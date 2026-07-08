México

Consumidores deben evitar comprar tequila por redes sociales: alertan por aumento de bebidas adulteradas

El Consejo Regulador del Tequila advirtió sobre el incremento en la venta de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia

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Ilustración de una botella con logo CRT, otras botellas, teléfonos, carritos de compra, íconos de redes sociales, señales de advertencia. Una mano con el logo CRT sujeta una botella.
El Consejo Regulador del Tequila denunció la autenticidad de bebidas alcohólicas que se venden en plataformas digitales, contrastando productos genuinos con los de dudosa procedencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) lanzó una alerta a los consumidores ante el incremento en la comercialización de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico, donde en muchos casos no es posible verificar el origen de los productos ni la identidad de los vendedores.

El organismo exhortó a la población a adquirir tequila y otras bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos formales y autorizados, además de conservar el comprobante de compra como una medida de protección en caso de cualquier irregularidad.

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CRT detecta incremento en venta de bebidas adulteradas por internet

Dos teléfonos móviles negros de pantalla completa, uno mostrando el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y el otro con una cuadrícula de íconos de aplicaciones.
Aumento de bebidas adulteradas en redes, donde no es posible identificar plenamente al vendedor (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el CRT, como parte de los trabajos que realiza en coordinación con diversas autoridades, se ha identificado un aumento en la oferta de bebidas alcohólicas mediante Facebook, WhatsApp y diversas plataformas digitales, canales que representan un mayor riesgo para los consumidores debido a la falta de controles que garanticen la autenticidad de los productos.

El organismo explicó que estas modalidades de venta facilitan prácticas ilícitas como la reutilización de envases originales, la alteración de sellos de seguridad, el rellenado clandestino de botellas y otras acciones destinadas a hacer pasar bebidas adulteradas como si fueran productos auténticos.

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Estas prácticas, además de constituir delitos, pueden representar un riesgo para la salud de quienes consumen bebidas de origen desconocido.

Acciones para combatir la comercialización ilegal

Consejo Regulador del Tequila
Consejo Regulador del Tequila (especial)

El Consejo Regulador del Tequila informó que mantiene una estrategia permanente de colaboración con autoridades sanitarias, fiscales y de procuración de justicia para prevenir y combatir la distribución de bebidas adulteradas.

Entre las acciones implementadas destacan:

  • Intercambio de información e inteligencia con autoridades.
  • Coordinación con plataformas digitales para detectar y retirar publicaciones relacionadas con bebidas presuntamente ilícitas.
  • Fortalecimiento de las inspecciones en la cadena de producción y comercialización.
  • Programas preventivos dirigidos a productores, distribuidores y comercializadores autorizados.
  • Campañas permanentes de concientización para consumidores.
  • Mayor coordinación con autoridades sanitarias, fiscales y de propiedad intelectual.

Asimismo, el CRT recordó que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) establece la obligación de destruir los envases vacíos de bebidas alcohólicas en establecimientos donde las bebidas se consumen en el lugar, con el objetivo de evitar que las botellas sean reutilizadas para comercializar productos adulterados.

El organismo también consideró necesario ampliar los centros de acopio para envases vacíos y fortalecer la cultura de su correcta disposición entre establecimientos y consumidores.

Cómo identificar un tequila auténtico

FILE PHOTO: Bottles of Jose Cuervo Tequila rest on a shelf in Mexico City, Mexico, February 8, 2017. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo
FILE PHOTO: Bottles of Jose Cuervo Tequila rest on a shelf in Mexico City, Mexico, February 8, 2017. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

El Consejo Regulador del Tequila pidió a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas antes de adquirir cualquier bebida alcohólica.

Entre los elementos que debe contener una botella auténtica destacan:

  • Categoría y clase del producto.
  • Contenido neto.
  • Graduación alcohólica.
  • Nombre o razón social del productor autorizado.
  • Contraseña oficial NOM.
  • Leyendas precautorias.
  • Marca registrada.

También recomendó verificar que la botella cuente con el marbete emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de revisar que las tapas, sellos de seguridad y etiquetas no presenten señales de manipulación, deterioro o reutilización.

La ausencia de cualquiera de estos elementos, así como información inconsistente o cierres alterados, deben considerarse señales de alerta para evitar la compra del producto.

Recomiendan denunciar productos sospechosos

Se recomienda no comprar licores artesanales o de dudosa procedencia - crédito Freepik
Se recomienda no comprar licores artesanales o de dudosa procedencia - crédito Freepik

El CRT reiteró que los consumidores deben evitar comprar bebidas alcohólicas mediante redes sociales, comercio informal, domicilios particulares o plataformas digitales que no ofrezcan garantías sobre el origen y autenticidad del producto.

Además, puso a disposición de la ciudadanía diversos mecanismos para denunciar posibles irregularidades relacionadas con la producción o comercialización de tequila, así como la aplicación DOT 360, que permite consultar información sobre las marcas vinculadas con productores autorizados y conocer las características que distinguen al tequila certificado.

Finalmente, el Consejo Regulador del Tequila informó que continuará colaborando con diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía General de Guanajuato y la Fiscalía General de la República, aportando sus sistemas de certificación y trazabilidad para fortalecer las acciones contra la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y proteger tanto a los consumidores como a la industria tequilera mexicana.

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