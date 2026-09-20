Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. RRSS

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La activista Marlén Vázquez Saavedra, de 37 años, fue localizada sin vida la noche de este pasado viernes dentro de un barranco en la carretera libre Ensenada-Tijuana, luego de un operativo policial desplegado tras reportarse su desaparición. La mujer había sido vista por última vez el jueves 17 de septiembre, cuando salió de su domicilio en la colonia Moderna a bordo de un Mazda 3 gris.

Marlén Vázquez era conocida en Baja California por su labor como promotora y protectora de la vegetación nativa de la región. También se desempeñaba como deportista y como asesora inmobiliaria en la zona del Valle de Guadalupe.

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El operativo y el hallazgo del cuerpo

El operativo de búsqueda se realizó de forma simultánea en distintos puntos del municipio de Ensenada. Participaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), coordinados con el objetivo de ubicar a la mujer reportada como desaparecida por sus allegados y por la comunidad.

La activista fue hallada sin vida la noche del viernes 18 de septiembre, luego de que su vehículo cayera a un barranco ubicado en el kilómetro 3,6 de la carretera libre Ensenada-Tijuana, entre Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel. Su cuerpo fue localizado junto al automóvil durante el despliegue policial.

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Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes recabados por personal de la FGE, la localización de la persona sin vida ocurrió aproximadamente a las 17.00 horas. El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que el dispositivo se implementó en distintos puntos del municipio como parte de las acciones de búsqueda y localización.

Durante el despliegue, las autoridades ubicaron sobre la carretera libre el vehículo señalado en la ficha de búsqueda. En el mismo sitio se confirmó el hallazgo de una persona sin signos vitales. El área quedó bajo resguardo policial y se dio aviso a la autoridad investigadora para realizar las diligencias correspondientes.

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La desaparición y la ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado había emitido, el jueves 17 de septiembre, una ficha de búsqueda para la localización de Marlén Vázquez Saavedra. De acuerdo con ese documento, la mujer salió de su domicilio en la colonia Moderna a bordo de un Mazda 3 gris, modelo 2016, con placas ALL3761.

La ficha describía a la mujer con una estatura aproximada de 1,65 metros, un peso de alrededor de 90 kilogramos y complexión regular. Se detallaba también su tez morena, cabello largo negro, ojos color café oscuro y cejas arqueadas.

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. Fiscalía de BC

Como seña particular, la ficha señalaba que Vázquez presentaba una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la clavícula izquierda, producto de una cirugía previa. Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, camisa blanca y sandalias.

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Las autoridades solicitaron el apoyo ciudadano para aportar información sobre su paradero, habilitando los números de emergencia 9-1-1 y 089, además de una línea directa con la Fiscalía en el número (646) 152-25-00, extensiones 2559 y 2560.

La investigación continúa

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General del Estado asumió el caso para conducir las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en que se registraron los hechos en el tramo carretero.

“Los dictámenes médico-legales y la autopsia practicada por las instancias forenses serán los elementos requeridos para determinar la causa de muerte” y la mecánica de los acontecimientos ocurridos en el kilómetro 3,6 de la vía Ensenada-Tijuana. Hasta el momento, las diligencias continúan en curso para dar certeza jurídica sobre el caso.

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