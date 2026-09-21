Con gol de último minuto, Santos remonta y vence a Toluca en el Nemesio Díez

Santos remontó ante Toluca (X/ @ClubSantos)

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Un partido que parecía de mero trámite para Toluca terminó con una remontada de Santos Laguna, que se impuso 3-2 en el estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos dejaron escapar una ventaja de dos goles después de la expulsión de Everardo López, aunque conservaron el liderato del certamen.

Los dirigidos por Renato Paiva aprovecharon los errores que cometieron los pupilos de Antonio Turco Mohamed, y revertieron una racha negativa que arrastraron desde el inicio del Apertura 2026

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El resultado representó el segundo descalabro del torneo para el conjunto escarlata, pero en contraste para los Laguneros significó un partido que les permitió salir del fondo de la tabla general del campeonato.

Federico Viñas había marcado dos goles que fueron anulados por fuera de lugar antes de encontrar la revancha. Al minuto 25, el delantero uruguayo conectó un cabezazo picado que pegó en la base del poste izquierdo y terminó dentro del arco para establecer el 1-0.

Santos remontó ante Toluca (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Así fue el partido en el que Santos remontó ante Toluca

El partido comenzó con Carlos Acevedo como protagonista. Apenas al minuto 8, el arquero de Santos respondió a un disparo lejano con una gran atajada y envió el balón a tiro de esquina. Segundos después, Jesús Gallardo marcó para Toluca, pero el árbitro anuló la anotación.

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Al minuto 17, Federico Viñas tuvo una oportunidad clara después de recibir dentro del área un pase de Nico Castro. El delantero uruguayo remató desviado y el conjunto local continuó con sus avisos ofensivos. Cinco minutos más tarde, Viñas volvió a marcar, aunque el árbitro invalidó el tanto por fuera de juego.

Finalmente, al minuto 25, el uruguayo abrió el marcador después de un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega. Toluca amplió la ventaja a dos minutos del final de la primera parte, cuando Paulinho recibió dentro del área chica un pase de Vega y definió con un taconazo que dejó sin posibilidades a Acevedo.

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Francisco Villalba remata para anotar el gol con el que Santos Laguna venció a Toluca (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca mantuvo el control del encuentro y amplió la diferencia al 43’. Alexis Vega comandó un contragolpe por la banda izquierda, frenó su avance y cedió el balón a Paulinho, quien definió con un taconazo cruzado ante la salida de Carlos Acevedo para colocar el 2-0.

La ventaja comenzó a complicarse en el cierre del primer tiempo. Ezequiel Bullaude recortó la diferencia al 45+1’ con el 2-1 y, seis minutos después, Everardo López fue expulsado. Con un jugador menos, los mexiquenses replegaron sus líneas para intentar contener los ataques del conjunto lagunero.

Santos encontró el empate al 86’, cuando Kevin Palacios sacó un potente disparo desde tres cuartos de cancha que se incrustó junto al poste derecho. En el tiempo agregado, al ‘Mudo’ Aguirre le anularon un gol al 90+3’, antes de que Fran Villalba definiera la remontada al 90+5’ con un disparo que pegó en la base del poste derecho y terminó dentro de la portería.

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Santos Laguna pone fin a las especulaciones: la directiva aclara el futuro de Carlos Acevedo

Carlos Acevedo seguirá como capitán de Santos Laguna. El arquero no cuenta con una oferta formal para jugar en Europa, luego de que la directiva descartó negociaciones con clubes extranjeros durante el reciente mercado de transferencias.

El portero de Torreón se mantiene como titular en el Apertura y busca conservar un lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana. Versiones del entorno deportivo colocaron a Acevedo en clubes de la liga española, en especial en el Rayo Vallecano.

El conjunto de Vallecas habría buscado un refuerzo de último momento para la portería, pero el interés no se tradujo en una propuesta económica ni en una negociación.

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Fuentes del club aseguraron que no recibieron documentos ni ofertas de equipos europeos por el guardameta. La institución sostiene que los señalamientos sobre una posible salida se limitaron a versiones periodísticas y publicaciones en redes sociales.