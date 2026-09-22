Cada vez menos niños nacen en CDMX: Inegi reporta fuerte caída en la tasa de natalidad en el país

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La Estadística de Nacimientos Registrados reportó que el país sumó un millón 672 mil 227 registros durante 2024. El dato representa el nivel más bajo desde 2020 y mantiene la trayectoria descendente observada durante la última década.

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La cifra contrasta con los dos millones 353 mil 596 nacimientos contabilizados en 2015. En nueve años, el número de registros disminuye en 681,369 casos, según la serie del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El descenso solo tuvo una interrupción en 2021, cuando México registró un millón 912,178 nacimientos, un aumento anual de 17.37%. Después de ese año, la cantidad vuelve a disminuir.

En nueve años, el número de registros disminuye en 681,369 casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente oficial es la Estadística de Nacimientos Registrados 2024 del INEGI, que concentra los registros administrativos de nacimientos ocurridos en el país.

La tasa de nacimientos baja a 47.7 por cada mil mujeres

Los resultados de la encuesta indicaron que la tasa de nacimientos registrados por cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años se ubicó en 47.7 durante 2024. El indicador disminuye 4.5 puntos frente al año previo.

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La reducción ocurre en un contexto de menor fecundidad a escala nacional. La Encuesta Intercensal 2025 estima que el promedio de hijas e hijos por mujer baja de 1.9 a 1.2 en cinco años.

El nivel nacional queda por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, fijada en 2.1 hijas e hijos por mujer. Ese umbral representa el promedio necesario para que una población se mantenga estable en ausencia de movimientos migratorios.

La Encuesta Intercensal 2025, cuyos resultados difundió el INEGI este 22 de septiembre, actualizó información sobre la composición y distribución de la población, así como sobre las características de las viviendas en el país. El Instituto había informado que el levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

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Ciudad de México registra 0.8 hijas e hijos por mujer, la entidad con menor tasa de natalidad

Ciudad de México registra 0.8 hijas e hijos por mujer, la entidad con menor tasa de natalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se ubica en el último lugar nacional en la Tasa Global de Fecundidad, con 0.8 hijas e hijos por mujer. La cifra se encuentra por debajo del promedio nacional de 1.2 y a 1.3 puntos del nivel de reemplazo poblacional.

Después de la capital, las tasas más bajas se registran en Baja California, con 1.0, y en Querétaro, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo y Morelos, con 1.1 hijas e hijos por mujer en cada caso. En el extremo opuesto, Chiapas encabeza la lista nacional con 1.8 hijas e hijos por mujer. Le siguen Guerrero, con 1.6, así como Durango y Zacatecas, ambos con 1.5.

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Las diferencias estatales muestran una fecundidad menor en entidades con mayor urbanización. La Ciudad de México concentra una población predominantemente urbana y enfrenta condiciones distintas a las de estados con una mayor proporción de localidades rurales.

La capital conserva, pese a su baja fecundidad, el segundo lugar nacional por población. La Encuesta Intercensal 2025 estima que suma 9.1 millones de habitantes, solo detrás del Estado de México, que alcanza 17.5 millones.

México llega a 130.9 millones de habitantes

La Encuesta Intercensal 2025 estima que México alcanza 130.9 millones de habitantes. La edad mediana de la población se ubica en 32 años, un dato que acompaña el descenso de la fecundidad y el aumento de los grupos de mayor edad.

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Los resultados también identifican un aumento de la migración internacional. Este componente adquiere mayor peso en la dinámica demográfica conforme se reduce el número de nacimientos.

La baja en la fecundidad de la Ciudad de México coincide con factores como el costo de la vivienda, la ampliación de la escolaridad, el acceso a métodos anticonceptivos y la decisión de postergar o no tener hijas e hijos. Esos elementos modifican la estructura de los hogares y reducen el tamaño promedio de las familias.

El menor número de nacimientos anticipa una transformación en la composición por edades de la población capitalina. La reducción de niñas y niños y el crecimiento de los grupos adultos y mayores plantean cambios para el mercado laboral, los sistemas de cuidados y los servicios de salud.

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