Así trabaja la red ASA para cargar de combustible los aviones que operan en México

Un trabajador maneja mangueras de servicio en la pista mientras varios aviones permanecen estacionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), mantiene una red de 52 estaciones y un punto de suministro para entregar turbosina y gasavión a los aviones que operan en la República Mexicana, con una flota de 447 unidades especializadas y controles que abarcan desde la recepción del producto hasta su carga final.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), señala que su red está instalada en aeropuertos estratégicos. La infraestructura permite atender las necesidades de la aviación nacional e internacional a través de operaciones de: Recepción, traslado, almacenamiento, inspección y suministro directo.

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La cadena depende de combustible enviado desde refinerías o terminales de almacenamiento operadas por Pemex. ASA sostiene que cada fase se realiza bajo procedimientos regulados y normas nacionales e internacionales aplicables a la actividad aeroportuaria.

ASA opera 52 estaciones y un punto de suministro en aeropuertos del país

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) presenta la infraestructura y el procedimiento para el suministro de combustible a aeronaves en México. En el video se observan tanques de almacenamiento de turbosina, vehículos especializados de reabastecimiento, trabajadores en pista y simuladores de vuelo en instalaciones de la institución.

La red de ASA está integrada por 52 estaciones de combustibles y un punto de abastecimiento. El organismo de la SICT no precisa la ubicación de cada instalación, pero indica que se encuentran en aeropuertos considerados estratégicos para la conectividad aérea.

Estas estaciones reciben turbosina y gasavión para atender vuelos comerciales, ejecutivos, de carga y otros servicios aéreos. El abasto de combustible es una parte directa de la operación cotidiana de los aeropuertos, porque las aeronaves requieren una carga previa a cada despegue.

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ASA afirma que el modelo busca mantener una atención oportuna y confiable para las aerolíneas que operan rutas a nivel nacional e internacional. Además. la red vincula este servicio con la continuidad de las operaciones aéreas en las terminales donde tiene presencia.

El suministro de turbosina se concentra en las estaciones de combustibles, localizadas en el interior o en las cercanías de los aeropuertos. Desde ahí, los vehículos especializados trasladan el producto hacia las plataformas y pistas donde se encuentran los aviones.

Turbosina es mayormente utilizada por los aviones de líneas aéreas y la gasavión está destinada a aeronaves que requieren ese tipo de combustible. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), indica que su proceso incorpora un Sistema de Gestión de Combustibles. Este esquema reúne procedimientos operativos, controles de calidad y medidas de seguridad para el manejo del producto, desde su ingreso a las instalaciones, hasta la entrega final.

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La flota suma 447 unidades para trasladar combustible hasta las aeronaves

Varias unidades de transporte de combustible permanecen estacionadas junto a un tanque de almacenamiento de turbosina. (Cortesía)

La operación de ASA cuenta con un parque vehicular de 447 unidades especializadas. La cifra incluye 266 autotanques, dispensadores y vehículos auxiliares que intervienen en distintas fases del suministro.

Los autotanques conducen el combustible desde los puntos de almacenamiento hacia las estaciones aeroportuarias. Una vez en las instalaciones, los vehículos de suministro trasladan el producto a las áreas donde las aeronaves permanecen antes de iniciar o continuar sus vuelos.

Estos autotanques que se utilizan para el traslado hacia las estaciones, tienen capacidades de entre 42,000 y 62,000 litros. Dichas unidades forman parte de la cadena logística que enlaza a las refinerías y terminales con los aeropuertos.

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En la Estación de Combustibles de México, la turbosina también llega a través de un ducto. La red de ASA sostiene que este mecanismo fortalece la eficiencia logística y operativa en una de las instalaciones de mayor actividad del país.

El combustible almacenado en los tanques de las estaciones se distribuye después a vehículos de suministro. Estas unidades tienen capacidades que van de 2,000 a 40,000 litros, de acuerdo con el tipo de operación que se requiere en cada aeropuerto.

Los vehículos se trasladan hacia plataformas y pistas para efectuar el abastecimiento directo. ASA señala que los autotanques y dispensadores empleados en esta etapa cuentan con equipos especializados y certificados para realizar la carga de combustible a las aeronaves.

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El combustible llega desde instalaciones operadas por Pemex

Un camión cisterna de turbosina transita por la pista de un aeropuerto para el reabastecimiento de aeronaves. (Cortesía)

La primera fase del procedimiento de carga es la recepción. El combustible llega a las estaciones de ASA desde refinerías o terminales de almacenamiento operadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la cadena logística correspondiente.

El organismo ASA describe que el ingreso del combustible está sujeto a un sistema de distribución que permiten su manejo dentro de la infraestructura aeroportuaria. Posterior a la recepción, el producto pasa a la etapa de transporte.

La turbosina y la gasavión son trasladadas a las estaciones ubicadas en los aeropuertos mediante vehículos destinados a esta actividad. El transporte de combustibles de aviación requiere condiciones de seguridad por el volumen y tipo de material que se moviliza. ASA refiere que el traslado se ejecuta bajo procedimientos regulados antes de que el producto sea almacenado en los tanques de cada estación.

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La etapa de almacenamiento se realiza en tanques especializados. ASA subraya que estas instalaciones cuentan con sistemas de seguridad, control operativo y protección ambiental.

Los tanques permiten conservar el producto antes de su distribución a las unidades de suministro. Asimismo, ASA detalla que el control de esta fase forma parte de las medidas para mantener condiciones de operación durante el traslado hacia los aviones.

Las pruebas de calidad acompañan toda la cadena de suministro

Dos tanques cilíndricos almacenan combustible turbosina con capacidad de dos millones de litros. (Cortesía)

Aeropuertos y Servicios Auxiliares asegura que aplica inspecciones y pruebas a lo largo de toda la cadena de suministro. Los controles inician cuando el combustible llega a las estaciones y continúan hasta su entrega final a las aeronaves.

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En tanto, el organismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), afirma que los procesos se desarrollan conforme a normas nacionales e internacionales aplicables, sin enumerar las pruebas específicas ni los parámetros técnicos que se revisan durante la recepción, el almacenamiento y la carga.

El Sistema de Gestión de Combustibles incorpora estándares internacionales como ISO 9001 e ISO 14001. La primera certificación se relaciona con los sistemas de gestión de calidad y la segunda con la gestión ambiental y ASA vincula estas normas con su proceso de seguridad laboral, innovación tecnológica, eficiencia operativa y capacitación especializada del personal operativo.

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La inspección del combustible no se limita al producto que llega desde las instalaciones de Pemex, también forma parte del manejo en los tanques de almacenamiento de la distribución a los vehículos de suministro y de la carga que se realiza en plataforma.

La entrega final ocurre en plataformas y pistas aeroportuarias

Hombre visto de espaldas con un chaleco reflectante amarillo y protectores auditivos rojos en la pista de un aeropuerto (Cortesía))

La etapa de cierre ocurre cuando los vehículos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se dirigen justamente a las plataformas y pistas de los aeropuertos. Ahí se realiza el abastecimiento directo de turbosina o gasavión a las aeronaves.

La capacidad de los vehículos permite adaptar la carga al tipo de aeronave y a las necesidades de cada vuelo. ASA plantea que la infraestructura, las unidades especializadas y los controles forman parte de su servicio para la aviación que opera en México.

La red de estaciones es el punto de enlace entre la cadena de suministro de combustible y los aviones que requieren carga previo a despegar. Durante el primer semestre del presente año, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), suministró un total de 2 mil 698 millones de litros de combustible, a través de 416 mil servicios,

Con estas acciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la eficiencia logística y la calidad en el suministro de combustibles de aviación, contribuyendo al desarrollo y la conectividad del sector aeronáutico nacional.