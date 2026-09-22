Memo Ochoa confiesa que Javier Aguirre lo lastimó al no permitirle jugar el Mundial 2010: “Fue un golpe de realidad bastante duro”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Javier ‘Vasco’ Aguirre reconoció que la decisión de dejar a Guillermo Ochoa como suplente durante el Mundial de Sudáfrica 2010 tuvo consecuencias en el entonces joven portero de la Selección Mexicana.

El entrenador recordó aquel episodio junto al propio guardameta y Rafael Márquez durante el documental El Camino hasta aquí.

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Ochoa llegó a aquella Copa del Mundo con la expectativa de ser titular. Sin embargo, Aguirre optó por colocar bajo los tres palos al experimentado Óscar ‘Conejo’ Pérez, por lo que Memo no tuvo minutos durante la participación de México en el torneo.

Años después, ambos pudieron hablar sobre lo ocurrido y Aguirre admitió que conoció con el paso del tiempo el impacto que tuvo aquella decisión en la carrera de Ochoa.

“Lo lastimé, me lo comentó después con el paso del tiempo. Lo haces sin ninguna intención, eso va por delante. Lo haces, insisto en ello, pensando en lo mejor para el equipo”, explicó el ex técnico nacional.

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Guillermo Ochoa recordó el golpe que significó Sudáfrica 2010

(REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la conversación, Ochoa explicó que antes del Mundial tenía la sensación de que tendría la oportunidad de disputar los encuentros con la Selección Mexicana. El panorama cambió cuando Aguirre decidió mantener a Pérez como titular.

El portero reconoció que aquella experiencia fue un duro golpe, pues consideraba que podía llegar al torneo con el puesto asegurado.

“En su momento, mucho de esa decisión, fue porque… no le va a gustar aquí al míster (Aguirre), pero en el 2010 era un Mundial que todos pensábamos, incluso yo, más relajado, más tranquilo, que yo iba a jugar, que a lo mejor tenía el puesto ganado y fue un golpe de realidad bastante duro, cuando llegó el Mundial y no jugué”.

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Aguirre también recordó lo que significaba estar al frente del Tricolor y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas durante una Copa del Mundo.

“En ese momento era yo el técnico nacional. Te pagan por tomar decisiones, decisiones que afectan. Hemos tenido nuestras diferencias. Bien lo dice él. El Mundial de 2010 se abrió una herida. Hablamos como dos profesionales, como dos adultos”, señaló.

La banca en Sudáfrica 2010 impulsó a Ochoa a buscar Europa

Para Memo, aquella experiencia también influyó en su decisión de buscar nuevos retos fuera de México. El ex seleccionado nacional explicó que recibió una propuesta para renovar con mejores condiciones económicas, pero decidió no aceptarla porque tenía claro que necesitaba salir de su zona de confort.

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“Eso me hizo el querer, todavía más, el salir de mi zona de confort, el salir del lugar donde estaba. Tuve una renovación para quedarme en México, una renovación de bastante dinero y mi meta y mi objetivo estaba claro: si quiero ser el portero que creo que soy, me tengo que ir de aquí, tengo que crecer, tengo que buscarme otros aires y para eso está allá, Europa”, relató.

El siguiente paso en su carrera llegó en 2011, cuando Ochoa dejó México para incorporarse al Ajaccio y comenzar su trayectoria en el futbol europeo.

Guillermo Ochoa y su historia con la Selección Mexicana

(X / @FIFAcom)

Con el paso de los años, Ochoa se convirtió en uno de los principales referentes de la portería mexicana y tuvo participación en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

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La historia tuvo un punto de contraste con lo ocurrido en Sudáfrica, pues en 2014 Ochoa fue protagonista del partido ante Brasil, un momento que el propio guardameta recordó durante la charla al hablar de todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta ese momento.

Al recordar su trayectoria, el ex guardameta consideró que el sacrificio realizado después de aquella etapa terminó teniendo un significado especial.

“Que valió la pena. Valió la pena el paso que dio, el sacrificar, el estar en México con tu gente, con tu familia”, respondió al ser cuestionado sobre lo que le diría al portero que protagonizó aquel partido ante Brasil.

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