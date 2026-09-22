Partido Verde recomienda al PT medir las consecuencias si no respeta las encuestas de Morena para designar a “corcholatas”

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, espera que los líderes del PT midan las consecuencias de un eventual rompimiento con Morena, previo a las elecciones de 2027. Crédito: X / @Pajaropolitico

Guardar

Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo un llamado a respetar los resultados de las encuestas que hizo Morena y por las que fueron designados los coordinadores estatales de la transformación, pero también pidió transparentarlas.

Lo dicho por el exgobernador de Chiapas ocurre después de la serie de reclamos del Partido del Trabajo (PT) por la designación de quienes, posteriormente, serán nombrados candidatos a las 17 gubernaturas en juego durante las elecciones de 2027.

PUBLICIDAD

Senador del Partido Verde recomienda al PT respetar el resultado de las encuestas

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, Velasco Coello advirtió que la salida del PT de la alianza que mantienen Morena y el PVEM, podría provocar una diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado o una diputación federal.

“Es importante que se respeten las encuestas, que exista transparencia en el tema de las encuestas y que la mujer o el hombre que esté más posicionado, que sean los que encabecen los trabajos, que fue el acuerdo que se hizo desde un inicio”, dijo el legislador chiapaneco.

PT es importante en muchos estados: Manuel Velasco

El líder de los senadores del partido del tucán reconoció que el PT es importante en muchos estados del país, por lo que no se deben despreciar los votos que logre recaudar durante los comicios del año entrante.

PUBLICIDAD

El senador del Partido Verde Manuel Velasco hizo un llamado al PT de que respete el resultado de las encuestas de Morenas. Crédito: X / @VelascoM_

En consecuencia, hizo llamado a que se mantengan unidos los tres partidos que han integrado las coaliciones: “Juntos Haremos Historia” (2018) y “Sigamos Haciendo Historia” (2024).

“Evidentemente el PT es importante en muchos estados y en una elección nunca hay que ser soberbio. Nunca puedes dar por hecho lo supuesto. Entonces, los puntos que tiene el PT en muchos municipios, en distritos locales, en distritos federales y también en entidades federativas, por supuesto que pudieran llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado, una diputación federal o un distrito local. Por eso yo hago un llamado a que nos mantengamos todos unidos”, agregó.

PUBLICIDAD

Recomienda que se transparenten los resultados de la encuestas

Por otro lado, Manuel Velasco reiteró que sería muy importante que se publiquen los resultados de las encuestas en cada una de las entidades donde se han llevado a cabo. Una recomendación que también han hecho otros morenistas y petistas.

“Todavía no hay una ruptura, yo no quisiera hablar de ruptura porque estamos todavía en un proceso de diálogo”, comentó.

También aclaró que las coaliciones se formalizarán hasta diciembre próximo.

El Verde está listo para competir solo en San Luis Potosí

Pese al llamado de “unidad”, Velasco Coello afirmó que el Partido Verde “está listo” para competir solo por la gubernatura de San Luis Potosí, como lo hizo en año 2021.

PUBLICIDAD

Según el político chiapaneco, su partido está a la espera de que la senadora, Ruth González, defina si buscará suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en la elección.

Sin embargo, en caso de que González decida participar como candidata, estaría violando la regla antinepotismo de Morena, por lo que, en caso de insistir, no habría alianza entre guindas y verdes en San Luis Potosí.

Las encuestas para elegir a las "corcholatas", lo que rompe la coalición Morena-PT: este es el método que los divide. (Fotos: redes sociales)

Partido del Trabajo no está de acuerdo con la actitud de Morena

Ayer, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que puede haber fracturas en la coalición con Morena por la designación de coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Sandoval aseguró que las y los petistas interpretan que el movimiento fundado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se siente en condiciones de avanzar sin el respaldo que integran su bloque político, ante la falta de un adversario de derecha que, a su juicio, tenga el peso suficiente para disputar el poder.

“Entonces, el ejercicio que sí se puede fracturar si Morena lo entiende”, dijo el diputado petista al referirse a la relación entre los partidos aliados tras ser cuestionado por la prensa.

El diputado Reginaldo Sandoval ofrece declaraciones respecto a las decisiones internas del partido Morena. (@ReginaldoSF_PT)

Expresan su acuerdo con designación de Zacatecas

Esto ocurre después de que el PT manifestó su inconformidad por la designación de Verónica Díaz Robles como candidata de la coalición a la gubernatura de Zacatecas. El partido esperaba que la postulación recayera en Geovanna Bañuelos, pues la había solicitado como su única candidatura entre las 17 gubernaturas en disputa en las elecciones de 2027.

PUBLICIDAD

Luego de la serie de reclamos hechos por el PT, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, pidió respetar el resultado de las encuestas que usa Morena para designar a sus “corcholatas” estatales, o quienes, eventualmente, serán sus candidatos a algunas de las 17 gubernaturas en juego en 2027.