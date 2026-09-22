Estados Unidos

Un adolescente de 14 años murió baleado en Queens mientras intentaban robarle una patineta

Malakai Adams se dirigía a la cancha de básquet con un amigo cuando fue atacado en el complejo de departamentos Ocean Bay. La policía de Nueva York busca a un hombre adulto que huyó de la escena

Una camioneta blanca de la policía con la inscripción Crime Scene Unit está estacionada junto a edificios de ladrillo rojo
Malakai Adams, de 14 años, recibió un disparo letal en la espalda frente al complejo Ocean Bay Apartments de Queens (X/KyleMazzaWUNF)
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Un adolescente de 14 años recibió un disparo letal en la espalda mientras se encontraba afuera del complejo de departamentos Ocean Bay, en el distrito de Queens, Nueva York. Según recopilaron medios locales como The New York Times, el episodio sucedió aproximadamente a las 15:30 del lunes 21 de septiembre.

El joven identificado como Malakai Adams, murió horas después en el hospital Cohen Children’s Medical Center, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

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Adams salía a jugar al básquet con un amigo cuando fue atacado. De acuerdo con las fuentes policiales citadas por ABC 7, el atacante intentó robarle la patineta eléctrica que llevaba en ese momento. El sospechoso escapó en otra patineta y no fue detenido.

Un patinete tumbado en el césped junto a dos marcadores amarillos de evidencia policial con los números dos y tres
Adams salía a jugar al básquetbol con un amigo cuando fue atacado cerca del complejo residencial de Nueva York (ABC7)

El ataque ocurrió frente a vecinos y amigos del adolescente

La madre de uno de los amigos de Adams, Susana Tovar, presenció parte de los hechos. Minutos antes le había dado permiso a su hijo para salir a la cancha con la víctima. “Tengan cuidado. Solo dije: ‘Tengan cuidado’”, declaró Tovar en diálogo con ABC 7. Además agregó: “Mi hijo venía hacia aquí, el otro estaba allí (señaló), y le dispararon al chico”.

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Los dos adolescentes habían pasado la noche anterior jugando a videojuegos. La jornada siguiente, cuando se dirigían a la cancha de básquet cercana al complejo, un grupo de hombres en patinetas los interceptó. El hijo de Tovar llamó a su madre llorando tras el ataque: “Mamá, mamá, mi amigo, mi amigo”.

Residentes del complejo dijeron que varios menores presenciaron el tiroteo. Una vecina identificada como Theresa Racine relató que los niños le contaron que eran tres los atacantes, todos con capuchas y máscaras negras, y que se movilizaban en patinetas. “Quiero decirle al alcalde que esto tiene que parar”, afirmó en diálogo con el canal televisivo.

Parque infantil iluminado de noche con juegos amarillos y verdes, rodeado por una cerca metálica y cinta policial en el fondo
Varios menores presenciaron el ataque y relataron que tres hombres con capuchas y máscaras negras interceptaron a los adolescentes (ABC7)

La policía busca al sospechoso que huyó en patineta

Tras el tiroteo, efectivos del Precinto 101 acordonaron la zona y los detectives recolectaron pruebas en el lugar. El NYPD difundió la descripción del sospechoso: un hombre adulto vestido con una sudadera negra y pantalones cortos blancos, que huyó en una patineta al momento del disparo. Hasta el momento, no se produjeron arrestos y la investigación continúa abierta.

No quedó claro si la patineta pertenecía a Adams o si simplemente la llevaba consigo, indicó ABC 7. Lo que las fuentes policiales confirmaron es que el móvil del ataque fue el intento de robo del vehículo.

Los agentes remarcaron que, quienes tengan información sobre el caso puede comunicarse con el programa Crime Stoppers (al 800-577-TIPS). También se pueden enviar datos a través del sitio web de la organización o por la red social X a la cuenta @NYPDTips. Todas las comunicaciones son confidenciales.

Un policía permanece junto a tres marcadores amarillos de evidencia numerados en el césped cerca de un edificio de ladrillos
El NYPD busca a un hombre con sudadera negra y pantalones cortos blancos que huyó en patineta tras el disparo (X/KyleMazzaWUNF)

En el precinto donde ocurrió el crimen, los tiroteos se duplicaron este año

El homicidio de Adams se registró dentro de la jurisdicción del Precinto 101, que abarca el sector de Far Rockaway y Edgemere. Según los datos más recientes del NYPD, entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de este año se contabilizaron cinco tiroteos en esa zona, el doble que en el mismo período de 2025, informó The New York Times.

El complejo Ocean Bay Apartments, ubicado en Beach Channel Drive al cruce con la calle Beach 51, es una unidad de vivienda de acceso público. Varios residentes consultados por los medios locales describieron un clima de temor tras el incidente. “Es realmente aterrador para todos los chicos que viven aquí”, sentenció uno de los vecinos.

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