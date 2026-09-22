Golpean a Los Chapitos en Mazatlán: cae “El Peli”, operador financiero vinculado a “levantones” y generador de violencia

"El Peli" fue arrestado junto a tres personas más. Foto: X/@OHarfuch

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Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, presunto operador financiero y generador de violencia de una célula de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido junto a tres personas más por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con corporaciones federales y de las Fuerzas Armadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las capturas se llevaron a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio sinaloense, el cual comenzó a registrar un aumento de los hechos violentos desde el mes de julio.

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“El Peli” es identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, quien es señalado como uno de los presuntos coordinadores de la célula de La Chamakiza, perteneciente a Los Chapitos.

Harfuch detalló que Jesús Antonio “N” estaba encargado de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la célula delictiva provenientes de la venta de droga, además de que tenía un papel activo en la privación de la libertad de personas en la región.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, aseguró el funcionario tras la captura.

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Objetos asegurados durante las detenciones. Foto: X/@OHarfuch

Como parte de las acciones para contener la violencia en el estado, provocada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, las autoridades mantienen cerca de 20 mil elementos de seguridad en la entidad.

*Información en desarrollo...