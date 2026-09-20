Juan Manzo confronta a Grecia Quiroz por ocultar fotografías de convivencia con “El Brilloso” y su hermano fallecido

Juan Manzo, subsecretario de Gobierno del estado de Michoacán, escucha a los asistentes durante una actividad pública. (Juan Manzo)

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juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano mayor de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuestionó a Grecia Quiroz después de que la presidenta municipal de Uruapan reconociera que Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, fue cercano a su familia y recibió apoyo de su hermano Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025. “Qué bueno que por lo menos lo reconocen, es un paso adelante”.

El hermano del exalcalde afirmó que, a diez días de la detención de Medina García, Quiroz tuvo que admitir que conocía al imputado. Manzo sostuvo que ya había señalado la existencia de fotografías en las que aparecían el detenido, la alcaldesa y su hermano fallecido.

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La publicación fue acompañada por el hashtag #EntregaLosCelulares, con el que Juan Manzo volvió a exigir que Quiroz entregue los teléfonos a la Fiscalía General de la República (FGR) de Carlos Manzo para que sean sometidos a peritajes dentro de la investigación.

Grecia Quiroz reconoció la cercanía de “El Brilloso” con la familia Manzo

La presidenta municipal de Uruapan se refirió al imputado después de que un juez de control lo vinculara a proceso por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo. Quiroz escribió que Alexis ‘N’ fue una persona cercana a la familia y que recibió apoyo directo del exalcalde.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, se pronunció este 18 de septiembre tras la vinculación a proceso de Alexis N, alias El Brilloso, por el homicidio de su esposo Carlos Manzo. Crédito: Especial

Grecia Quiroz afirmó que su esposo buscaba alejar a jóvenes de la delincuencia organizada. Sobre Medina García, señaló: “Carlos apostó por su futuro, creyendo que podía arrebatarle soldados al crimen. Pero al parecer Alexis N traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”.

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La alcaldesa también reclamó una pena ejemplar para quienes participaron en el asesinato y solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. La funcionaria pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el caso quede bajo conducción federal.

“El Brilloso” fue vinculado a proceso por el asesinato de Carlos Manzo

Alexis Jesús Medina García fue detenido el 9 de septiembre de 2026 en Zapopan, Jalisco. Seis días después, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y abrió un plazo de dos meses para que la Fiscalía de Michoacán complete la investigación por homicidio calificado y lesiones calificadas.

La Fiscalía estatal sostiene que Medina García participó en un grupo de mensajería de la aplicación Threema desde el que el CJNG coordinó el ataque contra Carlos Manzo. Las autoridades lo identifican como operador regional de esa organización criminal.

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Los mensajes del celular de Jesús Alexis alias "El Brilloso" que lo condenan en la implicación del asesinato de Carlos Manzo muestra traición ya que lo llama su "padrino" y pese a ello lo quiso matar Foto: Fiscalía y redes

Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan, al terminar el Festival de las Velas por el Día de Muertos. El exalcalde recibió varios disparos y murió media hora después en un hospital del municipio.

La investigación también relaciona el crimen con otros detenidos, entre ellos Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, y Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”. Las autoridades han informado sobre 32 detenciones por la presunta participación en el homicidio.