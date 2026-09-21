El origen de “¿Y si sí?”, la frase que marcó el Mundial 2026 con narración de Andrés Vaca (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)

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La Copa Mundial 2026 no solo significó el tercer Mundial en México, sino que también fue un espacio de conexión y amistad entre la afición mexicana. La frase “¿y si, sí?“ se convirtió en el emblema que el público adoptó para alentar a la Selección Mexicana.

El origen del “¿Y si sí?” fue explicado por Andrés Vaca, narrador de TUDN. El cronista deportivo contó que la que frase marcó sus transmisiones de la Selección Mexicana no nació en la Copa del Mundo ni salió originalmente de él, aunque terminó por convertirse en un lema entre la afición.

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Vaca explicó durante su participación en el Rayados Talks 2026 que el dicho surgió primero en Pumas, a partir de una expresión de Efraín Juárez, y que después tomó fuerza rumbo al torneo. A dos meses de terminada la Copa del Mundo, relató que la frase se instaló entre los seguidores y acompañó sus narraciones en TUDN durante los partidos de México.

¿Cuál es el origen del ‘Y si, sí?’ del Mundial 2026?

¿Cuál es el origen del ‘Y si, sí?’ del Mundial 2026? (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El relator habló del tema durante su participación en la tercera edición de Rayados Talks. En ese espacio recordó cómo la afición le repetía la pregunta antes de cada encuentro de la Selección.

“Cuando iba a narrar cada partido de la Selección, la gente me decía: ‘¿Y si sí; Vaca?’. Era muy gratificante. Pero para contarle la historia a la gente, nace primero en Pumas, porque es Efraín Juárez quien lo dice, pero no se hizo muy fuerte”, compartió.

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Para Vaca, la expresión rebasó el futbol y terminó como un mensaje de impulso personal, por lo que aprovechó el momento deportivo del equipo mexicano para usarla en la narración de los partidos. Según su relato, antes del Mundial la gente empezó a usarla cada vez más, hasta convertirla en una idea asociada con la ilusión de México.

“Después previo al Mundial la gente lo empieza a usar. Fue un fenómeno y a mí se me hace una frase muy padre en general para la vida. Se me hace una frase soñadora. La frase ‘¿Y si sí?’ planta la duda: ¿Por qué no intentar las cosas? Es una frase que nos puede ayudar a todos cuando tenemos miedo de dar ese paso en la vida. Esa pregunta te impulsa a ir hacia adelante”.

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(Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

En su explicación, el comentarista deportivo ubicó la fuerza del lema en esa mezcla de incertidumbre y esperanza. Según compartió, la frase abría la puerta a pensar que esta vez podía pasar algo distinto con México en la Copa del Mundo.

El discurso que preparó para la inauguración

Andrés Vaca también reveló que el mensaje que lanzó en la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica no salió de manera improvisada. Aunque no llevaba un texto escrito, sí tenía clara la idea y pidió espacio en la transmisión para decirlo.

De acuerdo con su testimonio, habló con sus compañeros para tomar unos minutos y soltar ese discurso cuando apareció la Selección Mexicana. Esa intervención, dijo, estaba construida alrededor del “¿Y si sí?”.

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“Lo tenía claro en mi cabeza, entonces cuando sale la Selección, empiezo a decir eso. No me acuerdo exactamente cómo era, pero digo ‘¿Y si sí, México? ‘¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a ilusionar? ¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a subir al barco? ¿Y si es esta tarde la que le contamos a nuestros nietos en un futuro?’… Yo me preparé para decir ese discurso, lo dije y me gustó. Al terminar fue ¡wow! Me emocioné al borde de las lágrimas”.

Al final de su intervención, Andrés Vaca insistió en que la frase no le pertenece de origen. Aun así, reconoció que le da gusto que una expresión que retomó en sus narraciones terminara por instalarse entre aficionados de todo México.

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México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

México regresa al top 10 del ranking de la FIFA con 1754.30 puntos y el décimo lugar, tras su participación como anfitrión en la Copa Mundial 2026, en la que avanzó hasta los octavos de final y completó una fase de grupos con tres victorias sin recibir goles.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre en su último ciclo al frente del Tricolor, escaló cuatro posiciones respecto de la actualización previa. Es la primera vez que aparece entre las 10 mejores selecciones desde marzo de 2022.

El combinado nacional quedó por encima de Colombia y Alemania, que descendió al duodécimo puesto. México también terminó como la selección mejor ubicada de Concacaf: Estados Unidos concluyó en el lugar 16 tras subir posiciones, mientras Canadá permaneció en el sitio 30.

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