma que prohíbe la doble nacionalidad para ser presidente de la República

La reforma es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, la oposición ve coartados los derechos de las personas migrantes

Diputados aprueban reforma que prohíbe la doble nacionalidad para ser presidente de la República

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

México Digital Summit 2026: el encuentro que definirá la agenda tecnológica del país

Con una agenda que abarca desde conectividad universal hasta ciberseguridad e Inteligencia Artificial, el México Digital Summit 2026 convoca a líderes del sector tecnológico, gubernamental y empresarial

México Digital Summit 2026: el encuentro que definirá la agenda tecnológica del país

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

En Nuevo León dictan la primera sentencia que tipifica como feminicidio la muerte de dos mujeres trans

Un juez condenó a Julio César “N” a 96 años y 5 meses de cárcel por asesinar por estrangulamiento a dos víctimas en Guadalupe y Monterrey durante 2024

En Nuevo León dictan la primera sentencia que tipifica como feminicidio la muerte de dos mujeres trans
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

Harfuch anuncia la captura de “Don Flaco”, buscado en Washington por traslado de precursores químicos

Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano y otros exponentes de corridos tumbados

México y EEUU concluyen operación “Águila Alta” contra drones del narco en la frontera: 5 aeronaves fueron inhabilitadas

Condenan a 70 años de cárcel al hombre que mató a Yair Martín Romero, aspirante a diputado por Morena, y a su hermano en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Cancelan concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla después de una semana de polémicas

Cancelan concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla después de una semana de polémicas

Aleks Syntek lanza canción de reguetón después de jurar que nunca lo haría

Joy responde al desplante de Jesse y promete seguir en los escenarios: “Jesse & Joy va a continuar”

Inauguran Coliseo GNP Seguros en Guadalajara: estas son las mejoras en el nuevo recinto

Gustavo Adolfo Infante destapa supuestos vínculos de Alfredo Adame con la familia de Caro Quintero

DEPORTES

Tras vencer al cáncer, Rubén Omar Romano aún tiene un sueño pendiente por cumplir en la Liga MX

Tras vencer al cáncer, Rubén Omar Romano aún tiene un sueño pendiente por cumplir en la Liga MX

¿Checo Pérez y Ferrari? La nueva mejora del piloto mexicano para el GP de Azerbaiyán

Liga MX al rojo vivo: las sorpresas del Apertura 2026 tras nueve jornadas

Javier Aguirre habría rechazado dirigir a la Selección de Ecuador antes de llegar al Valencia

Canelo vs Mbilli: esta podría ser la nueva fecha para la pelea tras problemas en Arabia Saudita