Del brindis a la tragedia: decomisan 531 botellas de tequila adulterado en Guanajuato tras muerte de cinco personas en fiesta de XV años

Autoridades aseguraron 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas durante un cateo realizado en León, Guanajuato. Crédito: Notimex

Guardar

La investigación por la intoxicación masiva ocurrida durante una fiesta de XV años en Salamanca llevó a las autoridades a un inmueble de León, donde fueron aseguradas 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas de distintas marcas y presentaciones.

El decomiso fue informado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señaló que las diligencias se realizaron como parte de las investigaciones iniciadas después de la tragedia registrada en junio pasado en la comunidad Puerto de Valle, donde cinco personas murieron y decenas más resultaron intoxicadas tras consumir tequila adulterado.

PUBLICIDAD

Entre las bebidas localizadas durante el cateo hay productos que corresponden a marcas comerciales como 1800, Centenario, Maestro Dobel y Don Julio, además de Siete Leguas y Buchanan’s.

Cateo en León deriva en el aseguramiento

De acuerdo con la autoridad estatal, la investigación se llevó a cabo de manera conjunta con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), a partir de los hechos registrados en la fiesta de XV años.

Como resultado de las indagatorias, agentes de investigación ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Paseos del Miravalle, en la ciudad de León.

Entre las bebidas decomisadas hay botellas de Centenario Añejo, Maestro Dobel Diamante, 1800 Cristalino Añejo y Don Julio. (FGE)

Durante la diligencia fueron encontradas las 531 botellas que, de acuerdo con las autoridades, corresponden a bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas.

El mayor número de productos asegurados corresponde a 216 botellas de Centenario Añejo, distribuidas en 18 cajas. También fueron localizadas 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, contenidas en 16 cajas, así como 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas.

PUBLICIDAD

El decomiso se completó con 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco de Don Julio Añejo, dos de Siete Leguas y una de Buchanan’s.

Los productos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de los indicios relacionados con la investigación.

La Fiscalía estatal informó que, debido a que se trata de hechos que corresponden al ámbito federal, los indicios y las actuaciones fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Las 531 botellas quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones. (FGE)

La dependencia señaló que con este aseguramiento da seguimiento a las denuncias recibidas y actúa ante hechos que pueden representar un riesgo para la población.

PUBLICIDAD

La fiesta de XV años que terminó en tragedia

El origen de las investigaciones se encuentra en una fiesta de XV años celebrada la noche del sábado 6 de junio de 2026 en la comunidad Puerto de Valle, municipio de Salamanca.

Al festejo acudieron más de 400 personas. Sin embargo, durante las primeras horas del domingo 7 de junio, varios de los asistentes comenzaron a presentar síntomas graves de intoxicación después de consumir bebidas alcohólicas que fueron servidas durante el banquete.

Entre las personas afectadas se encontraba la propia quinceañera, quien también tuvo que recibir atención médica.

Los asistentes fueron trasladados a hospitales de la zona debido a la gravedad de los síntomas. Horas después, las autoridades reportaron el fallecimiento de cinco personas, entre ellas el padre de la quinceañera y uno de sus tíos.

PUBLICIDAD

El aseguramiento forma parte de las investigaciones por la intoxicación ocurrida durante una fiesta de XV años en Salamanca. Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de algunos de los afectados apuntaron a que durante la celebración se había servido tequila con etiqueta Centenario, producto que presuntamente habría sido adquirido a precio de oferta en un establecimiento del municipio de León.

A partir de esos hechos se inició una investigación para determinar el origen de las bebidas y establecer cómo llegaron hasta la celebración.

El aseguramiento realizado ahora en León forma parte de esas indagatorias y permitió retirar del mercado 531 botellas que las autoridades identificaron como adulteradas o apócrifas.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, mientras los productos asegurados permanecen como indicios para determinar su procedencia y su posible relación con los hechos ocurridos en Salamanca.

PUBLICIDAD