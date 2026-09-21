México

Por qué aparecen ranas en tu casa y cómo alejarlas sin dañarlas

Para evitar incidentes en el hogar sin afectar el equilibrio ecológico, es importante conocer qué los atrae y cómo aplicar medidas de exclusión física sin dañarlas

Una rana arborícola mexicana sobre una barandilla de madera junto a una maceta, una pala de jardinería y plantas de fondo.
Ambas especies buscan cuerpos de agua para reproducirse, incluidas albercas y fuentes residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Encontrar ranas o sapos en el hogar es mucho más común de lo que parece, especialmente durante la temporada de lluvias o en noches calurosas.

Aunque su presencia puede asustar a algunos, estos pequeños anfibios no buscan hacer daño. Entran a las propiedades atraídos por tres cosas muy puntuales: humedad, refugio contra el clima y comida.

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Extensiones universitarias de Estados Unidos como la de la Universidad de Florida documentan que estos anfibios entran por drenajes, ventilas de baño, rendijas bajo puertas y ventanas mal selladas, casi nunca por accidente puro sino atraídos por condiciones específicas del hogar.

Un baño moderno con azulejos claros, ventana abierta al jardín, lavabo, espejo redondo, ducha con vapor, toallas dobladas y colgadas, y una planta en maceta.
Los drenajes, ventilas de baño y rejillas de aire acondicionado son puntos de entrada frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rana arborícola mexicana y el sapo costero son las especies que más entran a viviendas

En México, la especie que con más frecuencia invade patios y casas es Smilisca baudinii, conocida como rana arborícola mexicana, según documenta el Laboratorio de Biología de la Conservación de la UNAM.

Es la rana arborícola más grande de Norteamérica y se distribuye desde Sonora y Tamaulipas hasta Chiapas y toda la península de Yucatán.

La segunda especie más común en zonas urbanas es Incilius valliceps, el sapo costero o sapo común.

Ilustración de una rana verde sobre una rama y un sapo café en hojarasca, con textos identificativos debajo de cada uno.
El sapo costero habita también en estados sin litoral, como Querétaro e Hidalgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie puede ser observada tanto en costas del Golfo y el Pacífico como en estados sin litoral, entre ellos Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

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Ambas especies comparten un rasgo: buscan cuerpos de agua temporales o permanentes para reproducirse, y las albercas, fuentes y macetas con agua estancada de un jardín residencial cumplen esa función igual que un charco natural.

El documento Los anfibios de los árboles de Tulum, elaborado con apoyo de estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), confirma que el sapo costero habita cerca de “cuerpos de agua naturales como pequeños estanques que se forman con las lluvias o también artificiales como piscinas, fuentes o estanques en las casas de las personas”.

Terraza moderna con piscina alargada, suelo de madera y barandillas de cristal. Un televisor está en la pared verde. Vistas a un jardín frondoso y árboles
Una alberca con circulación de agua constante resulta menos atractiva para el desove que el agua quieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Representan un peligro para la salud o tus mascotas?

Existe el mito de que los sapos y las ranas transmiten enfermedades graves. La realidad es que las especies que entran a las casas en México no representan un riesgo sanitario para los humanos. No muerden y no transmiten rabia ni plagas.

El único cuidado real que se debe tener es evitar que las mascotas (perros o gatos) intenten lamerlos o lastimarlos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un lengüetazo accidental puede generar salivación momentánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas especies, como el sapo común, segregan una sustancia amarga a través de su piel cuando se sienten amenazados, lo que podría provocarle exceso de saliva o malestar estomacal a la mascota, según documenta el portal veterinario Dial A Vet.

Motivos y lugares por donde entran estas especies

La Universidad Estatal de Oregón, a través de su servicio de extensión Ask Extension, explica que las luces de los porches son el principal imán para ranas arborícolas: la iluminación concentra insectos nocturnos y los anfibios aprovechan la comida fácil sin esfuerzo de cacería.

La solución que propone esa extensión universitaria no requiere químicos ni trampas: apagar la luz del porche o sustituirla por una con sensor de movimiento. Con eso, los insectos dejan de concentrarse y las ranas dejan de tener motivo para acercarse a la puerta.

Balcón iluminado con tres lámparas geométricas de techo, sillones con cojines, plantas, mesa redonda y ventanales correderos de cristal.
La actividad de estos anfibios es mayormente nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Florida, a través de su programa IFAS Extension, coincide en que los anfibios “siguen dos cosas: insectos y humedad” y recomienda revisar drenajes, ventilas del techo y rejillas del aire acondicionado como puntos de entrada frecuentes. Cubrir esos ductos con malla metálica fina bloquea el paso sin necesidad de tocar al animal.

Nunca se debe usar sal, cloro ni insecticidas para ahuyentar anfibios

La piel de ranas y sapos es permeable: respiran y absorben sustancias a través de ella, lo que convierte cualquier solución casera en un método letal y no en un repelente.

La Universidad de Florida advierte de forma explícita que no deben translocarse animales invasores fuera de su punto de captura sin verificar antes la especie, y que nunca debe aplicarse sal, cloro o insecticida sobre el cuerpo del anfibio.

Mujer sentada frente a una ventana, mira un lago, montañas y árboles al atardecer. En la mesa, un libro abierto y una taza humeante.
El animal debe liberarse cerca del punto donde fue encontrado, no a distancias largas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento federal de exclusión de fauna de la agencia USDA-APHIS (Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal) recomienda un principio aplicable a cualquier especie pequeña: sellar físicamente los puntos de entrada con malla, lámina metálica o espuma expansiva sin intentar cualquier método de ahuyentamiento activo.

La exclusión física para posteriormente liberarlos, dice el documento, resulta más efectiva y menos riesgosa para el animal.

Pareja adulta de espaldas en un huerto con cultivos y flores, frente a una casa de piedra con tejado de tejas y ventanas en la tarde.
Un huerto o jardín con vegetación densa ofrece refugio natural contra el calor y depredadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo de captura recomendado usa un recipiente y un cartón, sin contacto directo

Las guías de manejo de fauna de agencias estatales estadounidenses, como el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine, describen un protocolo común para retirar animales pequeños de interiores sin lastimarlos: colocar un recipiente boca abajo sobre el anfibio, deslizar una pieza rígida de cartón por debajo hasta cerrar la abertura, y trasladarlo manteniendo el envase nivelado.

El paso final consiste en liberar al animal cerca del punto donde fue encontrado, en una zona húmeda y con sombra, evitando distancias largas.

Un plato hondo de cerámica blanca volteado boca abajo sobre un suelo de baldosas junto a un trozo de cartón marrón ligeramente curvado.
El método recomendado usa un recipiente y un cartón, sin contacto directo con las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la especie Smilisca baudinii como Incilius valliceps tienen comportamiento territorial y no es recomendable trasladarlas lejos de su hábitat, según documentan las fichas técnicas de distribución de ambas especies recopiladas por el Instituto de Biología de la UNAM.

Un animal protegido: la importancia de no hacerles daño

Una revisión académica publicada en la Revista Mexicana de Biodiversidad, elaborada por investigadores del Instituto de Biología y la Facultad de Ciencias de la UNAM, documenta que el país alberga más de 300 especies de anfibios, lo que lo coloca en el quinto lugar mundial en riqueza de este grupo.

De esas especies, 219 están clasificadas como amenazadas, el grupo de vertebrados más vulnerable del país según ese mismo estudio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Antes de intervenir, conviene identificar la especie para evitar dañar a un animal protegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cifra vuelve relevante la identificación correcta antes de cualquier intervención doméstica: capturar o desplazar un anfibio sin saber si pertenece a una especie protegida puede representar un problema legal además de ecológico.

La base de datos oficial de la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) mantiene el registro nacional de ejemplares de anfibios documentados entre 1800 y 2024, con 429 especies catalogadas dentro del territorio mexicano.

Una rana marrón salta con las patas extendidas sobre un suelo con musgo verde, hojas secas y ramas, con gotas de agua alrededor.
Nunca debe usarse sal, cloro o insecticida sobre el anfibio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar el agua estancada reduce la presencia de anfibios a mediano plazo

Las mismas guías de extensión universitaria coinciden en que la solución de fondo no es capturar animales de forma repetida, sino modificar las condiciones que los atraen.

Vaciar platos bajo macetas, corregir fugas de llaves de agua exteriores y mantener las albercas con niveles de cloro adecuados reduce los sitios de reproducción disponibles para estas especies dentro de un patio.

Ilustración de un hombre que barre un charco sobre el césped de un jardín utilizando una escoba.
Vaciar platos bajo macetas y corregir fugas de agua elimina sitios de reproducción en el patio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de sellado de grietas, control de iluminación nocturna y eliminación de agua estancada, según documentan de forma consistente las universidades de Florida y Oregón, disminuye la frecuencia de apariciones sin dañar ni desplazar de su lugar de origen a estos anfibios.

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