La estranguló, ocultó el cuerpo y fue él quien reportó su desaparición: así cayó el feminicida de Marlen Vázquez

Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad el lunes 21 de septiembre por Marlen Vázquez en Ensenada. Crédito: Especial

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Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras ser capturado en la colonia Popular 89 de esa ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lo señala como presunto responsable del feminicidio de Marlen Vázquez Saavedra, activista y agente inmobiliaria de 37 años estrangulada por su concubino cuatro días antes, el 17 de septiembre, en su propio domicilio de la colonia Ampliación Moderna.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, precisó que el cuerpo fue trasladado y abandonado junto al vehículo de la víctima en un paraje solitario de la carretera libre Ensenada-Tijuana.

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Jonathan Paul reportó la desaparición de Marlen ante la FGE

Fue el propio imputado quien presentó el reporte de desaparición de Marlen ante las autoridades el jueves 17 de septiembre. La Unidad de Búsqueda de Personas de la FGE inició las diligencias a partir de ese aviso.

Conforme avanzó la investigación, la fiscalía recabó evidencias que apuntaron directamente al denunciante. Andrade Ramírez explicó a los medios: “No se trató de la intervención de un grupo criminal como originalmente se había mencionado, no fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”.

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. Fiscalía de BC

La fiscal detalló la mecánica del crimen ante la prensa: “Después de una discusión, según las causas de la muerte, presentó asfixia mecánica por estrangulación; consideramos que la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”. El cuerpo fue hallado al día siguiente, la tarde del viernes 18 de septiembre, en el kilómetro 3.6 de esa vía carretera.

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El cuerpo de Marlen apareció en el kilómetro 3.6 de la carretera libre Ensenada-Tijuana

El automóvil de la víctima, un Mazda 3 color gris, modelo 2016, con placas ALL3761, fue localizado en el fondo de una pendiente entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel. El cuerpo de Marlen estaba a escasos metros del vehículo, fuera del habitáculo.

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 17.00 horas. El operativo de búsqueda fue simultáneo en distintos puntos del municipio y contó con la participación de elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE.

La ficha de búsqueda emitida por la fiscalía el mismo 17 de septiembre describía a Marlen con una estatura aproximada de 1,65 metros y complexión regular. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa blanca y sandalias.

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Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía habilitó los números 9-1-1, 089 y una línea directa al (646) 152-25-00 para recibir información ciudadana durante la búsqueda. Esos canales permitieron a la Unidad de Búsqueda de Personas concentrar datos sobre el paradero del sospechoso en la periferia de la ciudad.

María Elena Andrade Ramírez: “Este crimen no va a quedar impune”

A raíz de los hechos, la FGE obtuvo una orden de aprehensión contra Jonathan Paul con base en las evidencias reunidas durante las diligencias. La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada.

Andrade Ramírez afirmó en un comunicado: “Este crimen no va a quedar impune”. La fiscal sostuvo que la institución cuenta con los elementos suficientes para formular imputación y sostener el proceso penal por feminicidio ante un juez.

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Jonathan Paul y Marlen Vázquez eran concubinos y compartían la misma propiedad en la colonia Ampliación Moderna. La relación de convivencia y confianza entre ambos fue señalada por la fiscalía como el factor que facilitó el crimen.

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. RRSS

El caso pasó de una investigación inicial por desaparición a un proceso por feminicidio en menos de cuatro días. La FGE lo tiene a cargo de la Unidad de Homicidios desde que la necropsia descartó un accidente y estableció el estrangulamiento como causa de muerte.

Marlen Vázquez Saavedra era identificada simultáneamente como atleta, promotora ambiental y asesora inmobiliaria. Su trabajo de protección de la vegetación nativa de Baja California la había convertido en una figura reconocida en la comunidad regional.

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El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora la señaló públicamente como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. El 17 de septiembre había salido de su domicilio en la colonia Moderna con destino a esa zona para mostrar una propiedad a un cliente, y nunca llegó.

Tras dar con el responsable, Jonathan Paul quedó a disposición de la autoridad judicial tras su ingreso al CERESO de Ensenada. El órgano jurisdiccional deberá determinar su situación jurídica una vez que la FGE formule la imputación correspondiente.