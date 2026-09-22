México

Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra tras la publicación de su libro ‘Narcocracia’

La periodista ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Anabel Hernandez
Narcocracia / Jenifer Nava
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La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.

Aunque actualmente vive fuera del país, aseguró que cada visita a territorio mexicano la realiza bajo escolta y que las intimidaciones derivadas de su nuevo libro le recuerdan el periodo en que investigó los presuntos nexos entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.

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En entrevista con Javier Risco para Radio Fórmula, la experta en temas de seguridad y narcotráfico explicó que personas expertas en la materia evaluaron mensajes que ha recibido y consideraron que se trata de amenazas que deben tomarse en serio.

La periodista trazó un paralelismo directo con el episodio más peligroso de su carrera: las amenazas que recibió tras denunciar en 2010 los vínculos entre Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y el Cártel de Sinaloa.

La periodista recordó cuando Genaro García Luna la amenazó. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
La periodista recordó cuando Genaro García Luna la amenazó. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

“Me recuerda a los tiempos de García Luna, aquellos negros tiempos cuando un jefe, el jefe policiaco más poderoso del mundo, quería... ordenó mi muerte por haber publicado” esa información, afirmó.

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Anabel Hernández enumeró otras investigaciones que también le generaron riesgos: la denuncia contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y su señalamiento sobre la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Afirmó que continuará con la presentación del libro pese a las amenazas porque considera que la sociedad tiene derecho a esa información, y aclaró que su decisión no responde a temeridad: “No soy suicida, no soy kamikaze”, dijo, y subrayó que su trabajo se sostiene en información “acuciosa” comprobada a lo largo del tiempo.

El testigo que tardó años en hablar: así comenzó el contacto con “El Grande”

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva y testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna afirma en Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández, que se reunió directamente con López Obrador en 2006. (CUARTOSCURO)
El exlugarteniente de los Beltrán Leyva y testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna afirma en Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández, que se reunió directamente con López Obrador en 2006. (CUARTOSCURO)

El libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México se sostiene en el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exoperador del Cártel de los Beltrán Leyva.

Hernández lo vio cara a cara por primera vez durante el juicio contra García Luna en Nueva York, donde Villarreal fue el testigo de cargo cuyo relato resultó determinante para la sentencia de 38 años impuesta al exsecretario.

Después de ese encuentro, Hernández buscó a Villarreal a través de su abogado, quien le informó que su cliente no podía hablar hasta que concluyera el juicio de García Luna. La primera llamada telefónica entre ambos ocurrió a finales de 2023. A partir de ahí, Hernández realizó entrevistas grabadas con él durante 2024 y 2025, en sesiones separadas por meses que utilizó para contrastar respuestas y detectar inconsistencias en su relato.

Hernández sostuvo que contrastó el relato de Villarreal sobre la entrega de dinero a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de 2006 con una investigación que agentes de la DEA realizaron en 2011, en la que entrevistaron tanto a Villarreal como a otros narcotraficantes y a miembros del propio equipo de campaña de López Obrador. Esa corroboración, dijo, ratifica el episodio.

Con esa información y el expediente abierto en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Hernández sostuvo que Morena sería, según todos los indicios, el primer partido político en la historia reciente de México que nace de la mano del crimen organizado. La periodista también reveló que Villarreal declaró en 2010 ante la entonces subprocuradora Marisela Morales, durante el sexenio de Felipe Calderón, que entregó dinero directamente a López Obrador, y cuestionó por qué la PGR nunca abrió una investigación con base en ese testimonio.

El libro documenta otros episodios: la entrega de dinero a García Luna, las partidas de ajedrez entre el entonces secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván y Arturo Beltrán Leyva, y una red de acuerdos entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios de Perú y Venezuela para el tráfico de armas y drogas.

Pese al hostigamiento, seguirá promoción

Anabel Hernandez
Narcocracia / Jenifer Nava

Anabel Hernández confirmó que presentará Narcocracia el jueves 24 de septiembre a las 7:00 de la noche en el Club de Periodistas, pese a las amenazas recibidas.

Argumentó que la libertad de expresión atraviesa “tiempos muy oscuros” que, dijo, contradicen los discursos públicos de la presidenta de México sobre el respeto a la prensa.

“Creo que es en este momento cuando la sociedad necesita más información. La sociedad tiene el derecho de saber”, afirmó. Invitó públicamente a asistir al evento como una forma de demostrar que “el valor ciudadano y el derecho a la información es más importante que cualquier intento de intimidación”.

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