Cómo reproducir albahaca en casa: el truco para que eche raíces en pocos días

La albahaca pertenece a la familia de las lamiáceas, la misma que la menta y el romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La albahaca puede reproducirse por semillas o por esquejes, un método que permite obtener raíces visibles en apenas siete a diez días si se coloca el tallo en agua.

La planta se cultiva en macetas, huertos o muros verdes y solo necesita luz abundante, sustrato fértil y riego moderado.

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De acuerdo con el libro Botiquín de plantas medicinales, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, la albahaca se desarrolla mejor con sol directo y un sustrato elaborado con composta y suelo en partes iguales.

El nombre científico de la albahaca es Ocimum basilicum L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco del esqueje: agua, corte y cambio constante

El método más rápido para obtener una planta nueva consiste en cortar un tallo justo debajo de un nodo, el punto donde nacen las hojas. Ahí es donde se concentra la hormona que activa el crecimiento de raíces nuevas.

El corte debe medir entre 10 y 15 centímetros. Se retiran las hojas de la parte baja del tallo, dejando solo dos o tres hojas en la punta para que la planta siga haciendo fotosíntesis mientras enraíza.

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Cambiar el agua cada dos o tres días evita que bacterias impidan el enraizamiento del esqueje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esqueje se coloca en un vaso o frasco con agua a temperatura ambiente, en un sitio con luz brillante pero indirecta. El agua debe cambiarse cada dos o tres días, porque el estancamiento favorece bacterias que impiden el enraizamiento.

Con estos cuidados, las primeras raíces blancas aparecen entre el día siete y el diez. Cuando alcanzan entre 2.5 y 5 centímetros de largo, generalmente entre la segunda y tercera semana, el esqueje está listo para pasar a tierra.

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda este mismo procedimiento en su guía oficial de cultivo.

El punto donde nace cada hoja concentra la hormona que impulsa el crecimiento de raíces nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la RHS, la planta forma raíces con rapidez y puede trasplantarse a una maceta con sustrato universal libre de turba después de solo unas semanas.

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En la Ciudad de México el periodo de cultivo recomendado va de marzo a agosto, porque la planta no tolera el frío.

Del esqueje enraizado a la maceta definitiva

Cuando el esqueje ya tiene raíces, sea que haya crecido en agua o en sustrato, se traslada a un recipiente con mezcla de composta y suelo en partes iguales.

Esta combinación aporta nutrientes y mantiene el drenaje necesario para evitar pudrición.

Las primeras raíces suelen ser visibles entre el séptimo y el décimo día después de colocar el corte en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del trasplante, el sustrato debe conservarse húmedo pero sin encharcamientos, con exposición abundante a la luz. La adaptación de raíces que crecieron en agua a un medio sólido representa el momento más delicado del proceso.

Los cuidados básicos para cualquier planta de albahaca, sin importar el método de reproducción, incluyen sol directo o luz abundante, sustrato con buen drenaje, riegos que van de abundantes a moderados según la temperatura y protección constante ante el frío.

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La UNAM también señala que la planta puede cultivarse con éxito en huertos de pared, una alternativa útil para espacios reducidos.

La luz indirecta favorece el enraizado sin quemar las hojas del esqueje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reproducción por semilla, paso a paso desde el inicio

Se necesita un recipiente con sustrato permeable y fértil, elaborado con composta y suelo en partes iguales, según indica la UNAM.

Las semillas se distribuyen en una capa fina sobre la superficie del sustrato, sin enterrarlas, porque necesitan luz para germinar.

Después se cubre el recipiente con una bolsa de plástico transparente o una tapa, lo que crea un ambiente húmedo que acelera la germinación.

Las semillas de albahaca germinan mejor con luz, por lo que no deben enterrarse en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS recomienda sembrar entre marzo y julio, y señala que las semillas germinan de forma óptima a una temperatura cercana a los 20 grados centígrados.

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Bajo estas condiciones, los primeros brotes suelen aparecer en una a dos semanas.

El sustrato debe mantenerse húmedo en todo momento, sin encharcar el recipiente, y conviene retirar la cubierta plástica algunos minutos al día para evitar el exceso de humedad que provoca hongos. Cuando las plántulas desarrollan su segundo o tercer par de hojas, están listas para el trasplante.

El trasplante se hace a su ubicación definitiva: una maceta, un huerto a cielo abierto o incluso un muro vertical.

El trasplante se recomienda cuando la plántula desarrolla su segundo o tercer par de hojas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta necesita varias horas de sol directo al día durante toda esta etapa y debe protegerse de temperaturas bajas, ya que el frío detiene su desarrollo o mata a las plántulas jóvenes.

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Cómo aprovechar la albahaca en la cocina todos los días

El uso culinario de la albahaca es uno de los más extendidos a nivel mundial. Con hojas frescas picadas, ajo, piñones, queso parmesano y aceite de oliva se prepara la salsa pesto, uno de los aderezos más conocidos de la cocina italiana.

También se usa en ensalada caprese junto con jitomate y mozzarella, como toque final en pizzas y pastas, y en salsas de tomate, guisos de carne, pescado y aves.

El pesto es originario de la región de Liguria, en Italia, y se prepara tradicionalmente con albahaca, ajo, piñones, queso parmesano y aceite de oliva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda añadirla fresca al final de la cocción para conservar su aroma, ya que el calor prolongado reduce su intensidad.

Otra forma de aprovecharla es el aceite aromatizado: hojas frescas maceradas en aceite de oliva durante un par de días, útil para aderezar ensaladas, quesos y pastas. En verano se usa también en cubos de hielo o licuados para dar frescura a bebidas.

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Usos tradicionales de la albahaca

Más allá del cultivo, la albahaca tiene un uso extendido en la medicina tradicional mexicana. Según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM, se emplea para aliviar indigestión, dolor de estómago, gases y espasmos digestivos gracias a su acción antiespasmódica.

De forma externa se usa para dolor muscular y también, funciona como repelente natural de insectos.

México cuenta con aproximadamente 4,500 especies de plantas con potencial medicinal documentado. (YouTube/UNAM)

En el hogar, colocar una maceta de albahaca cerca de una ventana ayuda a repeler insectos gracias a su aroma penetrante, además de servir como aromatizante natural para espacios interiores.

La preparación más común es en infusión: media cucharada de planta seca, o una cucharada de planta fresca, por taza de agua hirviendo. Se tapa, se deja reposar 10 minutos y no se recomienda exceder tres tomas al día.

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El Botiquín de plantas medicinales es una publicación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo texto advierte que no debe usarse en menores de dos años, y que en personas mayores conviene reducir la cantidad.

Se recomienda evitar tratamientos prolongados y consultar a un profesional de salud durante el embarazo, la lactancia, si se toman medicamentos o hay condiciones particulares.